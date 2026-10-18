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El golazo de Alex Valera para el 3-0 de Universitario ante Alianza Atlético por el Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ sorprendieron a los ‘churres’ y en otro veloz contraataque aumentaron la cuenta para seguir en la lucha por el titulo del segundo torneo del año

El delantero dejó en el suelo a defensa y luego aplicó el puntazo para vencer al portero rival - Crédito: L1MAX.
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Una máquina. Universitario de Deportes salió con todo en su duelo contra Alianza Atlético y en tan solo 45 minutos ya le gana por 3 goles a 0, en el estadio Mansiche de Trujillo. El autor del tercer gol fue Alex Valera que aprovechó un gran pase de cabeza de Gianluca Lapadula para quedar mano a mano con la última línea churre y , tras deshacerse de ella con pasmosa facilidad, no tuvo problemas en vencer el esfuerzo de Rivadeneyra.

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