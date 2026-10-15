Alerta Minedu: cómo funciona el aplicativo para reportar emergencias y daños en colegios desde el celular

Una pantalla de televisión proyecta la interfaz de una aplicación móvil de reportes de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha Alerta Minedu, una plataforma digital que permite a los directores de instituciones educativas informar en tiempo real sobre emergencias y daños en sus locales escolares. La herramienta busca agilizar la atención ante desastres, entre ellos los asociados al fenómeno El Niño.

El coronel Miguel González Lara, representante de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Minedu, explicó a la agencia Andina que el sistema comunica cada incidencia de manera simultánea a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), a la instancia regional correspondiente y al Centro de Operaciones de Emergencia del sector Educación.

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Una funcionaria del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial de Educación utiliza un programa de seguimiento territorial en su puesto de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo completar el reporte desde el celular?

Según la demostración realizada ante Andina, el procedimiento para generar una alerta consta de los siguientes pasos:

Ingreso a la plataforma con correo electrónico y contraseña.

Selección de la opción para generar una alerta.

Identificación del peligro que afecta al colegio y registro de la información del evento.

Envío del reporte, junto con fotografías como evidencia de los daños.

En el ejercicio, que simuló una emergencia por lluvias en una institución educativa de Piura, el sistema mostró de forma automática la fecha y hora del evento, el código modular y el nombre del colegio. González Lara precisó que el aplicativo funciona en teléfonos con sistemas operativos Android y iOS.

Un operador y un supervisor del Ministerio de Educación del Perú analizan datos sobre un mapa interactivo en la plataforma Alerta MINEDU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 400 directores probaron la herramienta

El funcionario informó que más de 400 directores realizaron una primera prueba del sistema hasta el momento de la entrevista. Durante estos ejercicios, los usuarios pueden señalar en la descripción del reporte que se trata de una prueba, con el fin de familiarizarse con el procedimiento antes de enfrentar una emergencia real.

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González Lara destacó la importancia de difundir la herramienta para que un mayor número de directores conozca su funcionamiento. La meta del Minedu, indicó, es que el aplicativo llegue a todos los directores cuyos colegios puedan verse afectados por El Niño.

Un grupo de operadores atiende computadoras de escritorio en una sala equipada con pantallas institucionales colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco niveles de gravedad en la respuesta

El coronel explicó que la atención de las emergencias depende de su nivel de gravedad y de la capacidad de respuesta de cada instancia de gobierno:

Niveles 1 y 2: corresponden a los gobiernos locales, distritales o provinciales.

Nivel 3: se atiende desde el gobierno regional, cuando el nivel local no cuenta con capacidad suficiente.

Niveles 4 y 5: son atendidos por el Gobierno nacional, a través de entidades competentes como el Minedu.

Este esquema permite que las autoridades reciban información con mayor rapidez para evaluar los daños y coordinar las acciones que correspondan según cada caso.

Reportes inmediatos en lugar de 20 días

De acuerdo con González Lara, antes de la implementación del aplicativo, los reportes de daños podían demorar entre 10 y 20 días. El retraso se debía a dificultades geográficas y a la necesidad de que especialistas se trasladaran hasta las instituciones educativas para verificar los daños, tomar fotografías y llevar las evidencias a las UGEL.

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Con Alerta Minedu, los directores envían la información directamente desde sus teléfonos, lo que permite que llegue de forma simultánea a todas las instancias correspondientes y al centro de operaciones de emergencia del sector. “Esta comunicación más rápida contribuirá a realizar acciones de respuesta oportunas”, afirmó el funcionario en declaraciones a Andina.