Perú

Pamela Franco defiende su ONG para niños con autismo y promete llevarla a más regiones: "Hay gente malintencionada"

La cantante aseguró que buscará alianzas fuera de Lima y publicará avances del proyecto, luego de los cuestionamientos surgidos durante su disputa pública con la expareja de Christian Cueva futbolista

La cantante Pamela Franco rompe su silencio ante las críticas y dudas sobre su organización no gubernamental (ONG) dedicada a niños con autismo. En esta entrevista, Franco detalla sus planes y la importancia de su labor. Video: América TV / América Espectáculos
Guardar

Pamela Franco salió al frente para defender la organización no gubernamental (ONG) que impulsa en favor de los niños con autismo, luego de recibir críticas por su creación en medio de la disputa pública que mantiene con Pamela López. En una entrevista con América Espectáculos, la cantante aseguró que continuará trabajando en el proyecto y rechazó que personas con malas intenciones logren opacar su iniciativa.

“El trabajo se va a ir viendo poco a poco, vamos a ir publicando, porque hay mucha gente malintencionada y no voy a permitir que este proyecto se ensucie con algo que no tiene nada que ver. La verdad, la única intención que tengo es ayudar”, declaró Franco, pareja del futbolista Christian Cueva.

PUBLICIDAD

Franco proyecta llevar su iniciativa a distintas regiones del país

La intérprete explicó que, además de consolidar su trabajo en la capital, busca establecer alianzas que le permitan ampliar el alcance de la organización hacia otras ciudades del Perú. “Estamos haciendo alianzas, buscándolas. Vamos a viajar también, porque no solo pretendemos trabajar a nivel de Lima, sino también fuera”, adelantó la cantante sobre los próximos pasos de su proyecto.

La defensa pública de la ONG se produjo en un contexto marcado por el enfrentamiento legal que Franco sostiene con López. Días antes de estas declaraciones, la cantante acudió a la comisaría de San Antonio, en el distrito de Miraflores, para presentar una denuncia contra la expareja de Cueva por presunta afectación psicológica.

PUBLICIDAD

Una mujer con vestido verde brillante y cabello oscuro habla frente a un micrófono levantando su mano derecha
Pamela Franco defendió la creación de su ONG para apoyar a niños con autismo frente a las críticas de personas malintencionadas.

Según explicó su abogada, Medaly Barrientos, la medida respondió a comentarios que López realizó durante una emisión del programa de streaming ‘Vale todo’, en la que calificó como “clandestinas” a la cantante y a las integrantes de su club de fans.

La abogada de Franco plantea que López podría replicar la iniciativa social

Durante una participación en el pódcast ‘Q’ Bochinche!’, Barrientos abordó los alcances de la denuncia y descartó que esta pudiera derivar en una medida de alejamiento entre ambas figuras, al considerar que su coincidencia en el ambiente artístico resulta inevitable.

“Yo creo que sería innecesario, porque ellas están en el medio y en algún momento pueden cruzarse. Creo que estamos en el siglo XXI, estar en el tema de estar enfrentadas, insultándonos... Ambas tienen un team que puedan generar y tratar que se puedan apoyar entre mujeres”, comentó la letrada.

La abogada aprovechó además para cuestionar la continuidad del conflicto y sugirió que López podría canalizar su exposición mediática en proyectos de otro tipo, en referencia a la polémica que también involucra a ambas figuras por el lanzamiento de una línea de panetones. “No podemos estar en el tema de la discordia, más bien tratar de hacer algo productivo. La señora debería hacer algo productivo, quizás copiar esta idea así como quiere copiar los panetones, también debería copiar el tema de hacer su ONG”, sostuvo Barrientos.

Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.
Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.

López niega haber sido notificada y cuestiona el momento de la denuncia

Pamela López respondió a la acción legal en una comunicación en vivo con el programa ‘Magaly TV, La Firme’, donde aseguró no haber recibido hasta ese momento una notificación formal en su domicilio sobre la denuncia. “Básicamente, primero informarles de que no he sido notificada formalmente, no ha llegado a mi casa ninguna denuncia”, afirmó López, quien precisó que se enteró del proceso a través de un video difundido en TikTok por la representante legal de Franco.

La influencer defendió además su posición al señalar que, en todo caso, sería ella quien podría alegar una afectación psicológica, debido a comentarios y canciones que, según su versión, Franco dirigió hacia ella en el pasado. “Ella se dedicó y se paseó por todos lados haciendo canciones, burlándose de mi dolor, cuando yo estaba en mi peor momento, no solamente emocionalmente, sino económicamente”, sostuvo López, quien calificó esas acciones como una forma de maltrato psicológico que, a su juicio, también habría afectado a sus hijos.

López cuestionó, asimismo, que la denuncia de Franco coincidiera con la promoción simultánea de distintos proyectos personales de la cantante. “Yo pienso, considero que esto es un show mediático porque afectación psicológica y ayer ha hecho, creo, un video donde promociona panetones, donde promociona una ONG. Es un show mediático”, señaló la influencer, una afirmación que corresponde únicamente a su posición y que no implica una determinación sobre la denuncia presentada en su contra.

Hasta el momento, la defensa de Franco también ha hecho referencia a una querella por presunta difamación presentada en 2024 contra López, que según indicó la abogada Barrientos se encontraría próxima a llegar a juicio. El caso de la denuncia por afectación psicológica, por su parte, deberá ser evaluado por las autoridades competentes, mientras ambas figuras continúan exponiendo versiones contrapuestas sobre el conflicto en distintos espacios mediáticos.

Temas Relacionados

Pamela FrancoPamela LópezAutismoChristian Cuevaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santiago Roncagliolo: "El papa es un hombre bueno, pero el bien no es como en las películas de superhéroes"

El escritor peruano publicó "El pastor y los lobos", una investigación sobre el camino de Robert Prevost hasta el papado, su papel en la disolución de una organización católica peruana acusada de abusos y los dilemas de la fe. "Seas o no creyente, León XIV es una de las pocas figuras globales que hablan de dignidad humana", dice

Santiago Roncagliolo: "El papa es un hombre bueno, pero el bien no es como en las películas de superhéroes"

Resultados de la Kábala de este jueves 15 de octubre: ganadores del último sorteo

<p>La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario </p>

Resultados de la Kábala de este jueves 15 de octubre: ganadores del último sorteo

Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

La modelo venezolana aceptó el juego de 'Qué Mañana' y mezcló frases absurdas sobre vestidos, arepas y sus hijos, hasta que el expiloto descubrió que era un reto

Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

Francis Allison toma distancia del pedido de Avanza País para una segunda vuelta en Lima: “Yo no la he hecho”

El excandidato consideró que la propuesta merece debatirse por las características particulares de la capital, aunque descartó su aplicación en las elecciones del 4 de octubre

Francis Allison toma distancia del pedido de Avanza País para una segunda vuelta en Lima: “Yo no la he hecho”

‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel

Esta segunda edición reunirá a 20 marcas emprendedoras de talla grande y se realizará en la Cultura de San Miguel.

‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

Korina Rivadeneira desconcierta a Mario Hart con una llamada en vivo y él reacciona: "¿Qué te pasa?"

‘Gordapaluza’, festival de moda plus size, llevará tributos a Nicky Jam y Queen a San Miguel

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

DEPORTES

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026