Perú

Estos son los artistas más populares hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú

INFINITE lideró la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 gracias a su tema "Last Romeo", lo que abrió puertas para que otros grupos de K-pop accedieran a nuevas oportunidades dentro de la industria

Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
Las plataformas de streaming han dedicado espacios al K-pop al ver el impacto que ha tenido en la industria musical actual. (Infobae/Jovani Pérez)
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El K-pop, abreviatura de Korean Pop, es un género musical nacido en Corea del Sur que combina varios estilos como pop, hip-hop, R&B y música electrónica. Caracterizado por producciones elaboradas que incluyen coreografías llamativas y hasta efectos visuales.

Los grupos de K-pop, formados por cantantes y bailarines, practican arduamente antes de debutar en los escenarios. Artistas como BTS y BLACKPINK han sido fundamentales en la internacionalización del género, conquistando mercados en todo el mundo y acumulando millones de seguidores. El K-pop se convirtió en un fenómeno cultural que influye en la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. Telepathy

Artista: BTS

2. Less than a Lover

Artista: JENNIE

3. Life Goes On

Artista: BTS

4. I CAN'T STOP ME

Artista: TWICE

5. 2.0

Artista: BTS

6. Strategy (feat. Megan Thee Stallion)

Artista: TWICE

7. REDRED

Artista: CORTIS

8. A Beautiful Person (feat. Balming Tiger)

Artista: IU

9. Last Scene (feat. Wonstein)

Artista: IU

10. Baby Come Home

Artista: JOSHUA & 韋禮安

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

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Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Grupo Super Junior. (S.M. Entertainment)
Grupo Super Junior. (S.M. Entertainment)

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la difusión de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno global conocido como "Hallyu" que también influye en moda, cosméticos y cine.

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