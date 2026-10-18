Miguelito Barraza se somete a un examen médico y su esposa revela su preocupación por cómo lo vio: “Ya estaba mal”

El comediante Miguelito Barraza ofrece declaraciones y se somete a una evaluación diagnóstica en una camilla clínica.

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Miguelito Barraza volvió a generar preocupación por su estado de salud tras someterse a una resonancia magnética. Durante una entrevista con Día D, el comediante contó que en algunas ocasiones experimenta una sensación de inestabilidad que le hace pensar que podría caerse, una situación que inquietó también a su esposa.

El artista acudió a un centro médico acompañado por las cámaras del programa dominical. Aunque la visita estuvo marcada por la incertidumbre ante sus antecedentes médicos, el recordado integrante de Risas y Salsa no dejó de lado el humor que lo ha acompañado durante décadas de carrera.

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Antes de ingresar al equipo para realizarse el examen, el popular ‘Chato’ lanzó una frase dirigida al equipo de producción. “Un comercial y regreso”, comentó entre risas, con la intención de distender el momento previo a la evaluación.

En una entrevista para el programa periodístico Día D, el comediante peruano Miguelito Barraza brinda detalles sobre su estado de salud y sus hábitos personales. El reportaje expone testimonios sobre las alertas físicas experimentadas por el artista y la preocupación de su entorno cercano ante los exámenes médicos realizados.

La broma contrastó con una confesión que hizo poco después sobre los síntomas que ha sentido. Barraza explicó que hay momentos en los que teme perder el equilibrio, una situación que lo llevó a realizarse nuevos controles médicos.

“A veces me da como que me quiero caer”, señaló el comediante en declaraciones recogidas por Día D. Por el momento, no se han difundido públicamente los resultados de la resonancia ni un diagnóstico nuevo que permita conocer el origen de esa sensación.

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La preocupación también quedó expuesta en el testimonio de su esposa, quien no pudo contener las lágrimas al referirse al bienestar del artista. La mujer recordó que ya ha visto a Miguelito Barraza atravesar momentos complicados por sus problemas médicos.

“Yo no quiero que le pase nada. Yo ya lo vi mal”, expresó ante las cámaras. Sus palabras reflejaron el temor que existe en el entorno familiar del actor cómico, quien ha hablado en anteriores ocasiones de las enfermedades que padece y de las secuelas que dejaron algunos episodios de salud.

El humorista peruano Miguelito Barraza declara en una entrevista para el programa Día D sobre su situación médica.

La resonancia magnética forma parte de las evaluaciones que permiten a los especialistas observar estructuras internas del cuerpo y detectar posibles alteraciones, según la zona que se examine. En el caso del humorista, el procedimiento cobró atención debido a los problemas que él mismo ha revelado en entrevistas televisivas.

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Miguelito Barraza contó que sufrió tres infartos cerebrales

Los problemas médicos del popular ‘Chato’ no son recientes. En una conversación con América Hoy, el artista detalló que convive con hipertensión, diabetes y arritmia, además de haber sufrido tres infartos cerebrales.

Barraza explicó que el descuido frente a su diabetes tuvo consecuencias en su organismo. El humorista reconoció que durante un tiempo no mantuvo los cuidados necesarios para controlar esa enfermedad, un antecedente que luego vinculó con los episodios cerebrovasculares que enfrentó.

“Soy hipertenso, tengo diabetes, tres infartos cerebrales, arritmia, pero sigo adelante”, declaró el comediante en el programa matutino. La frase resumió la forma en la que ha afrontado sus diagnósticos, sin apartarse por completo de los escenarios y las apariciones en televisión.

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El humorista Miguelito Barraza permanece recostado en una camilla mientras personal de salud prepara un examen médico por imágenes.

El artista también se refirió a su estado de salud durante su participación en El valor de la verdad. Allí habló del cáncer que le detectaron y de otros momentos delicados que atravesó a lo largo de los últimos años.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco en la importancia de los controles médicos que debe mantener. A pesar de las enfermedades que ha mencionado de manera pública, Miguelito Barraza ha seguido ligado al entretenimiento y conserva la chispa que lo convirtió en una figura reconocida de la televisión peruana.

La reciente visita a la clínica, sin embargo, abrió nuevas interrogantes entre sus seguidores. Mientras se conocen mayores detalles sobre la evaluación, su esposa dejó en claro que seguirá atenta a cualquier señal que pueda comprometer la salud del comediante.

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