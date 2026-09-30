La historia de la democratización de las finanzas

Un trabajador peruano planifica sus finanzas y gestiona su gratificación con la ayuda de un asistente de inteligencia artificial en una laptop y herramientas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Invertir en bolsa fue una actividad relativamente exclusiva. Había que acceder a un intermediario, asumir costos elevados y contar con información que no estaba al alcance del pequeño inversionista. El primer gran quiebre llegó en Estados Unidos en 1975, cuando la SEC eliminó las comisiones fijas que habían regido durante más de un siglo.

Un año después empezó el primer paso a la democratización de las inversiones. En 1976, John Bogle lanzó el primer fondo indexado para inversionistas individuales, diseñado para seguir el S&P 500. La propuesta cambió la lógica de la diversificación, pues ya no era necesario hacer ‘stock picking’ para tener exposición al mercado.

PUBLICIDAD

Un hombre medita su decisión financiera apoyándose en un asistente de inteligencia artificial y en sus propios cálculos manuales antes de usar una tarjeta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siguiente etapa llegó en 1993, con el lanzamiento de SPY, el primer ETF listado en Estados Unidos. Los ETF combinaron diversificación y negociación en bolsa, acercando todavía más una cartera diversificada a la experiencia de comprar una acción.

La transformación decisiva llega con la creación de Internet. Los primeros sistemas aparecieron en Estados Unidos en 1995 y, hacia comienzos de los 2000, ya existían millones de cuentas de brokerage online. Comprar o vender ya no dependía de levantar el teléfono y hablar con un broker. La tecnología comenzaba a trasladar el control de la operación hacia las personas.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Lee Seung-ho, a university student and investor, looks at a stock trading platform after an interview with Reuters in Seoul, South Korea, July 15, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Los smartphones llevaron esa transformación un paso más allá durante la década de 2010. Las aplicaciones financieras hicieron que el mercado pase de la computadora al bolsillo. Cuando yo empecé a invertir en bolsa en 2014, todavía era común que los intermediarios exigieran montos mínimos de US$3,000 y que algunos consideraran US$10,000 como el mínimo para abrir una cuenta.

En los años 2020, especialmente a partir de la pandemia, todo comenzó a cambiar. Las Fintech ampliaron todavía más las posibilidades de acceso y permitieron participar en alternativas de inversión con montos cada vez menores. Hoy una persona puede abrir una cuenta en un broker digital en cuestión de minutos y de manera digital, mientras que existen alternativas para comenzar a invertir con montos muy pequeños. Las comisiones también se redujeron significativamente en muchos servicios.

PUBLICIDAD

Una persona revisa un presupuesto financiero generado por un asistente de inteligencia artificial en una computadora portátil, analizando categorías de ahorro, deuda e inversión mientras toma notas sobre su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cinco décadas, la pregunta dejó de ser “¿cómo puedo acceder al mercado?” para convertirse en “¿qué debería elegir?” Este cambio también ha empezado a transformar el mercado peruano. La pandemia, los brokers digitales, los creadores de contenido financiero y, sobre todo, el mayor interés por la educación financiera ha acercado a más personas a las inversiones.

Ahora, democratizar el acceso no significa democratizar el criterio. La industria pasó décadas reduciendo la barrera de acceso, ahora necesitamos reducir la barrera del conocimiento. La educación financiera debe permitir que las personas entiendan que su dinero puede tener distintas alternativas de crecimiento, pero también que toda inversión implica riesgos y exige pensamiento independiente.

PUBLICIDAD

En ese punto, la inteligencia artificial puede representar la siguiente gran etapa de la democratización financiera. La IA nos ayudará a entender mejor aquello en lo que estamos pensando invertir y hacer una estrategia. No necesariamente reemplazará a los asesores financieros, pero reducirá la velocidad de planificación.

La historia de los últimos 50 años deja, entonces, una conclusión clara. Comenzamos a reducir el costo; luego la complejidad; y luego eliminamos buena parte de las barreras físicas y operativas. Ahora tenemos delante el reto de impulsar la educación financiera y entender cómo adoptar de manera saludable las herramientas disponibles de inteligencia artificial para una planificación financiera exitosa.

PUBLICIDAD