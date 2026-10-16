Pamela Franco defiende su ONG para niños con autismo y promete llevarla a más regiones: "Hay gente malintencionada"

La cantante Pamela Franco rompe su silencio ante las críticas y dudas sobre su organización no gubernamental (ONG) dedicada a niños con autismo. En esta entrevista, Franco detalla sus planes y la importancia de su labor. Video: América TV / América Espectáculos

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Pamela Franco salió al frente para defender la organización no gubernamental (ONG) que impulsa en favor de los niños con autismo, luego de recibir críticas por su creación en medio de la disputa pública que mantiene con Pamela López. En una entrevista con América Espectáculos, la cantante aseguró que continuará trabajando en el proyecto y rechazó que personas con malas intenciones logren opacar su iniciativa.

“El trabajo se va a ir viendo poco a poco, vamos a ir publicando, porque hay mucha gente malintencionada y no voy a permitir que este proyecto se ensucie con algo que no tiene nada que ver. La verdad, la única intención que tengo es ayudar”, declaró Franco, pareja del futbolista Christian Cueva.

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Franco proyecta llevar su iniciativa a distintas regiones del país

La intérprete explicó que, además de consolidar su trabajo en la capital, busca establecer alianzas que le permitan ampliar el alcance de la organización hacia otras ciudades del Perú. “Estamos haciendo alianzas, buscándolas. Vamos a viajar también, porque no solo pretendemos trabajar a nivel de Lima, sino también fuera”, adelantó la cantante sobre los próximos pasos de su proyecto.

La defensa pública de la ONG se produjo en un contexto marcado por el enfrentamiento legal que Franco sostiene con López. Días antes de estas declaraciones, la cantante acudió a la comisaría de San Antonio, en el distrito de Miraflores, para presentar una denuncia contra la expareja de Cueva por presunta afectación psicológica.

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Pamela Franco defendió la creación de su ONG para apoyar a niños con autismo frente a las críticas de personas malintencionadas.

Según explicó su abogada, Medaly Barrientos, la medida respondió a comentarios que López realizó durante una emisión del programa de streaming ‘Vale todo’, en la que calificó como “clandestinas” a la cantante y a las integrantes de su club de fans.

La abogada de Franco plantea que López podría replicar la iniciativa social

Durante una participación en el pódcast ‘Q’ Bochinche!’, Barrientos abordó los alcances de la denuncia y descartó que esta pudiera derivar en una medida de alejamiento entre ambas figuras, al considerar que su coincidencia en el ambiente artístico resulta inevitable.

“Yo creo que sería innecesario, porque ellas están en el medio y en algún momento pueden cruzarse. Creo que estamos en el siglo XXI, estar en el tema de estar enfrentadas, insultándonos... Ambas tienen un team que puedan generar y tratar que se puedan apoyar entre mujeres”, comentó la letrada.

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La abogada aprovechó además para cuestionar la continuidad del conflicto y sugirió que López podría canalizar su exposición mediática en proyectos de otro tipo, en referencia a la polémica que también involucra a ambas figuras por el lanzamiento de una línea de panetones. “No podemos estar en el tema de la discordia, más bien tratar de hacer algo productivo. La señora debería hacer algo productivo, quizás copiar esta idea así como quiere copiar los panetones, también debería copiar el tema de hacer su ONG”, sostuvo Barrientos.

Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.

López niega haber sido notificada y cuestiona el momento de la denuncia

Pamela López respondió a la acción legal en una comunicación en vivo con el programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde aseguró no haber recibido hasta ese momento una notificación formal en su domicilio sobre la denuncia. “Básicamente, primero informarles de que no he sido notificada formalmente, no ha llegado a mi casa ninguna denuncia”, afirmó López, quien precisó que se enteró del proceso a través de un video difundido en TikTok por la representante legal de Franco.

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La influencer defendió además su posición al señalar que, en todo caso, sería ella quien podría alegar una afectación psicológica, debido a comentarios y canciones que, según su versión, Franco dirigió hacia ella en el pasado. “Ella se dedicó y se paseó por todos lados haciendo canciones, burlándose de mi dolor, cuando yo estaba en mi peor momento, no solamente emocionalmente, sino económicamente”, sostuvo López, quien calificó esas acciones como una forma de maltrato psicológico que, a su juicio, también habría afectado a sus hijos.

López cuestionó, asimismo, que la denuncia de Franco coincidiera con la promoción simultánea de distintos proyectos personales de la cantante. “Yo pienso, considero que esto es un show mediático porque afectación psicológica y ayer ha hecho, creo, un video donde promociona panetones, donde promociona una ONG. Es un show mediático”, señaló la influencer, una afirmación que corresponde únicamente a su posición y que no implica una determinación sobre la denuncia presentada en su contra.

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Hasta el momento, la defensa de Franco también ha hecho referencia a una querella por presunta difamación presentada en 2024 contra López, que según indicó la abogada Barrientos se encontraría próxima a llegar a juicio. El caso de la denuncia por afectación psicológica, por su parte, deberá ser evaluado por las autoridades competentes, mientras ambas figuras continúan exponiendo versiones contrapuestas sobre el conflicto en distintos espacios mediáticos.