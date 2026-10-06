Peruano de 47 años murió bajo custodia migratoria en Luisiana: ICE aún no determina la causa de su fallecimiento

Julián Curo Churata, un inmigrante peruano de 47 años, falleció mientras se encontraba bajo custodia de ICE en Luisiana. Su esposa, Verónica Ramírez, exige una explicación sobre las circunstancias de su muerte, de la cual se enteró por la llamada de una funeraria. Fuente: Noticias Telemundo

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Julián Curo-Churata, ciudadano peruano de 47 años, murió el 29 de septiembre de 2026 después de sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en Luisiana. El caso ocurrió en el Centro Correccional de Richwood, donde el hombre permanecía detenido desde junio.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el peruano fue trasladado a un hospital de Monroe durante la noche del 28 de septiembre. El ingreso al Centro Médico Ochsner LSU Health Monroe ocurrió aproximadamente a las 8:14 p. m., luego de que el personal del centro detectara la emergencia.

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Un médico de guardia confirmó su muerte a las 4:01 a. m. del 29 de septiembre. ICE comunicó el fallecimiento el 1 de octubre a través de su sitio web. Con este caso, el número de personas fallecidas bajo custodia migratoria durante el año fiscal 2026 llegó a 37, según la información consignada por la agencia.

La muerte ocurrió mientras Curo-Churata mantenía un proceso migratorio pendiente y después de que un juez de inmigración rechazara sus solicitudes de alivio migratorio y salida voluntaria. Su esposa, Verónica Ramírez, pidió explicaciones sobre las circunstancias que precedieron al fallecimiento y señaló que todavía espera los resultados de la autopsia.

Julián Curo-Churata fue detenido en junio y trasladado a Luisiana

Curo-Churata ingresó a Estados Unidos en una fecha y un lugar que no fueron precisados en la información oficial. Según ICE, su historial incluía condenas relacionadas con la conducción de un vehículo con la matrícula vencida y una sentencia judicial separada a favor del Contralor de Maryland.

El 27 de junio de 2026, agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Remoción (ERO) de Baltimore lo arrestaron durante una operación de control selectiva. Ese mismo día recibió una notificación para comparecer ante las autoridades migratorias.

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Dos días después, la ERO de Baltimore transfirió al ciudadano peruano a la custodia de la ERO de Nueva Orleans. Desde ese momento quedó detenido en el Centro Correccional de Richwood, en Luisiana.

Según el reporte difundido por Noticias Telemundo, Curo-Churata llevaba 17 años en Laurel, Maryland. Su esposa también señaló que contaba con un permiso de trabajo y que todavía tenía un proceso migratorio pendiente.

La situación migratoria del peruano continuó bajo revisión judicial durante los meses posteriores a su detención.

Un juez rechazó sus solicitudes 11 días antes de su muerte

El ciudadano peruano permanecía detenido desde junio y tenía un proceso migratorio pendiente. ICE indicó que la causa de su muerte todavía se desconoce y será determinada mediante una autopsia. Composición: Infobae

El 18 de septiembre de 2026, un juez de inmigración rechazó las solicitudes presentadas por Curo-Churata para obtener alivio migratorio y salida voluntaria.

Tras esa resolución, el ciudadano peruano conservó su derecho a presentar una apelación. Once días después, el 29 de septiembre, murió tras una emergencia médica durante su permanencia bajo custodia.

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La esposa relató a Noticias Telemundo que habló con Curo-Churata el 27 de septiembre, dos días antes de su fallecimiento. Según su testimonio, después de recibir la noticia sobre la muerte intentó obtener información sobre lo ocurrido y recibió la indicación de que sería contactada.

La mujer también señaló que recibió información de una funeraria sobre el fallecimiento y que le comunicaron que se realizaría una autopsia. La esposa cuestionó la falta de detalles sobre lo sucedido antes del traslado de su esposo al hospital y pidió conocer las circunstancias exactas de la emergencia médica.

ICE todavía no establece la causa del fallecimiento

La causa oficial de la muerte todavía no está determinada. ICE indicó en su comunicado que “se desconoce la causa preliminar de la muerte” y precisó que “una autopsia establecerá el motivo del fallecimiento”.

Por el momento, la información disponible solo permite establecer que Curo-Churata presentó una emergencia médica mientras permanecía en el Centro Correccional de Richwood, que recibió traslado hospitalario y que murió horas después en el centro médico de Monroe.

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El comunicado de ICE también señala que el detenido recibió atención médica durante su permanencia bajo custodia y que fue evaluado por profesionales de la salud.

La agencia explicó que las personas detenidas pasan por evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las primeras 12 horas después de su llegada a cada centro de detención. Además, reciben una evaluación integral de salud dentro de los primeros 14 días y cuentan con acceso a consultas médicas y servicios de emergencia durante las 24 horas.

La esposa y el Consulado de Perú fueron notificados

Curo-Churata fue trasladado de emergencia durante la noche del 28 de septiembre y murió horas después. Su esposa pidió explicaciones y espera los resultados de la autopsia. Facebook

Después del fallecimiento, la Oficina de Relaciones con los Empleados de Nueva Orleans informó del caso a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE.

La esposa de Curo-Churata, su abogado y el Consulado General del Perú también recibieron la notificación sobre su muerte.

ICE indicó que su procedimiento para estos casos contempla además comunicaciones al Congreso, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. La agencia también publica información sobre los fallecimientos bajo custodia en su sitio web.

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El caso quedó sujeto a los procedimientos posteriores al fallecimiento y a la autopsia que deberá determinar la causa oficial de la muerte. Mientras ese resultado no esté disponible, ICE no estableció qué problema médico provocó la emergencia que derivó en el traslado de Curo-Churata al hospital.