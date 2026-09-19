Perú

¿Aumentos y bonos del convenio colectivo aplican para todos los trabajadores públicos?

Los aumentos acordados gracias a la negociación colectiva centralizada, que se aplicarán para el 1 de enero de 2027

Trabajadores públicos en Perú
El 1 de enero se empezarán a aplicar los aumentos de sueldo en el sector público, pero no habrá nuevo bono. - Crédito Andina
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El 1 de enero de 2027 entrara en vigencia los nuevos sueldos para los servidores públicos, tras un largo proceso de negociación colectiva que tuvo lugar el primer semestre de este año.

Así, si bien las disposiciones que ya están incluidas en el Presupuesto Público 2027 son claras, aún hay dudas sobre si los aumentos aprobados irán para todos los trabajadores. Así lo consultó a la Dirección de Política de Gestión del Servicio Civil, la cual respondió en un informe técnico.

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“De acuerdo a al marco legal vigente, la regla general es que los acuerdos resultantes del convenio colectivo descentralizado despliegan sus efectos respecto a todos los servidores comprendidos en el ámbito de la negociación colectiva, sean sindicalizados o no sindicalizados, incluyendo a los servidores que se incorporen con posterioridad dentro del respectivo ámbito”, aclara. Sin embargo, sí hay algunos bonos que podrían ir solo a los servidores sindicalizados.

Trabajadores públicos
Incrementos salariales de la negociación colectiva se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. - Crédito Andina

Aumentos se aplicarán a todos los trabajadores

Los aumentos contemplados en el convenio colectivo centralizado 2026-2027 sí se aplicarán a todos los trabajadores.

Sin embargo, sí hay casos en que algunos beneficios puedan ir a solo a los que estén sindicalizados. “Puede mencionarse el caso del bono por cierre de pliego, cuyo carácter extraordinario y su especial naturaleza hace razonable y/o justificable que solo pueda ser percibida por los afiliados a la organización sindical que llevó a cabo el procedimiento de negociación colectiva, todo ello en mérito a la autonomía relativa de las partes”, aclara el informe.

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¿Por qué sería así? Esto se debe que el haber negociado este beneficio de alcance restringido, se toma como una medida valida en tanto fortalece el ejercicio de la libertad sindical y a su vez fomenta la negociación colectiva.

Mano estrecha a otra mano
El convenio colectivo centralizado quedó firme. Ahora falta que se aprueba el Presupuesto Público 2027. - Crédito Andina

Los aumentos que rigen desde 2027

Como se recuerda, en julio, la representación del Gobierno y las confederaciones de trabajadores estatales suscribieron con su firma el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, el documento con los acuerdo de aumentos salariales y otros beneficios para los empleados públicos.

Estos aplicarán desde el 1 de enero de 2027. E inclusive ya están incluidos y mencionados en el proyecto de Presupuesto Público del 2027 que el Gobierno ya ha presentado ante el Congreso.

Con respecto a los incrementos, esto van hasta S/220, dependiendo del régimen. Y no se han contemplado bonos extraordinarios para todos los trabajadores en esta ocasión.

Mientras, cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Estos son los montos de los incrementos:

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
  • Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.

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