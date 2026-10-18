Conexión del Metropolitano y la Línea 1 en Grau estaría lista en diciembre: ATU evalúa una segunda marcha blanca

La Municipalidad de Lima y EMAPE ejecutan el proyecto en la Vía Expresa Grau.

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La conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima estará lista en la primera semana de diciembre, cuando la obra alcance el 100 % de ejecución, según el cronograma de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). El proyecto permitirá a los pasajeros conectar ambos servicios de transporte en la estación Grau, en el Cercado de Lima.

Carlos Peña, director de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que los trabajos registran un avance del 97 %. Una vez que EMAPE entregue la infraestructura, quedarán por completar las verificaciones técnicas y operativas antes de habilitar la conexión para los usuarios.

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La ATU también evalúa realizar una segunda marcha blanca del Metropolitano para comprobar el funcionamiento del servicio antes de su puesta en operación. Esta nueva prueba dependerá de la entrega de la obra y del cumplimiento de los protocolos pendientes, en un periodo cercano a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Conexión del Metropolitano con la Línea 1 estará lista en diciembre

La primera semana de diciembre es la fecha prevista para culminar la obra que conectará el Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Peña explicó que EMAPE tiene a su cargo la ejecución del proyecto y debe cumplir con el cronograma establecido.

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“El objetivo de EMAPE es entregar el proyecto la primera semana de diciembre. Nosotros estamos a la expectativa de ello, porque eso va a permitir que tengamos un avance importante”, declaró el funcionario a Andina.

El proyecto comprende aproximadamente tres kilómetros de extensión y contempla cuatro estaciones: Abancay, Nicolás de Piérola, Parinacochas y una estación de transferencia con la Línea 1, ubicada en Grau, frente al cuartel Barbones. La infraestructura busca facilitar los viajes entre diferentes zonas de Lima.

Entre los principales beneficiarios figuran los usuarios del Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y Breña. La estación de transferencia permitirá enlazar los buses del Metropolitano con el sistema ferroviario y ampliar las alternativas de transporte para quienes se desplazan por estos sectores.

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ATU evalúa una segunda marcha blanca antes de Navidad

La culminación de los trabajos permitirá evaluar una segunda marcha blanca del Metropolitano, aunque todavía no existe una fecha confirmada para esta prueba. La ATU coordina con EMAPE el calendario de las actividades previstas para noviembre y diciembre.

La ampliación del Metropolitano sumará tres estaciones intermedias y una parada de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima en la avenida Grau. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos coordinando con EMAPE el cronograma de las pruebas para noviembre y diciembre. Antes de una nueva prueba operativa con pasajeros, hay una serie de protocolos que realizar en vacío y pruebas que se tienen que completar”, explicó Peña.

La posibilidad de realizar otro ensayo cobra relevancia ante el incremento de los desplazamientos por las compras de Navidad y Año Nuevo. Uno de los puntos de interés es el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, que concentra un importante movimiento de compradores durante esta temporada.

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Primera marcha blanca registró más de 3.400 viajes en seis días

La primera prueba operativa de la ampliación del Metropolitano por la vía Grau se desarrolló del 1 al 6 de octubre y acumuló 3.429 viajes. Durante ese periodo, la ATU recopiló información sobre los tiempos de desplazamiento y el comportamiento de los usuarios en las estaciones habilitadas.

Reportaje en vivo desde el Cercado de Lima sobre el inicio de la marcha blanca en la Vía Expresa Grau. Este nuevo servicio conectará la Estación Central del Metropolitano con la Estación Parinacochas, buscando agilizar el transporte en la zona | Canal N

El sábado 3 de octubre se registró la mayor demanda, con 737 viajes. Le siguieron el domingo 4, con 568; el lunes 5, con 565; y el martes 6, con 599. En los dos primeros días se contabilizaron 470 y 520 viajes, respectivamente. Estas cifras corresponden a viajes realizados, no a pasajeros únicos, ya que una misma persona pudo utilizar el servicio más de una vez.

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Por estaciones, Parinacochas concentró 1.687 viajes, seguida de Andahuaylas, con 1.136, y Abancay, con 606. Según la ATU, la cercanía de Parinacochas a Gamarra ayuda a explicar la preferencia de los usuarios por este punto de embarque y desembarque.

Viajes de hasta 60 minutos podrían reducirse a menos de 20

La nueva conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 también apunta a reducir los tiempos de desplazamiento entre distintos puntos de Lima. De acuerdo con Peña, trayectos que actualmente pueden tomar entre 40 y 60 minutos podrían completarse en menos de 20 minutos con la interconexión.

Foto: Andina

Durante la primera marcha blanca, la ATU identificó entre los destinos frecuentes el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el emporio comercial de Gamarra y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

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Las pruebas también permitieron verificar el acercamiento de los buses a los andenes, el acoplamiento de los vehículos en la Estación Central, la señalización de las nuevas paradas y el funcionamiento de los sensores de las puertas y los equipos de radio. Estos procedimientos servirán para ajustar las condiciones operativas antes de habilitar la conexión con la estación Grau.