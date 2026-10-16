“Mañana lo matamos entre todos”, las crudas amenazas de estudiantes a director de colegio

El episodio habría surgido en medio de la discusión sobre nuevos lineamientos disciplinarios en los colegios, entre ellos las disposiciones sobre el corte de cabello (Créditos: Latina)

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Un grupo de estudiantes del colegio Víctor Andrés Belaunde, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, protagonizó un episodio de amenazas de muerte contra el director de la institución educativa. Siete menores estarían involucrados en el caso, que ya se encuentra en manos de la Fiscalía tras la difusión de videos en los que se escuchan advertencias de un presunto ataque contra la autoridad escolar.

En una de las grabaciones, que fueron difundidas por Latina, un alumno aparece con el rostro cubierto por una bolsa mientras lanza intimidaciones frente a la cámara. “El director mañana no se salva. Mañana lo matamos entre todos”, expresa el adolescente, quien acompaña sus palabras con gestos y sonidos que simulan una situación violenta. El contenido audiovisual generó preocupación por la naturaleza de los mensajes y las posibles consecuencias de este tipo de comportamientos.

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Durante el registro, el estudiante también pronuncia frases que aluden a la violencia y realiza expresiones que podrían interpretarse como provocaciones. Aunque el episodio habría sido considerado una broma por algunos integrantes de la comunidad escolar, las amenazas contra el responsable del plantel motivaron cuestionamientos sobre la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de esclarecer los hechos.

Dos estudiantes aparecen en una de las grabaciones relacionadas con las amenazas, cuyo contenido generó preocupación en la comunidad educativa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Siete menores estarían involucrados en la investigación

De acuerdo con la información difundida, siete adolescentes estarían implicados en el caso y dos aparecen en uno de los videos relacionados con las intimidaciones. Las autoridades deberán determinar la participación de cada uno, las circunstancias en las que se grabaron las imágenes y el alcance de los mensajes difundidos en redes sociales.

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La investigación resulta relevante debido a que las advertencias no quedaron únicamente en una conversación privada, sino que fueron registradas en video. La difusión de este tipo de contenidos puede ampliar su alcance y generar preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente cuando se anuncian posibles agresiones contra docentes o directivos.

Asimismo, el uso de una bolsa para cubrir el rostro de uno de los participantes constituye un detalle visible en la grabación. Sin embargo, será necesario que las autoridades analicen el material audiovisual y recopilen los elementos pertinentes para esclarecer lo sucedido, sin anticipar responsabilidades individuales.

El episodio habría surgido como reacción a los nuevos lineamientos de disciplina que se encuentran en discusión en los colegios. Entre las medidas mencionadas figuran disposiciones relacionadas con la presentación personal de los estudiantes, como el corte de cabello, en el marco de una propuesta para reforzar el orden en las instituciones educativas.

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DRELM aplicará medidas de prevención y resguardo tras las amenazas

Cornelio Gonzales, jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), señaló que el director del colegio había reportado dificultades relacionadas con la disciplina antes de que se formalizara la comunicación sobre las intimidaciones.

La DRELM organizó charlas preventivas para explicar a los escolares las consecuencias de reincidir en comportamientos intimidatorios - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“Hace dos semanas teníamos visitando los colegios, encontramos al director con un problema, pero (...) no había comunicado esa amenaza todavía a la dependencia superior que es la UGEL”, declaró a Latina.

El funcionario también informó que los adolescentes reconocieron su participación y suscribieron documentos junto con sus padres para comprometerse a mantener el orden en el plantel. Como parte de la intervención, se organizaron charlas preventivas para explicarles las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

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Según Gonzales, durante una visita reciente, el responsable de la institución educativa manifestó que había observado un cambio de actitud en los escolares. Además, la DRELM prevé disponer de personal policial para resguardar al directivo y al centro educativo cuando se reanuden las clases tras las vacaciones.