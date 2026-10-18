Reportan incendio de grandes proporciones en Puente Piedra: más de 20 unidades de bomberos atienden la emergencia

Una columna de humo negro y fuego sale del techo de un inmueble en Puente Piedra durante la intervención de los bomberos y personal de seguridad. (Composición: Infobae Perú / La Voz de Comas)

Guardar

Un incendio de grandes proporciones en Puente Piedra movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú esta tarde. La emergencia se reportó en la calle Los Cerezos, en la zona de Lomas de Chillón, donde los equipos de respuesta acudieron para atender el fuego.

De acuerdo con la plataforma Emergencias 24 Horas de los bomberos, la alerta ingresó a las 12:18 p. m. y el incidente permanecía en estado de atención. El despliegue incluyó vehículos contra incendios, unidades de rescate y ambulancias para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

La humareda también generó preocupación entre vecinos de distritos aledaños. Según informó La voz de Comas, residentes de Santa Luzmila, en Comas, reportaron que el humo llegaba hasta su sector. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las causas del siniestro ni sobre posibles personas afectadas.

Incendio en Puente Piedra moviliza a 23 unidades del Cuerpo de Bomberos

El incendio en Puente Piedra fue reportado en un inmueble ubicado en la calle Los Cerezos, en la zona de Lomas de Chillón. La plataforma de “los hombre de fuego” registró el caso como un incendio en una estructura de material noble destinada a vivienda, con una alerta recibida al mediodía.

PUBLICIDAD

Una densa humareda se eleva sobre el distrito de Puente Piedra durante un incendio atendido por los bomberos en la zona de Lomas de Chillón. (Foto: Facebook / La Voz de Comas)

La magnitud de la respuesta quedó reflejada en las 23 unidades asignadas para atender el siniestro. Entre los vehículos movilizados figuran unidades contra incendios, equipos de rescate y ambulancias, además de otros recursos de apoyo para las labores de emergencia.

Entre las unidades movilizadas figuran vehículos contra incendios, unidades de rescate y ambulancias, además de otros equipos de apoyo. La emergencia permanecía en estado de atención, mientras los bomberos continuaban con las labores para controlar el fuego.

Hasta el momento, el registro oficial no detalla qué originó el fuego ni precisa la extensión de los daños materiales. Tampoco consigna un balance confirmado de personas heridas o afectadas por el incendio.

PUBLICIDAD

Humareda del incendio llega hasta Comas y preocupa a los vecinos

La emergencia también llamó la atención de residentes de zonas alejadas del punto donde se reportó el fuego. Según una publicación de La voz de Comas, vecinos de Santa Luzmila advirtieron que la humareda del incendio en Puente Piedra alcanzaba su sector, lo que generó preocupación entre la población.

El Senamhi advirtió que los contaminantes del aire generados por el incendio en Puente Piedra se desplazan hacia el norte y noroeste de Lima a una velocidad aproximada de 10 km/h. Según la entidad, la dispersión podría afectar principalmente a Puente Piedra, Ventanilla, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

Un mapa del Senamhi señala las zonas del norte de Lima afectadas por la dispersión de partículas contaminantes generadas por un incendio en Puente Piedra. (Foto: Senamhi)

Ante este escenario, el organismo recomendó a los vecinos de las zonas mencionadas seguir las indicaciones de las autoridades competentes. Asimismo, informó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas para evaluar el desplazamiento de los contaminantes y contribuir a la adopción de medidas preventivas.

Serenazgo de Puente Piedra apoya a los bomberos y COEN descarta heridos hasta el momento

Personal del Serenazgo de Puente Piedra se sumó a las labores de emergencia y colabora con los bomberos en el despeje de la zona para facilitar las tareas de extinción del fuego. Los equipos de respuesta buscan evitar que las llamas se propaguen hacia los inmuebles contiguos.

De acuerdo con información preliminar, el incendio afectaría un inmueble donde funcionaría una fábrica de plástico y cartón, aunque hasta el momento no hay información oficial que confirme esta versión. Las causas del siniestro también se desconocen, mientras el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú continúa con las labores para controlar el fuego y evitar su propagación a predios contiguos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, hasta el momento, no se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas. Sin embargo, la emergencia permanece activa y los bomberos continúan con las labores para controlar el fuego.