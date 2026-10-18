Dos niños huancaínos mueren en Estados Unidos por presunta intoxicación: su familia busca apoyo para traer sus restos al Perú

Agentes policiales acordonan la vivienda de Richmond, Utah, donde fallecieron dos hermanos peruanos y tres integrantes de una familia por presunta intoxicación con monóxido de carbono. (Composición: Infobae Perú / KSL)

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Desde Huancayo, la familia de dos niños peruanos exige que se esclarezcan las circunstancias de sus muertes en Estados Unidos, donde fueron encontrados sin vida junto a otros tres integrantes de una familia. Los hermanos, de 11 y cinco años, fallecieron en un departamento de Richmond, en el estado de Utah, en un caso que apunta a una presunta intoxicación por monóxido de carbono. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, sus seres queridos esperan trasladar sus restos al Perú para darles sepultura.

La noticia golpeó a sus familiares en el distrito de Chilca, donde la abuela de los menores conserva fotografías, prendas y juguetes que quedaron a la espera de su regreso. Entre ellos están las figuras de Superman, el Hombre Araña y el Capitán América con las que jugaba el mayor de los hermanos, sin imaginar que no volvería a abrazar a su familia.

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En Estados Unidos, los detectives reconstruyen los hechos para determinar qué provocó la muerte de las cinco personas. Una de las hipótesis considera la posible acumulación de monóxido de carbono en la vivienda, donde encontraron un automóvil encendido en el garaje. La familia de los niños, además, inició una campaña solidaria para reunir dinero destinado a los gastos funerarios y al traslado de sus restos a Huancayo.

Familiares de dos menores peruanos fallecidos en Utah sostienen pancartas y una fotografía para solicitar la repatriación de sus restos desde Estados Unidos hasta Huancayo. (Foto: Diario Correo)

Los sueños que dejaron los hermanos huancaínos fallecidos en Estados Unidos

Los hermanos, identificados por sus iniciales como J. G. A. S., de 11 años, y G. S. A. S., de cinco, eran originarios de Huancayo y vivían en Estados Unidos con su padre. Según la información de la Oficina del Sheriff del Condado Cache, difundida por Telemundo Utah, el hombre compartía el departamento con Fermín Palafox Herrera, de 43 años, con quien trabajaba. Ambos padres tenían la custodia de sus respectivos hijos.

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En el inmueble también fueron encontrados sin vida los hijos de Palafox Herrera, de 16 y 11 años. Las cinco víctimas murieron en circunstancias que todavía son materia de investigación, mientras los familiares de los menores peruanos afrontan el duelo a miles de kilómetros de distancia.

En Chilca, la abuela Julia Orejón Echevarría recuerda a sus nietos a través de los objetos que dejaron. Sus familiares contaron al diario Correo que el niño estudiaba en el colegio Sebastián Lorente, destacaba por su rendimiento académico y obtuvo una beca para estudiar en el Claretiano. Sobre la pequeña, destacaron su carácter cariñoso.

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Un montaje conmemora a los dos hermanos peruanos de once y cinco años que murieron en Utah presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono. (Foto: GoFoundMe)

Los sueños de ambos también permanecen en la memoria de sus seres queridos. El mayor quería convertirse en futbolista, mientras que su hermana disfrutaba del canto y la danza. Ahora, sus juguetes y fotografías forman parte de los recuerdos que la familia conserva mientras gestiona el retorno de sus restos al Perú.

Las pistas que examinan las autoridades tras la muerte de cinco personas en Utah

El caso ocurrió en un departamento de Richmond, en el estado de Utah. De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, un vecino ingresó a la vivienda después de escuchar las alarmas de monóxido de carbono y encontró a las cinco personas sin vida.

Durante las primeras diligencias, las autoridades encontraron un automóvil encendido en el garaje. Este hallazgo llevó a considerar la posibilidad de que el gas se acumulara en el inmueble y provocara las muertes. Sin embargo, la causa exacta de los fallecimientos aún debe ser determinada por el médico forense.

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Los detectives examinan el vehículo, analizan objetos de la vivienda y reconstruyen la secuencia de los hechos para establecer qué ocurrió. Mientras avanzan las pesquisas, la presunta intoxicación por monóxido de carbono se mantiene como una hipótesis y las autoridades deben esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de los cinco integrantes de ambas familias.

Agentes policiales inspeccionan el exterior de una vivienda en Richmond, Utah, durante las indagaciones por la muerte de cinco personas por presunta intoxicación. (Foto: KSL)

Familiares en Huancayo buscan apoyo para trasladar los restos de los menores

En medio del duelo, Yuvana Soyo Orejón, madre de los niños, inició una campaña en GoFundMe con una meta de 10.000 dólares. El dinero permitirá cubrir los gastos funerarios y el traslado de los cuerpos desde Estados Unidos hasta Huancayo, donde sus familiares esperan despedirse de ellos.

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La iniciativa busca reunir los recursos necesarios para concretar el retorno de los hermanos. En la vivienda familiar, la abuela Julia y otros deudos permanecen con sus fotografías y pertenencias, mientras recuerdan la vida cotidiana de los pequeños y los planes que tenían antes de la tragedia.

La comunidad peruana en Utah también anunció una actividad solidaria para el sábado 17 de octubre, en el parque Forrester Acres, en Smithfield. La jornada contempla la venta de comida y bebidas, además de un campeonato de vóley para recaudar fondos y apoyar a los familiares afectados por las muertes.

En Huancayo, los deudos también difundieron una vía de colaboración mediante Yape, a nombre de Rubén Soto. La ayuda está destinada a contribuir con los gastos derivados de la tragedia, mientras la familia espera que las investigaciones en Estados Unidos permitan esclarecer lo ocurrido.

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