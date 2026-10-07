Perú

Efecto ‘Dynamite’: concierto de BTS en Lima generaría hasta S/200 millones y nuevas oportunidades de negocio para mypes

La venta de entradas representaría unos 100 millones de soles, considerando un ticket promedio de 844 soles, según el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL

Dos personas en una tienda junto a maniquíes con camisetas impresas, mostradores con llaveros y percheros con ropa.
Dos jóvenes revisan accesorios y prendas de vestir en un local dedicado a la venta de mercancía de pop coreano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La llegada del grupo surcoreano BTS a Lima podría generar un movimiento económico de entre 150 y 200 millones de soles, de acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El cálculo se desprende de la expectativa de asistencia de alrededor de 118.000 personas durante las tres fechas programadas del grupo en la capital peruana, según informó la agencia Andina.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, explicó que la venta de entradas por sí sola representaría cerca de 100 millones de soles, si se toma como referencia un ticket promedio cercano a los 844 soles. No obstante, precisó que el impacto económico trasciende el gasto en boletos, pues los asistentes también destinan recursos a alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

PUBLICIDAD

Dos jóvenes sonrientes sostienen carteles con rostros de músicos junto a un puesto con camisetas y gorras frente al Estadio San Marcos
Varias seguidoras de la banda surcoreana BTS posan junto a un puesto de mercancía en las afueras del Estadio San Marcos de Lima antes de un concierto.

Gastronomía y comercio: mayor demanda

El gremio proyecta que el efecto multiplicador del concierto beneficiará a diversos negocios vinculados a la gastronomía, entre ellos restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida y locales de comida coreana, además de servicios de delivery. “Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda, según declaraciones recogidas por Andina.

En el segmento de comercio y moda, las micro y pequeñas empresas (mypes) pueden atender la demanda de polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados, con precios que van desde los 20 hasta los 200 soles por unidad. Negocios ubicados en Gamarra y Mesa Redonda, entre otros centros comerciales, destacan por su capacidad de adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms, según el dirigente gremial.

PUBLICIDAD

Una mujer con gafas sostiene un cartel de cartón con la palabra BTS y un letrero impreso en una calle concurrida.
Una seguidora vende alimentos con un cartel del grupo surcoreano BTS durante una reunión de fanáticos en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de belleza y contenido suman oportunidades

A la gastronomía y el comercio se suman oportunidades para emprendimientos de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, creación de contenido, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, rubros vinculados a la experiencia que buscan los fans durante su asistencia al evento.

El impacto también se extiende al sector turístico. Ojeda señaló que la presencia de seguidores provenientes de otras regiones y países incrementa el gasto asociado a la estadía y permite que los visitantes aprovechen su viaje para conocer Lima y otros destinos del país. Se prevén oportunidades para hoteles y hospedajes por la llegada de seguidores desde ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de visitantes procedentes de Ecuador, Chile y México.

Vista superior de una persona que acomoda mantas e impresiones con rostros sobre una manta, junto a abanicos redondos y tubos iluminados
Una comerciante acomoda mantas, abanicos y carteles con el rostro de los integrantes de BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Turismo musical gana terreno

Según datos reportados por Ticketmaster, el 94,37% de los compradores durante la etapa de preventa fueron peruanos, aunque también se registró demanda internacional. En esa línea, Promperú señala que 6 de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, cifra que evidencia el potencial del turismo musical como generador de actividad económica en el país.

El fenómeno BTS forma parte de una tendencia más amplia vinculada al crecimiento del k-pop, los k-dramas y la cultura coreana en el Perú. Ojeda indicó que este mercado lleva a pequeños negocios a pasar de la venta de productos tradicionales a la creación de productos y experiencias dirigidos a públicos específicos.

Tres jóvenes posan en la vía pública con vestimenta de color negro y abanicos decorados con fotografías
Tres seguidoras de la banda BTS posan con mercancía conmemorativa en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

“Una cafetería puede desarrollar una experiencia temática; una tienda de ropa puede diseñar prendas para un fandom determinado; mientras que un emprendimiento de regalos puede optar por productos personalizados para conciertos. Es lo que apuestan hoy los pequeños negocios”, señaló el presidente del gremio.

Temas Relacionados

BTSConcierto BTSComerciosSan Marcosperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

La mandataria anunció además un grupo de élite para ejecutar capturas, medidas para recuperar el control de los penales y una comisión especial contra la criminalidad

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

El volante de la bicolor reconoció que sus primeras actuaciones con el equipo nacional estuvieron por debajo de sus propias expectativas, aunque valoró la experiencia acumulada y ratificó su ambición de llegar a la Copa América y las Eliminatorias

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

Atacan a balazos bus de la 10E con pasajeros a bordo cuando recién salía de su paradero en Pachacámac

Los conductores suspendieron hoy el servicio como medida de protección ante el temor por su seguridad tras el ataque armado contra una de sus unidades

Atacan a balazos bus de la 10E con pasajeros a bordo cuando recién salía de su paradero en Pachacámac

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”

El delantero nacional, que fue empleado como titular en dos partidos de los cuatro disputados, se ha mostrado muy mortificado por el preocupante desenvolvimiento de la ‘bicolor’ en el parón FIFA reciente

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”

PNP desarticula presunta banda que mezclaba pasta básica de cocaína con harina para vender droga adulterada en Independencia

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara, explicó que la mezcla permitía incrementar la cantidad de droga comercializada. Los tres intervenidos fueron trasladados a la Defingrid

PNP desarticula presunta banda que mezclaba pasta básica de cocaína con harina para vender droga adulterada en Independencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

Rafael Vela, Víctor Zúñiga y Marita Barreto en mira de la JNJ: Magistrados son convocados a ratificación

Resultados ONPE en Comas: dos candidatos se disputan la alcaldía voto a voto

Resultados ONPE en San Martín de Porres 2026, quién ganó las elecciones y quién es el virtual alcalde

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: maquillaje, merchandising, colas kilométricas y reventa marcaron la espera de las ARMY en San Marcos

Army llegó vestida de novia al Estadio San Marcos para una boda simbólica con BTS: “Me estoy cansando con los 7″

Gia Meier, hija de Christian Meier, responder tras ser captada en aparente estado de ebriedad

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

La dura autocrítica de Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “No estoy conforme con mi rendimiento, puedo dar más”

Adrián Ugarriza lamenta el desastroso rendimiento de Perú en última ventana de selecciones: “No queríamos terminar así, nos duele los resultados”

El nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA tras la gira de amistosos por Norteamérica con tres derrotas y un empate

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

De Diego Romero a Piero Magallanes pasando por Bassco Soyer: así fue el rendimiento del nuevo bloque del recambio de Perú en la última ventana FIFA