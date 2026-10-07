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¿Cómo clasifica Perú al Mundial Sub 19 de Vóley 2027? Escenarios y caminos en el Sudamericano

El equipo dirigido por Martín Escudero afrontará tres partidos en la fase de grupos y buscará mantenerse en carrera hasta las instancias decisivas para conseguir un boleto a la cita mundialista

Perú buscará hacer un buen papel en el Sudamericano Sub 19 de Vóley y clasificar al Mundial de la categoría.
Perú buscará hacer un buen papel en el Sudamericano Sub 19 de Vóley y clasificar al Mundial de la categoría. Crédito: FPV
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La selección peruana de vóley femenino Sub 19 no solo buscará avanzar a las semifinales del Campeonato Sudamericano de la categoría. El torneo que arranca este miércoles 7 de octubre en Maracaibo, Venezuela, también representa la principal vía para conseguir uno de los boletos al Mundial Sub 19 de 2027.

El certamen continental reúne a ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro. Perú integra el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay, mientras que Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador conforman el Grupo B.

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El objetivo de la ‘bicolor’ será terminar entre las tres mejores selecciones del campeonato para asegurar su presencia en la próxima cita mundialista.

¿Cuántos cupos entrega el Sudamericano al Mundial Sub 19?

El Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 otorga únicamente tres plazas para el Mundial de la categoría que se realizará el próximo año. Por ello, no basta únicamente con superar la fase de grupos: Perú deberá mantenerse en carrera hasta las instancias decisivas si quiere asegurar uno de los boletos.

Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a las semifinales. Los cruces serán entre el primero del Grupo A y el segundo del Grupo B, y el primero del Grupo B frente al segundo del Grupo A.

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Después de las semifinales, los ganadores disputarán el título, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto. En ese punto se definirán las tres selecciones sudamericanas que obtendrán la clasificación al Mundial.

La armadora peruana se refiere al gran reto que tendrá la 'bicolor' en este torneo juvenil. (Video: La Cátedra Deportes)

¿Cómo clasifica Perú al Mundial Sub 19 del 2027?

El camino más directo para la ‘bicolor’ es ganar su grupo y avanzar hasta las semifinales. Sin embargo, la clasificación mundialista no está reservada exclusivamente para las finalistas.

Perú también puede conseguir el boleto si termina entre las tres mejores selecciones del campeonato. Por ello, incluso una derrota en semifinales no significaría quedar fuera del Mundial: en ese escenario, la selección todavía tendría la posibilidad de quedarse con el tercer lugar y obtener la clasificación.

De esta manera, el resultado de las semifinales será determinante. Las dos selecciones que alcancen la final tendrán asegurado un lugar entre las tres primeras, mientras que el tercer boleto quedará en manos del ganador del partido por el tercer puesto.

El primer objetivo: superar la fase de grupos

Antes de pensar en las semifinales, Perú deberá ubicarse entre los dos primeros puestos del Grupo A. La selección dirigida por Martín Escudero disputará tres encuentros durante esta etapa:

  • Perú vs Chile — miércoles 7 de octubre.
  • Perú vs Venezuela — jueves 8 de octubre.
  • Perú vs. Uruguay — viernes 9 de octubre.

Al término de los tres partidos, las dos selecciones con mejor ubicación de cada grupo avanzarán a semifinales. Por ello, cada resultado será importante para determinar no solo la clasificación, sino también la posición que la ‘bicolor’ ocupará dentro de su serie y el rival que podría enfrentar en la siguiente ronda.

Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026.
Fixture de Perú en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV

¿Qué pasa si Perú llega a semifinales?

Una vez instalada entre las cuatro mejores, la ‘bicolor’ tendrá dos oportunidades para terminar dentro del grupo de selecciones que clasificarán al Mundial.

Si Perú gana su semifinal, avanzará a la final y asegurará automáticamente una de las tres plazas sudamericanas para el Mundial Sub 19 de 2027. Si pierde la semifinal, todavía tendrá una última oportunidad. La selección disputará el partido por el tercer puesto y, si gana ese encuentro, terminará en el podio y también conseguirá el boleto mundialista.

Por ello, llegar a semifinales no garantiza por sí solo la clasificación, pero mantiene a Perú con opciones concretas de conseguir el objetivo.

El camino de Perú hacia el Mundial

El escenario más favorable para la selección peruana será terminar entre las dos primeras de su grupo, ganar la semifinal y alcanzar la final. Con ello, el boleto al Mundial quedaría asegurado antes de disputar el partido por el título.

Pero existe una segunda ruta: clasificar a semifinales, perder ese encuentro y luego ganar el partido por el tercer puesto. Ese resultado también colocaría a Perú entre las tres mejores selecciones del Sudamericano y le permitiría conseguir la clasificación.

Por eso, el gran objetivo de la ‘bicolor’ será primero superar la fase de grupos. Una vez entre las cuatro mejores, tendrá dos partidos para intentar terminar en una de las tres posiciones que otorgan el pase al Mundial Sub 19 de Vóley 2027.

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