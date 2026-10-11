Perú

Mario Vargas Llosa: presentan “La Pluma del Nobel”, libro con testimonios, análisis e imágenes inéditas sobre su vida y obra

La publicación, de 400 páginas, reúne testimonios de escritores y críticos de Latinoamérica y Francia sobre la trayectoria del Premio Nobel de Literatura 2010

Un montaje fotográfico con el texto La Pluma del Nobel y dos imágenes del escritor Mario Vargas Llosa, una en blanco y negro y otra en color
El libro "La Pluma del Nobel" rinde homenaje a la trayectoria del escritor peruano Mario Vargas Llosa mediante fotografías inéditas y testimonios de autores internacionales. (Agencia Andina)
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Un libro de 400 páginas con material fotográfico inédito y testimonios de escritores de Latinoamérica y Francia reconstruye la trayectoria de Mario Vargas Llosa. La publicación, titulada “La Pluma del Nobel”, fue presentada en Lima y Arequipa como un trabajo de investigación sobre la vida y obra del escritor arequipeño ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, informó la agencia Andina.

La obra reúne distintas miradas sobre la producción literaria de Vargas Llosa a partir de análisis y testimonios de escritores, críticos y periodistas de la región y de Francia. Incorpora, además, documentos y fotografías que permiten recorrer distintos momentos de la carrera del autor.

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Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, Perú. (Fuente: Nacional)
Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, Perú. (Fuente: Nacional)

Una mirada internacional a su legado

Daney Williams Pinchi es la autora y editora de “La Pluma del Nobel”. Según explicó, el propósito del trabajo es preservar y difundir el legado de Vargas Llosa y contribuir a que las nuevas generaciones conozcan la trascendencia de su obra, de acuerdo con lo reportado por Andina.

El libro pone en perspectiva la vigencia de una producción literaria que, a juicio de los especialistas convocados en la publicación, abordó conflictos humanos, sociales y políticos con una mirada capaz de superar fronteras y generaciones. El material fotográfico y documental incluido busca ofrecer un acercamiento visual a distintas etapas de la trayectoria del Nobel peruano.

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Daney Williams junto a un panel del libro La Pluma del Nobel que incluye un retrato de Mario Vargas Llosa y la cabeza de un hipopótamo
La escritora Daney Williams Pinchi presenta el libro «La Pluma del Nobel», una obra de investigación sobre la trayectoria literaria del peruano Mario Vargas Llosa. (Agencia Andina)

Autoridades culturales participaron en la presentación

Los eventos de presentación se realizaron en Lima y Arequipa y contaron con la participación de representantes de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, el gobierno regional de Arequipa, la Cámara Nacional de Educación del Perú (CNEP) y el Colegio de Periodistas del Perú (CPP).

Alfredo Herrera, director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, destacó la información que contiene el libro, la cual podrá ser consultada por investigadores y lectores que visiten la institución. “La Pluma del Nobel” se suma de este modo al acervo del recinto cultural, según indicó Herrera en declaraciones recogidas por Andina.

Colección personal en la biblioteca

La Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa alberga más de 25 mil ejemplares pertenecientes a la colección personal del escritor, además de medallas, platos recordatorios y otros objetos que le pertenecieron. El propio Nobel donó en vida este material a Arequipa, la ciudad que lo vio nacer.

Con la incorporación de “La Pluma del Nobel”, el fondo documental de la biblioteca suma una nueva herramienta de consulta sobre la figura y la obra de uno de los escritores más reconocidos de la literatura en español.

Fachada de piedra clara con una placa de mármol, una ventana con rejas de hierro negro y una gran puerta de madera.
Una placa de mármol señala la entrada de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa en la ciudad de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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