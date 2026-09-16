Conflicto por reservorios amenaza proyecto de S/200 millones en Cusco: denegatoria de ampliación pone en jaque obra de drenaje pluvial

El contrato del PNSU con el Consorcio Cachimayo incluye 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques que concentran el 60% del plazo total de ejecución.

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La segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo enfrenta el riesgo de una paralización indefinida, luego de que vecinos rechazaran la construcción de dos tanques de tormenta frente a sus viviendas y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) denegara una ampliación de plazo recomendada por la supervisión de la obra.

Los tanques de tormenta son reservorios subterráneos que almacenan temporalmente el agua de lluvia durante precipitaciones intensas. Su función es evitar que el caudal sobrecargue los drenajes, genere aniegos o provoque inundaciones; luego liberan el agua de manera controlada hacia la red de desagüe.

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El proyecto, que busca reducir el impacto de las lluvias en cuatro distritos de Cusco con una inversión de S/ 200,8 millones, está a cargo del Consorcio Cachimayo y tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, la controversia se ha concentrado en el sistema Casuarinas, donde estaba prevista la construcción de dos reservorios de seis metros de profundidad para almacenar agua de lluvia.

Los vecinos de Casuarinas cuestionaron que los tanques de tormenta se ubiquen cerca de sus viviendas por una posible inestabilidad del suelo y por la presencia de napa freática.

Los tanques de tormenta concentran el 60% del plazo de ejecución

El contrato entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo fue suscrito el 4 de diciembre de 2024. La ejecución debía comenzar el 3 de marzo de 2025 y comprendía la construcción de 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques de almacenamiento.

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó en diciembre de 2024 que la intervención beneficiaría de forma directa a residentes de los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, una población estimada en más de 200 mil personas.

El expediente técnico señala que los tanques de tormenta representan el 36% del valor contractual. A pesar de ese porcentaje, su construcción demandaría el 60% del tiempo total previsto para la ejecución. Por esa razón, una paralización de este frente tendría incidencia directa en el cumplimiento del cronograma general.

Los trabajos en esa zona debían empezar el 14 de abril de 2025. Sin embargo, los vecinos expresaron reparos por la ubicación de los reservorios, que, según indicaron, se levantarían a pocos metros de sus viviendas. Entre sus argumentos figuraron la posible inestabilidad del suelo y la presencia de napa freática.

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La oposición vecinal impidió el inicio de excavaciones en abril de 2025 y los informes del PNSU y de la supervisión atribuyeron ese retraso al conflicto social y no al Consorcio Cachimayo.

Los vecinos impidieron los trabajos y alertaron sobre excavaciones abiertas

La tensión aumentó el 28 de abril, cuando pobladores expulsaron a trabajadores que realizaban labores de replanteo, de acuerdo con la documentación revisada por Expreso. Ese hecho impidió que el consorcio iniciara la construcción de los tanques de tormenta del sistema Casuarinas.

La vecina Sthefani Arredondo Champi afirmó al citado medio que los trabajos ya habían dejado excavaciones en la zona. “La época de lluvias ya ha comenzado” y se han formado pozos de agua en los forados realizados, señaló. También advirtió que una eventual resolución del contrato podría dejar la vía con huecos y obras inconclusas.

El conflicto social fue reconocido, según la información proporcionada, en informes del PNSU y de la supervisión identificados como CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025. Los documentos atribuirían el atraso a la oposición vecinal y no a incumplimientos de la empresa contratista.

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La supervisión recomendó una ampliación de 158 días para la obra de Cachimayo, pero el PNSU rechazó el pedido y la continuidad del proyecto quedó sujeta a nuevas decisiones del Ministerio de Vivienda.

La supervisión pidió 158 días adicionales, pero el PNSU rechazó la solicitud

El Consorcio Concremat-Milla, a cargo de la supervisión, recomendó el 24 de julio ampliar el plazo contractual en 158 días, mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA. El sustento fue que la paralización obedecía a una causa ajena al contratista.

No obstante, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, denegó la ampliación el 8 de septiembre a través del Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU. La decisión contradijo la recomendación de la supervisión, según la documentación citada.

Sotomayor Cabrera había recomendado antes iniciar la resolución contractual por la vía notarial, al atribuir un supuesto atraso al Consorcio Cachimayo. Ese procedimiento no prosperó luego de que la empresa solicitara una medida cautelar ante el Poder Judicial.

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La falta de una ampliación de plazo y el conflicto por la ubicación de los tanques mantienen en suspenso una intervención prevista para mitigar inundaciones en zonas urbanas de Cusco. La definición sobre la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que adopten el PNSU y el Ministerio de Vivienda frente a los reclamos vecinales y el cronograma contractual.