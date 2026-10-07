Plato de pollo a la cerveza (Adobe Stock)

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El pollo a la cerveza es un plato casero, jugoso y lleno de sabor que combina presas de pollo doradas con una salsa preparada a base de cerveza, cebolla, ajo y especias. La cerveza aporta un toque ligeramente dulce y profundo a la preparación, mientras que la cocción lenta permite que el pollo absorba todos los sabores de la salsa.

Esta receta de pollo a la cerveza es sencilla de preparar y funciona muy bien para un almuerzo familiar. Puedes acompañarla con arroz blanco, papas doradas, papas fritas o una ensalada fresca.

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Información de la receta

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Categoría: Plato principal

Cocina: Casera

Ingredientes

Para el pollo

4 presas de pollo, aproximadamente 1 kg

1 botella o lata de cerveza rubia de 330 ml

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

1 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika o pimentón

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 hoja de laurel

½ cucharadita de orégano seco

½ taza de caldo de pollo o agua, si fuera necesario

Para acompañar

Arroz blanco cocido

Papas doradas o fritas

Ensalada fresca

Perejil o culantro picado para decorar

Cómo preparar pollo a la cerveza

1. Sazonar el pollo

Lava y seca bien las presas de pollo. Condiméntalas con sal, pimienta, comino, paprika y un poco de orégano.

Agrega la mostaza y el ají amarillo molido. Mezcla bien para que el aderezo cubra todas las presas.

Si tienes tiempo, puedes dejar el pollo reposando durante 20 a 30 minutos para que absorba mejor los sabores.

2. Preparar la cebolla y el ajo

Corta la cebolla roja en pluma o en tiras delgadas. Pica finamente los dientes de ajo.

La cebolla será importante para formar la base de la salsa y aportar dulzor durante la cocción.

3. Dorar el pollo

Calienta una olla amplia o una sartén profunda a fuego medio-alto y agrega el aceite.

Coloca las presas de pollo y dóralas por todos sus lados durante unos minutos.

No es necesario cocinarlas completamente en este momento. El objetivo es conseguir una superficie dorada que aporte más sabor al plato.

Retira temporalmente el pollo y reserva.

4. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla y sofríela durante 3 a 4 minutos.

Añade el ajo y cocina durante aproximadamente un minuto, removiendo constantemente para evitar que se queme.

Si deseas una preparación con un sabor más intenso, puedes agregar en este momento un poco más de ají amarillo.

5. Incorporar la cerveza

Vuelve a colocar las presas de pollo en la olla.

Agrega la cerveza rubia poco a poco hasta cubrir aproximadamente la mitad de las presas.

Añade la hoja de laurel y mezcla suavemente.

La cerveza ayudará a desglasar la olla y recoger los sabores que quedaron después de dorar el pollo.

6. Cocinar el pollo

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 30 minutos.

Durante este tiempo, el pollo se cocinará lentamente mientras absorbe el sabor de la cerveza y del aderezo.

Si la salsa se reduce demasiado antes de que el pollo esté completamente cocido, puedes agregar un poco de caldo de pollo o agua.

7. Reducir la salsa

Retira la tapa durante los últimos 5 a 10 minutos de cocción.

Deja que la salsa reduzca hasta conseguir una consistencia ligeramente espesa y concentrada.

Prueba y corrige la sal y la pimienta si es necesario.

8. Servir

Retira la hoja de laurel y sirve las presas de pollo acompañadas de abundante salsa.

Puedes terminar el plato con un poco de perejil o culantro picado.

Acompaña con arroz blanco y papas doradas para obtener un almuerzo completo.

¿Qué cerveza es mejor para preparar pollo a la cerveza?

Para esta receta puedes utilizar una cerveza rubia de sabor suave, ya que aporta sabor sin dominar completamente el plato.

Las cervezas muy amargas pueden darle un ligero amargor a la salsa, por lo que es preferible utilizar una cerveza lager o rubia de perfil equilibrado.

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También puedes experimentar con cerveza negra si buscas una salsa más intensa, oscura y con notas tostadas.

Consejos para preparar un buen pollo a la cerveza

Dora primero el pollo. Este paso ayuda a desarrollar un sabor más profundo y evita que el resultado sea simplemente pollo hervido en cerveza.

No utilices demasiada cerveza. El pollo no necesita quedar completamente sumergido. Una cantidad moderada permite que la salsa se concentre mejor.

Cocina a fuego medio-bajo. Una cocción tranquila ayuda a que el pollo quede tierno y permite que los sabores se integren.

Deja reducir la salsa. Una vez cocido el pollo, destapar la olla durante los últimos minutos permite evaporar parte del líquido y concentrar el sabor.

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Prueba la salsa antes de servir. Dependiendo de la cerveza utilizada, puede ser necesario ajustar la sal, pimienta o incluso agregar una pequeña cantidad de mostaza.

Variaciones del pollo a la cerveza

Pollo a la cerveza con cerveza negra

Puedes reemplazar la cerveza rubia por cerveza negra para obtener una salsa más oscura y de sabor más intenso.

Pollo a la cerveza con papas

Agrega papas en trozos durante los últimos 20 minutos de cocción. Absorberán parte de la salsa y quedarán muy sabrosas.

Pollo a la cerveza con champiñones

Puedes incorporar champiñones laminados después de sofreír la cebolla. Su sabor combina muy bien con la cerveza y el pollo.

Pollo a la cerveza picante

Si te gusta el picante, agrega ají amarillo, rocoto o unas gotas de salsa picante al aderezo.

¿Con qué acompañar el pollo a la cerveza?

El acompañamiento más sencillo es el arroz blanco, porque permite aprovechar toda la salsa.

También puedes servirlo con:

Papas doradas

Papas fritas

Puré de papa

Ensalada de lechuga y tomate

Ensalada de cebolla

Verduras salteadas

Yuca frita o sancochada

Preguntas frecuentes

¿Puedo preparar pollo a la cerveza con pechuga?

Sí. Puedes utilizar pechuga, aunque debes controlar mejor el tiempo de cocción porque tiene menos grasa y puede secarse. Las piernas, muslos y encuentros suelen quedar más jugosos.

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¿El pollo a la cerveza queda con sabor a alcohol?

Durante la cocción una parte importante del alcohol se evapora, mientras los sabores de la cerveza permanecen en la salsa. Para reducir aún más el sabor alcohólico, puedes dejar que la cerveza hierva unos minutos antes de tapar la olla.

¿Puedo utilizar cerveza negra?

Sí. La cerveza negra produce una salsa más oscura, intensa y con notas tostadas. Para una preparación más suave, utiliza cerveza rubia.

¿Puedo preparar esta receta en el horno?

Sí. Después de dorar el pollo y preparar el aderezo, coloca todo en una fuente para horno y cocina a aproximadamente 180 °C hasta que el pollo esté completamente cocido.

¿Puedo preparar el pollo a la cerveza con anticipación?

Sí. Incluso puede adquirir más sabor después de reposar. Guarda el pollo refrigerado en un recipiente cerrado y caliéntalo antes de servir.