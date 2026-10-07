Perú

El valor de un ecosistema de hospitalidad

El estudio de la Sociedad Nacional de Industrias señala que el sector reúne más de 161 mil negocios formales, emplea a más de un millón de personas y está compuesto en 99,8% por MYPE

cerveza
cerveza
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Cuando hablamos de cerveza, bares, restaurantes, hoteles o turismo, solemos pensar en actividades distintas. Sin embargo, un reciente estudio de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) propone otra mirada: detrás de todos estos sectores existe un ecosistema de hospitalidad que genera empleo, moviliza proveedores, impulsa a las MYPE y dinamiza las economías regionales.

Las cifras ayudan a dimensionarlo. Restaurantes y afines generaron S/ 14, 895 millones de valor agregado en 2025, 2,3% más que el año anterior y 28% por encima de 2021. Reúne a más de 161 mil establecimientos formales, genera más de un millón de empleos y el 99,8% de sus empresas son MYPE.

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Una botella de cerveza artesanal vierte líquido dorado en una jarra de vidrio junto a otras botellas en el fondo.
Una botella de vidrio vierte cerveza artesanal en una jarra con espuma sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este ecosistema, la cerveza tiene una presencia significativa. Según la SNI, con información de Euromonitor Internacional, en los establecimientos de consumo fuera del hogar analizados se comercializan más de 236 millones de litros al año, con un valor comercial estimado de S/ 4, 489 millones. El universo incluye restaurantes, pollerías, cevicherías, chifas, recreos campestres, hoteles, bares, pubs, discotecas y clubes nocturnos.

Pero el verdadero valor de estas cifras está en todo lo que ocurre alrededor de la cerveza. Cada producto que llega a la mesa conecta a un establecimiento con distribuidores, proveedores, trabajadores y productores. Y cuando esa experiencia ocurre en una región, también se vincula con la gastronomía local, el turismo y otros emprendimientos. La cerveza no solo acompaña una celebración: activa una cadena económica que se traduce en empleo, ingresos y desarrollo.

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Vista superior de seis hombres sentados a una mesa redonda con vasos de cerveza y un pequeño plato con aperitivos.
Un grupo de amigos conversan alrededor de una mesa de madera con vasos de cerveza en un bar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, creo que tenemos tres grandes retos: formalidad, competitividad y nuevas experiencias.

El primero es la formalidad. Si el 99,8% de los establecimientos son MYPE, hablamos de miles de emprendedores que necesitan reglas simples y costos razonables para invertir, crecer y consolidarse en la formalidad.

Copa de cerveza de la cervecera brasileña Ambev. SUDAMÉRICA BRASIL ECONOMIA DESDE ESPAÑA AMBEV
Copa de cerveza de la cervecera brasileña Ambev. SUDAMÉRICA BRASIL ECONOMIA DESDE ESPAÑA AMBEV

El segundo es la competitividad. Un restaurante, un bar o un hotel no funcionan de manera aislada: dependen de una amplia red de proveedores de alimentos, bebidas, agricultura, pesca, transporte, logística, tecnología y servicios. Fortalecer un eslabón beneficia al conjunto. Y así como hay restaurantes, bares y hoteles en todas las regiones, también hay cerveceras: más de 380 en todo el país.

El tercero es generar nuevas experiencias. La gastronomía peruana ofrece una oportunidad enorme para profundizar el vínculo entre cerveza, turismo y cultura. Maridajes, festivales, rutas gastronómicas y propuestas regionales pueden crear nuevas ocasiones de consumo y poner en valor la diversidad de nuestros productos. También hay espacio para innovar: la categoría incorpora más estilos y opciones de menor graduación o sin alcohol, ampliando la oferta para quienes buscan distintas experiencias.

Tres manos sostienen jarras de vidrio con cerveza dorada y espuma dentro de un establecimiento con luces cálidas.
Tres personas sostienen jarras de cerveza de color dorado para realizar un brindis en el interior de un bar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que este ecosistema crezca, además, se necesita un mercado competitivo que promocione y proteja la inversión privada, la cual finalmente permite crear más y mejor empleo. Lo anterior requiere discutir la excesiva regulación, burocracia e incertidumbre jurídics que frenan a diversas industrias. Dentro de estos puntos, un imperativo de revisión es el régimen impositivo que aplica actualmente a la categoría, donde encontramos una excesiva carga tributaria que no hace diferenciación con bebidas alcohólicas de mayor graduación, además de limitar sustancialmente el crecimiento de la categoría cervecera y el fortalecimiento de las cadenas de valor que ya articula en todo el país.

Desde la Cámara Cervecera del Perú queremos ser parte de esta conversación, no solo representando a una industria, sino contribuyendo a un ecosistema de hospitalidad más competitivo, innovador y responsable. La cerveza puede ser mucho más que una bebida: un punto de encuentro entre industria, gastronomía, turismo, emprendimiento y cultura.

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