Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 1 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,88 soles, experimentando una disminución del -0,22% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,89 soles, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,39%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,92%.

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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 10,07%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,94%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.