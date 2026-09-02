Perú

El panorama de las negociaciones laborales colectivas

El documento oficial reúne estadísticas de acuerdos laborales del sector privado bajo la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con 549 pliegos registrados, 298 cerrados y 251 pendientes que se arrastran al 2026

Negociaciones Colectivas
(Andina)
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publicó el reporte “Negociaciones Colectivas en el Perú 2025”, un documento oficial que reúne estadísticas clave sobre los acuerdos laborales colectivos en todo el país. Esta data se encuentra regulada bajo la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la cual rige para los colaboradores del sector privado.

Una primera cifra destacable muestra que, a lo largo del 2025, se presentaron 549 pliegos de reclamos, que son las solicitudes formales de los sindicatos o representantes de los trabajadores que inician las negociaciones. Del total de estos procesos, 298 llegaron a un acuerdo (54.28%), mientras que 251 (45.72%) quedaron sin resolver. Estos últimos representan conflictos laborales que pueden seguir activos este año, y que se añaden a las negociaciones que se han abierto durante el 2026.

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Respecto a la forma de la solución, del boletín se desprende que continúa la preferencia por la negociación directa entre el empleador y las organizaciones. De los 298 casos registrados y solucionados en el país durante el 2025, el 86.6% (258) de los pliegos de reclamos se resolvió vía negociación directa; 12.1% (36) en la etapa de conciliación, donde un conciliador -designado por la autoridad de trabajo- facilita la comunicación entre las partes y permite un espacio adecuado para que estas puedan llegar a una solución; y, 1.3% (4) a través del extraproceso, mecanismo que se activa luego de agotadas las etapas de negociación directa o de conciliación.

Como en años anteriores, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de negociaciones colectivas, con 185 (33.7%) de los pliegos presentados y 143 (47.99%) de los casos solucionados; con cifras mayores a las que se han identificado en las regiones. De los casos solucionados en Lima Metropolitana, 127 (88.81%) se dio mediante la negociación directa; 12 (8.39%) en la etapa de conciliación; y, 4 (2.8%) a través del extraproceso.

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Con relación a los meses del 2025 según el número de casos solucionados, a nivel nacional, destacaron julio con 48 casos (16.11%), junio con 38 casos (12.75%) y setiembre con 28 casos (9.4%), como los meses con los mayores registros de solución. En el caso de Lima Metropolitana, los meses con mayor número de casos solucionados fueron junio con 23 casos (16.08%), agosto con 16 (11.19%) y julio con 15 (10.49%).

Si bien el boletín no reporta que los conflictos laborales se hayan solucionado a través del arbitraje, es decir, mediante la decisión (laudo arbitral) de un tercero (árbitro o tribunal arbitral); en la práctica, han existido procesos arbitrales. Sin embargo, su utilización es minoritaria porque los costos del arbitraje deben ser asumido por ambas partes; o, no llegan a concluir porque las partes arriban a un acuerdo de solución.

El valor de este informe es que contiene una radiografía de la dinámica los conflictos laborales colectivos, con data muy relevante. Esta información se convierte en un activo clave para diseñar o reajustar estrategias de negociación, anticipar escenarios y gestionar las controversias laborales de manera proactiva, asegurando la sostenibilidad de las relaciones laborales.

En suma, la información comentada permite contar con un panorama detallado para evaluar y analizar sobre el rumbo que están tomando las relaciones laborales colectivas en el sector privado. Comprender estas tendencias -desde los mecanismos de solución preferidos hasta la estacionalidad de los acuerdos- es fundamental para trazar planes de contingencia eficaces y promover canales de diálogo que beneficien de forma equitativa a ambas partes.

Carlos Cadillo
Carlos Cadillo

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