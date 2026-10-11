Jairo Vélez no pierde la fe en ganar el Torneo Clausura con Alianza Lima: “Mientras haya partidos no está dicho nada”

El volante blanquiazul llega al compromiso ante los cusqueños con el plantel en óptimas condiciones físicas tras la última ventana de fechas FIFA y con la convicción de que el título aún no tiene dueño (Alianza Lima)

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A pocas minutos de abordar el vuelo que llevará al plantel blanquiazul hasta la Ciudad Imperial, Jairo Vélez se detuvo frente a los micrófonos con la calma de quien sabe que todavía quedan batallas por librar.

El mediocampista de Alianza Lima no esquivó ninguna pregunta: habló de su estado físico, de la pelea por el título y del proceso que atraviesa la selección peruana. Su mensaje fue claro y sin rodeos: el torneo no termina hasta que se dispute el último silbatazo.

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El contexto no es menor. Las posiciones en la tabla se han comprimido en las últimas fechas y lo que antes parecía una distancia insalvable hoy luce como una brecha que el equipo íntimo está dispuesto a cerrar. Para Vélez, esa realidad no hace más que alimentar la motivación del grupo.

La pelea por el campeonato sigue abierta

Jairo Vélez aseguró que Alianza Lima mantiene viva la ilusión de luchar por el título del Clausura. El mediocampista remarcó que el equipo seguirá compitiendo mientras queden partidos por disputar. (X: @toquefinalpe)

La pregunta era inevitable. Con el torneo local entrando en su etapa decisiva y los puntos cada vez más escasos, el jugador fue consultado sobre si la ilusión de pelear por el título permanece viva dentro del vestuario. La respuesta no dejó lugar a interpretaciones.

“Esto no termina hasta que termine el torneo, ahí se sabrá bien. Pero mientras haya partidos, no está dicho nada”, afirmó Vélez con convicción.

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La frase resume, mejor que cualquier análisis, el estado de ánimo de un plantel que no da por cerrado ningún escenario. Alianza Lima llega al compromiso ante Cusco FC con la necesidad de sumar y con la certeza de que cada punto que se dispute de aquí en adelante tendrá un peso específico en la definición final. El mediocampista no se refugió en eufemismos ni en promesas vacías: reconoció que la situación es exigente y, al mismo tiempo, dejó en claro que el equipo no bajará los brazos mientras la aritmética lo permita.

Lo que el fútbol peruano está viendo en estas últimas fechas es precisamente eso: una pelea que nadie quiere abandonar antes de tiempo. Y Alianza Lima, con Vélez entre sus piezas más activas, parece decidido a estirar la definición hasta donde sea posible.

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Sin rastros de cansancio pese a la carga de minutos

Tras participar con la selección peruana en la reciente fecha FIFA, Jairo Vélez aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas. El mediocampista descartó molestias antes del viaje de Alianza Lima a Cusco. (Selección Peruana)

Uno de los puntos de atención previos al viaje a Cusco era el estado físico del propio Vélez. El volante acumuló una cantidad considerable de minutos con la selección peruana en la última ventana de fechas FIFA, y la pregunta sobre si ese desgaste podría afectar su rendimiento con el club era lógica.

Él mismo la despejó sin titubeos. “Bien, bien. Me siento muy bien, la verdad. Muy bien”, respondió cuando se le preguntó por su condición física.

La contundencia de la respuesta —repetida, casi como para subrayarla— apunta a un jugador que llega en buenas condiciones al partido ante los cusqueños. Para Alianza Lima, eso es una noticia relevante. Vélez es una de las piezas sobre las que el cuerpo técnico construye buena parte del funcionamiento del mediocampo, y su disponibilidad plena en un partido de estas características tiene un valor que va más allá de lo individual.

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El viaje a la altura de Cusco representa además un desafío adicional. Las condiciones geográficas del estadio Inca Garcilaso de la Vega históricamente han complicado a los visitantes, y llegar con el plantel en óptimas condiciones es, para cualquier equipo que visite la Ciudad Imperial, una ventaja que no se puede desperdiciar.

El recambio generacional en la selección, un proceso que demanda paciencia

El futbolista de Alianza Lima evitó sacar conclusiones apresuradas sobre el nuevo ciclo de la selección peruana. Para Vélez, los resultados forman parte de un proceso de aprendizaje que exige paciencia, continuidad y trabajo sostenido. (Alianza Lima)

La conversación también derivó hacia la selección peruana y, en particular, hacia el proceso de renovación que atraviesa el equipo nacional. Vélez fue parte de la última gira a Norteamérica y tiene una perspectiva desde adentro que pocos pueden ofrecer con la misma cercanía.

Su lectura fue honesta y alejada de cualquier triunfalismo fácil. “Todo proceso al principio cuesta. Sé que uno está contento con el resultado, pero es parte del camino. Y con este tipo de rivales nos ayudamos para mejorar”, señaló el futbolista.

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La reflexión apunta a algo que los procesos de reconstrucción suelen exigir: tiempo, paciencia y la disposición para aprender incluso en los momentos más incómodos. Enfrentar a selecciones de mayor jerarquía, lejos de ser un motivo de desánimo, se convierte en una herramienta de crecimiento para los jugadores más jóvenes que van ganando rodaje en el combinado nacional.

Vélez, que conoce de cerca esa transición, eligió el camino de la mesura. No infló las expectativas ni minimizó las dificultades. Habló como habla alguien que entiende que los procesos no se miden en semanas sino en ciclos más largos, y que la única manera de atravesarlos es con trabajo sostenido y sin atajos.

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El mediocampista de Alianza Lima asegura que nada está definido mientras queden jornadas y afronta la visita a Cusco Football Club con la obligación de sumar en la recta decisiva del torneo local (X: @toquefinalpe)