Perú

Lima registra nuevo récord histórico de temperatura en este distrito dos meses antes del verano

Carabayllo marcó un pico térmico inaudito este 18 de octubre, superando las marcas de años anteriores y adelantando las condiciones cálidas en la capital peruana

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)
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El clima en Lima Metropolitana presenta variaciones históricas. Como un reloj que se adelanta a su programación, la capital experimenta condiciones térmicas diferentes para la actual estación.

Según valores del Servicio Nacinal de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), desde el mediodía de este domingo 18 de octubre se registró una temperatura de 30°C en Carabayllo, todo un récord de lo más temprano de lo habitual, 2 meses antes del verano y 4 meses antes de febrero.

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Esta marca convierte a la temperatura en Carabayllo en el punto de atención. El mapa de reportes indica que otras zonas también presentan niveles superiores: Callao con 27°C, Jesús María con 28°C y La Molina con 29°C. Los datos preliminares provienen del Senamhi y CORPAC.

“El récord anterior fue el 29 de octubre del 2023 en La Molina”, publicó ASISMET en un dato comparativo.

El impacto del Fenómeno El Niño

A través de sus redes sociales, el especialista Abraham Levy se pronunció sobre este récord histórico de temperatura. “Lima alcanza su primer registro horario de 30°C desde mayo. Se observó al mediodía en Carabayllo. Es la estación que suele registrar el más alto valor habitualmente en la ciudad”, posteó el experto.

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La situación meteorológica está vinculada a las etiquetas del Fenómeno El Niño compartidas por el meteorólogo. La llegada del verano en Perú aún está distante en el calendario oficial.

“Estamos a 4 meses de la mitad de febrero. Tradicionalmente la época de mayores temperaturas”, dijo Levy. Este registro marca un hito en la cronología climatológica de la ciudad, estableciendo una nueva referencia térmica para el mes de octubre.

Durante esta jornada, las estaciones de monitoreo documentan este patrón atmosférico dentro de los reportes nacionales recientes, dejando constancia de un cambio respecto al año previo en nuestra franja costera peruana, confirmando los datos.

Una mujer sostiene una botella de agua y se cubre la frente del sol en una plaza con palmeras, edificios históricos y gente al fondo
Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta mediados del 2027

El actual episodio de El Niño podría mantener una magnitud extraordinaria en la costa peruana hasta febrero de 2027 y disminuir de forma progresiva hasta mediados de ese año, según el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen).

El informe advierte que las lluvias aumentarán durante lo que resta de 2026 por encima de los niveles habituales. En la costa norte podrían presentarse precipitaciones localizadas y de fuerte intensidad, con riesgo de inundaciones si el fenómeno alcanza una mayor magnitud. En contraste, la sierra andina y la Amazonía registrarían lluvias por debajo de los promedios.

Las temperaturas del aire permanecen por encima de sus valores normales en toda la costa peruana y podrían marcar nuevos récords durante el próximo verano. Enfen señaló que estas condiciones, junto con el exceso o déficit de precipitaciones, deben considerarse por sus posibles efectos sobre los cultivos.

La presidente Keiko Fujimori visitó obras de limpieza y adecuación de cauces en Piura, donde pidió a la población prepararse ante posibles emergencias. “Se viene trabajando en todas las regiones donde sabemos que va a llover muy fuerte”, afirmó.

El Gobierno informó la construcción de 61 diques, cinco barreras dinámicas, 12 kilómetros de canales y un túnel para desviar aguas hacia el río Moche.

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