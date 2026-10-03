Perú

‘Alfa y Bravo’, ‘Cantuta’ y ‘Uchpa, la película’ regresan al público: cómo y dónde ver estas cintas peruanas

La iniciativa busca ampliar la circulación de producciones nacionales luego de su paso por los cines comerciales.

'Alfa y Bravo', 'Cantuta' y 'Uchpa, la película' regresan en una sala virtual peruana
'Alfa y Bravo', 'Cantuta' y 'Uchpa, la película' regresan en una sala virtual peruana
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Tres producciones peruanas tendrán una nueva oportunidad de llegar al público después de su paso por los cines. Alfa y Bravo’, ‘Cantuta’ y ‘Uchpa, la película’ integran la cartelera inaugural de Restreno, una sala de cine virtual que inició operaciones el 1 de octubre y propone una segunda ventana comercial para obras nacionales.

La plataforma fue creada para ampliar la circulación de películas peruanas que, tras terminar su exhibición en las salas tradicionales, dejan de estar disponibles para gran parte del público. El modelo busca acercar estos títulos a espectadores de las 24 regiones del país, en especial a quienes viven en localidades sin complejos cinematográficos, y a la comunidad peruana residente en el extranjero.

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Restreno opera bajo una dinámica de cartelera rotativa. Las películas estarán disponibles por temporadas de entre cuatro y seis semanas. A diferencia de los servicios convencionales de suscripción, el usuario podrá comprar una entrada digital para el título que elija y tendrá 24 horas para verlo.

El costo por película estará entre S/ 15 y S/ 30, según la función y las condiciones que establezca la plataforma. La propuesta también incluye encuentros virtuales de espectadores, sorteos y sistemas de protección contra la piratería.

‘Alfa y Bravo’, un mercenario y un mototaxista frente a una red criminal

‘Alfa y Bravo’ es una de las películas que volverá a estar disponible en esta primera etapa de Restreno. La trama sigue a Alfa, interpretado por Aarón Otoya, un mercenario y exagente secreto que vive oculto mientras intenta mantenerse fuera del alcance de un cártel internacional.

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Su camino se cruza con Bravo, personaje encarnado por Johnny “Cholo Soy” Zare, un mototaxista que tiene afición por las historias de acción. Ambos se ven obligados a formar una alianza cuando El Nuevo Movimiento, un sindicato criminal transnacional, secuestra a sus respectivas compañeras.

La película dirigida por Aaron Otoya marca el ingreso de Cholo Soy, Sibenito y Mateo Garrido Lecca a la gran pantalla.
La película dirigida por Aaron Otoya marca el ingreso de Cholo Soy, Sibenito y Mateo Garrido Lecca a la gran pantalla.

La dupla enfrenta a los integrantes de esta red mientras recorre escenarios como Quilcas y Huancayo. La historia combina persecuciones, enfrentamientos, explosiones y situaciones cómicas que surgen de las diferencias entre sus dos protagonistas.

La película plantea una alianza inesperada entre un exagente secreto y un conductor local, quienes deben escapar de los mafiosos y enfrentarse a un grupo de criminales para recuperar a las mujeres que fueron secuestradas.

Con su llegada a Restreno, ‘Alfa y Bravo’ podrá ser vista nuevamente por personas que no accedieron a ella durante su exhibición inicial en salas.

‘Cantuta’ reconstruye una confesión sobre la violencia política de los años 90

La cartelera de lanzamiento también incluirá ‘Cantuta’, dirigida por Alejandro Nieto-Polo. La película aborda el periodo de violencia política que atravesó el Perú durante la década de 1990 a partir del testimonio de un exintegrante del Grupo Colina.

La historia presenta a una periodista que recibe de forma clandestina la confesión de ese exagente. El relato expone información sobre las desapariciones de La Cantuta y sobre la guerra contra el terrorismo que marcó aquellos años.

'Cantuta: La orden secreta'
'Cantuta: La orden secreta'

El largometraje cuenta con las actuaciones de Hansell Hoffmann, Paolo Carbajal y Fernando Pasco Matos. A través de la confesión que recibe la protagonista, la película construye una mirada sobre hechos vinculados con la actuación de un destacamento militar durante el conflicto interno.

‘Cantuta’ pone en el centro una confesión clandestina sobre desapariciones y la violencia que sacudió al país en los años 90. Su disponibilidad en formato digital permitirá que el público pueda acceder a la producción sin depender de una programación presencial.

‘Uchpa, la película’ retrata la trayectoria de Fredy Ortiz

El tercer título de la cartelera inaugural es ‘Uchpa, la película’, documental biográfico de 2025 dirigido por Antonio Rodríguez Romaní. La obra se concentra en la vida y la carrera de Fredy Ortiz, líder y vocalista de Uchpa, agrupación peruana que incorporó el quechua al rock.

La película presenta a Ortiz como un músico que desarrolló una propuesta propia a partir de la combinación de elementos del rock con referencias andinas. La banda se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de esa fusión en la escena nacional.

El documental repasa el recorrido del artista y el proceso que llevó al nacimiento de Uchpa. La obra aborda el lugar que ocupó Ortiz como voz del grupo y la identidad que construyó la agrupación a través de canciones interpretadas en quechua.

‘Uchpa, la película’
‘Uchpa, la película’

‘Uchpa, la película’ narra la historia de Fredy Ortiz y el origen de una banda que incorporó el quechua al rock peruano. Con su reestreno digital, el documental tendrá una nueva vía para acercarse a seguidores de la agrupación y a espectadores interesados en la música nacional.

Funciones por temporadas y entradas digitales

La iniciativa fue impulsada por el cineasta y empresario Aaron Otoya, promotor y gestor del proyecto. El objetivo es que las películas peruanas mantengan una posibilidad de circulación luego de concluir su recorrido en los cines.

Cada título estará disponible en Restreno durante una temporada de entre cuatro y seis semanas. El usuario deberá adquirir una entrada digital para acceder a la función elegida. Una vez realizado el pago, contará con 24 horas para ver el contenido.

La plataforma incluirá una modalidad de Watch Party. Esta herramienta permitirá a varias personas reunirse en una función virtual, ver una película de manera simultánea, participar en un chat en vivo e interactuar con un anfitrión a través de una transmisión.

El proyecto también informó que los alquileres habilitarán la participación en sorteos semanales. Las condiciones y los premios serán comunicados por la plataforma durante sus periodos de exhibición.

Director Alfa y Bravo, Aarón Otoya, defiende la elección de su elenco.
Director Alfa y Bravo, Aarón Otoya, en presentación de la película con su elenco.

Además, señaló que contará con infraestructura de protección de contenidos y una tecnología de marca de agua forense. Este sistema permitirá identificar y rastrear a usuarios que intenten realizar grabaciones o capturas no autorizadas, incluso con cámaras externas.

La medida busca resguardar los derechos de autor y proteger el modelo de ingresos de productores, distribuidores y realizadores. La plataforma plantea que esa seguridad es necesaria para que más películas puedan sumarse a futuras carteleras.

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