Perú cambia las reglas del rastreo satelital en altamar ante emergencia climática de El Niño: ¿Quién se beneficia?

Las embarcaciones alcanzadas por la resolución deben mantener permisos, exigencias de seguridad y monitoreo durante sus operaciones pesqueras.

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El Ministerio de la Producción (Produce) modificó las reglas del Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) y permitirá que un grupo de naves artesanales utilice equipos de tipo D, un mecanismo alternativo de control de ubicación.

La Resolución Ministerial Nº 00331-2026-PRODUCE alcanza a embarcaciones con bodega de hasta 10 metros cúbicos que extraen anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano directo, así como a otras naves artesanales obligadas a contar con monitoreo que tengan hasta 20 metros cúbicos de capacidad.

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Las naves de hasta 10 metros cúbicos pertenecen al segmento más pequeño de la pesca artesanal

La capacidad de bodega mide el volumen disponible para almacenar la captura. Una embarcación de 10 metros cúbicos dispone de un espacio equivalente a unos 10.000 litros, aunque ese dato no se traduce de forma directa en toneladas de pescado, debido al uso de hielo, agua y a las características de cada especie.

Este tamaño está lejos de la escala industrial. Para la extracción de anchoveta, las naves artesanales pueden tener hasta 10 metros cúbicos de bodega, mientras que las embarcaciones de menor escala superan ese límite y pueden llegar a 32,6 metros cúbicos. La pesca de mayor escala, vinculada a la actividad industrial, opera con barcos que exceden ese último volumen.

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La medida se concentra, por tanto, en una parte de la flota de menor capacidad, dedicada a la extracción para consumo humano directo. Estas embarcaciones deben cumplir las condiciones de seguridad, permiso y seguimiento que establezca la normativa pesquera para realizar faenas.

Produce señaló que la nueva clasificación busca facilitar la implementación del equipo Sisesat de tipo D en la pesca artesanal.

El cambio traslada parte de la flota del equipo tipo C al sistema tipo D

Hasta antes de la modificación, las embarcaciones con bodega de hasta 10 metros cúbicos que capturan anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano directo estaban comprendidas en el sistema de seguimiento de tipo C. Produce cambió esa clasificación para que puedan usar el equipo de tipo D.

La resolución también amplía el uso del tipo D para embarcaciones artesanales obligadas a contar con el Sisesat mediante una norma específica y que tengan una bodega de hasta 20 metros cúbicos. El tipo C quedará destinado, entre otros grupos, a naves artesanales con una capacidad superior a ese límite que requieran el sistema por disposiciones sectoriales.

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“Facilitar la implementación del equipo del Sisesat de tipo D” es una de las finalidades expuestas en el sustento técnico de la medida. Produce indicó que gran parte de las embarcaciones artesanales con más de 20 metros cúbicos de bodega ya cuenta con equipos de tipo C instalados.

La resolución alcanza a embarcaciones artesanales de hasta 10 metros cúbicos que extraen anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano directo.

La obligación de monitoreo se mantiene para los pescadores artesanales

El cambio no elimina el control sobre las naves. Las embarcaciones comprendidas deberán contar con un sistema operativo que permita reportar su ubicación a las autoridades. La información procedente del Sisesat puede ser utilizada por Produce en procedimientos administrativos y procesos judiciales dentro de sus competencias.

El reglamento del sistema establece exigencias para los proveedores de los equipos, la transmisión y recepción de datos, la seguridad de la información, la instalación a bordo y el mantenimiento. La resolución modifica el ámbito de aplicación de los equipos de tipo C y D, pero no libera a los armadores de la obligación de mantener el sistema activo.

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Para los pescadores incluidos, el efecto es una alternativa regulatoria para cumplir con el rastreo exigido. La norma no precisa precios, costos de instalación ni diferencias tecnológicas concretas entre el tipo C y el tipo D. Por ello, no se puede concluir que el nuevo sistema sea más económico o más fácil de adquirir.

El cambio también incluye a naves artesanales obligadas al seguimiento satelital con bodegas de hasta 20 metros cúbicos.

Produce busca reforzar el control pesquero durante la emergencia por El Niño

La modificación se aprobó durante la emergencia de los subsectores Pesca y Acuicultura por el Fenómeno El Niño 2026-2027, declarada por 120 días. El plan sectorial de emergencia incluye acciones para fortalecer la fiscalización, emitir reportes de desembarque y dar seguimiento a las cuotas de los recursos de oportunidad.

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El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó el 14 de septiembre que el Niño Costero podría mantenerse hasta mediados de otoño de 2027. Según su proyección, el evento tendría una mayor probabilidad de alcanzar magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

En ese contexto, Produce busca contar con información para supervisar las faenas y aplicar medidas de ordenamiento cuando las condiciones oceanográficas afecten la disponibilidad de recursos. La resolución y su anexo serán publicados en la sede digital del ministerio.