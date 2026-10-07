Efecto ‘Dynamite’: concierto de BTS en Lima generaría hasta S/200 millones y nuevas oportunidades de negocio para mypes

Dos jóvenes revisan accesorios y prendas de vestir en un local dedicado a la venta de mercancía de pop coreano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada del grupo surcoreano BTS a Lima podría generar un movimiento económico de entre 150 y 200 millones de soles, de acuerdo con proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El cálculo se desprende de la expectativa de asistencia de alrededor de 118.000 personas durante las tres fechas programadas del grupo en la capital peruana, según informó la agencia Andina.

Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, explicó que la venta de entradas por sí sola representaría cerca de 100 millones de soles, si se toma como referencia un ticket promedio cercano a los 844 soles. No obstante, precisó que el impacto económico trasciende el gasto en boletos, pues los asistentes también destinan recursos a alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

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Varias seguidoras de la banda surcoreana BTS posan junto a un puesto de mercancía en las afueras del Estadio San Marcos de Lima antes de un concierto.

Gastronomía y comercio: mayor demanda

El gremio proyecta que el efecto multiplicador del concierto beneficiará a diversos negocios vinculados a la gastronomía, entre ellos restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida rápida y locales de comida coreana, además de servicios de delivery. “Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda, según declaraciones recogidas por Andina.

En el segmento de comercio y moda, las micro y pequeñas empresas (mypes) pueden atender la demanda de polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados, con precios que van desde los 20 hasta los 200 soles por unidad. Negocios ubicados en Gamarra y Mesa Redonda, entre otros centros comerciales, destacan por su capacidad de adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms, según el dirigente gremial.

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Una seguidora vende alimentos con un cartel del grupo surcoreano BTS durante una reunión de fanáticos en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de belleza y contenido suman oportunidades

A la gastronomía y el comercio se suman oportunidades para emprendimientos de belleza, fotografía, video, diseño, marketing digital, creación de contenido, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, rubros vinculados a la experiencia que buscan los fans durante su asistencia al evento.

El impacto también se extiende al sector turístico. Ojeda señaló que la presencia de seguidores provenientes de otras regiones y países incrementa el gasto asociado a la estadía y permite que los visitantes aprovechen su viaje para conocer Lima y otros destinos del país. Se prevén oportunidades para hoteles y hospedajes por la llegada de seguidores desde ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de visitantes procedentes de Ecuador, Chile y México.

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Una comerciante acomoda mantas, abanicos y carteles con el rostro de los integrantes de BTS en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Turismo musical gana terreno

Según datos reportados por Ticketmaster, el 94,37% de los compradores durante la etapa de preventa fueron peruanos, aunque también se registró demanda internacional. En esa línea, Promperú señala que 6 de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales, cifra que evidencia el potencial del turismo musical como generador de actividad económica en el país.

El fenómeno BTS forma parte de una tendencia más amplia vinculada al crecimiento del k-pop, los k-dramas y la cultura coreana en el Perú. Ojeda indicó que este mercado lleva a pequeños negocios a pasar de la venta de productos tradicionales a la creación de productos y experiencias dirigidos a públicos específicos.

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Tres seguidoras de la banda BTS posan con mercancía conmemorativa en las inmediaciones del Estadio San Marcos. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

“Una cafetería puede desarrollar una experiencia temática; una tienda de ropa puede diseñar prendas para un fandom determinado; mientras que un emprendimiento de regalos puede optar por productos personalizados para conciertos. Es lo que apuestan hoy los pequeños negocios”, señaló el presidente del gremio.