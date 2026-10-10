San Martín de Porres: hallan cuerpo de hombre maniatado y envuelto en sábanas sobre una carretilla

El hombre tendría entre 40 y 45 años y vestía una camiseta blanca de un equipo de fútbol, una casaca camuflada, un pantalón marrón claro y zapatillas azules

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La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre sin identificar, encontrado la noche del viernes sobre una carretilla de construcción en la cuadra seis de la avenida Antúnez de Mayolo, en San Martín de Porres. La víctima estaba maniatada, envuelta en sábanas y bolsas, y presentaba signos de violencia y un fuerte golpe en la cabeza.

De acuerdo con Exitosa, el cadáver fue descubierto alrededor de las 22.00 por conductores de buses que suelen estacionar sus unidades frente a una discoteca de la zona. Según la información preliminar, el hombre tendría entre 40 y 45 años y habría sido abandonado entre las 19.00 y las 20.00, cuando aparentemente había menos personas en el lugar.

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La víctima vestía una camiseta blanca de un equipo de fútbol, una casaca tipo parka camuflada, un pantalón marrón claro y zapatillas azules. También llevaba una cadena aparentemente de oro. Permanece como N. N. y la Policía espera que esas características permitan que sus familiares o conocidos puedan reconocerlo.

Los agentes de la comisaría Sol de Oro encontraron una cizalla y otras herramientas en la escena, objetos que serán analizados para determinar si guardan relación con el crimen - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El cuerpo estaba amarrado con alambre de púas y presentaba signos de tortura. De acuerdo con la información que manejan los agentes, el golpe en la cabeza habría causado la muerte de manera inmediata, aunque las diligencias continuarán para determinar las circunstancias exactas del crimen.

Efectivos de la comisaría Sol de Oro cercaron el área tras recibir el reporte de los conductores. En la escena encontraron una cizalla —un alicate de gran tamaño— y otras herramientas que ahora forman parte de las investigaciones.

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Los objetos serán analizados para establecer si fueron utilizados durante el ataque, el traslado o el abandono del cadáver. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a las personas que dejaron la carretilla en plena vía pública.

La víctima, que tendría entre 40 y 45 años, estaba maniatada, envuelta en sábanas y bolsas, y presentaba signos de tortura y un fuerte golpe en la cabeza - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Otro hecho violento en Lima

Un delincuente murió y otros dos resultaron heridos durante una persecución policial originada tras el robo de un vehículo en Lima Sur. La intervención comenzó durante la madrugada y culminó con la captura de los dos sobrevivientes, según el parte de la Policía Nacional del Perú, según Exitosa.

De acuerdo con ese documento, tres personas fueron captadas cuando robaban un auto rojo estacionado en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur, en Villa El Salvador. Al advertir la presencia de los agentes, huyeron en la unidad, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

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Tres sujetos fueron captados cuando robaban un automóvil rojo estacionado en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador (Créditos: Exitosa)

La persecución terminó en el kilómetro 56, en el distrito de San Juan de Miraflores. Allí, la Policía detuvo a dos presuntos implicados que viajaban en el vehículo, luego de que el conductor muriera durante la intervención.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen con diagnóstico reservado. Peritos de Criminalística contabilizaron ocho casquillos de bala cerca del auto. Personal policial y representantes del Ministerio Público cercaron el perímetro antes del traslado del cadáver a la morgue central de Lima.

Las autoridades también revisarán las imágenes de una cámara de seguridad perteneciente a la Municipalidad de Lima instalada en la vía. El registro permitirá establecer si hubo más personas involucradas en el robo reportado durante las últimas horas.

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