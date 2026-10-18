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Gianluca Lapadula generó autogol para el 1-0 de Universitario ante Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

El delantero ítalo-peruano aprovechó una buena jugada del cuadro ‘crema’ para provocar que Román Suárez metiera el balón en su arco

Román Suarez marcó en propia puerta tras centro de Gianluca Lapadula en Trujillo - Crédito: L1MAX.
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Universitario de Deportes se medía contra Alianza Atlético en Trujillo en un duelo válido por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, fue el cuadro ‘churre’ el que se mostró intenso y generó complicaciones en la ‘U’, que tuvo el control de la pelota en los primeros instantes pero mostrando debilidades en defensa. Sin embargo, los ‘cremas’ aprovecharon el envión que presentaron en ataque y abrieron el marcador a través de un autogol generado por Gianluca Lapadula.

Esta acción se llevó a cabo a los 15 minutos de la primera mitad. Diego Romero tomó al balón en un momento en el que los ‘merengues’ sufrieron las pocas llegadas de los ‘norteños’. En eso, el arquero jugó en corto con Anderson Santamaría, que tocó con Williams Riveros y este lo hizo con Horacio Calcaterra.

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El volante argentino abrió por la banda izquierda con César Inga, cuya falta sobre Stefano Fernández no fue cobrada, hasta que el balón volvió en posesión de Universitario. ‘Calca’ mandó el esférico largo para ‘Lapa’, que se recogió unos metros para descargar con Caín Fara. El defensa argentino jugó por el flanco derecho con Andy Polo, para después recostar la pelota en Jairo Concha.

De pronto, ‘Jairoco’ se apoyó en Calcaterra, quien mandó a correr a la ‘Joya’, quien condujo el balón por el medio y, tras una buena lectura de juego, habilitó a Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ picó al espacio por delante de la defensa de Alianza Atlético y con su pierna derecha sacó un centro rasante hacia el medio ante la salida del portero Steven Rivadeneyra. Para su lamento, Román Suárez terminó embocando el esférico en su propio arco en pleno intento de despejarlo.

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Gianluca Lapadula generó autogol para el 1-0 de Universitario ante Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX
Gianluca Lapadula generó autogol para el 1-0 de Universitario ante Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX

Esta anotación generó la algarabía de toda la hinchada de Universitario que se hizo presente en el estadio Mansiche. No obstante, la situación de felicidad quedó en suspenso por un posible fuera de juego de Gianluca Lapadula.

Luego de unos minutos de revisión en el VAR, el árbitro Sebastián Lozano optó por reanudar el partido desde el centro de la cancha, dando por validado el autogol de Román Suárez, alegando que el delantero ítalo-peruano se encontraba en posición lícita.

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