Perú

Adrián Bello debutó en el Gran Teatro Nacional con invitados de lujo: coro gospel de Shantall, Eva Ayllón y Daniela Darcourt

Con la dirección artística de Bruno Ascenzo se armó un espectáculo de 22 canciones con invitados que cambiaron el clima de la sala. Entre rap, zapateo tap y armonías corales, una interpretación conjunta se guardó lo más emotivo de la noche

Vista general de la sala de un teatro llena de espectadores y un artista sobre el escenario bajo un foco de luz
Bruno Ascenzo dirigió artísticamente el espectáculo de Adrián Bello y David Chang estuvo a cargo de la producción musical con versiones orquestales y corales. (@aribaltaa)
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Adrián Bello agotó las entradas de su debut en el Gran Teatro Nacional con un concierto de 120 minutos y 22 canciones en formato gospel sinfónico, presentado el martes 1 de septiembre ante un público que acompañó cada tema del repertorio. La noche reunió a cerca de 60 talentos en escena y contó con la participación de Eva Ayllón y Daniela Darcourt como invitadas especiales, además del rapero ACO y el bailarín Antonio Vílchez.

El espectáculo, dirigido artísticamente por Bruno Ascenzo y con producción musical de David Chang, presentó nuevas versiones orquestales y corales de temas pertenecientes a las tres producciones discográficas del cantautor peruano. Las entradas, comercializadas a través de Joinnus, se agotaron el viernes 28 de agosto, cuatro días antes de la presentación, con precios que oscilaron entre los 36 y los 289 soles según la ubicación dentro del recinto.

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Un cantante en traje blanco sobre un escenario iluminado frente a un coro numeroso, una orquesta y un público sentado en el auditorio
Shantall lideró el coro gospel que acompañó a Adrián Bello en un repertorio basado en sus álbumes Apprentice, Bailemos en la sala y Multicolor. (@aribaltaa)

Un formato gospel sinfónico con coro liderado por Shantall

Bello estuvo acompañado por una banda de músicos y un coro gospel dirigido por la cantante Shantall, quienes ofrecieron arreglos orquestales y corales sobre el catálogo del artista. El repertorio incluyó canciones de sus tres álbumes de estudio: ‘Apprentice’ (2018), ‘Bailemos en la sala’ (2022) y ‘Multicolor’ (2024), este último su producción más reciente antes del concierto.

Durante la presentación, Bello compartió escenario con Eva Ayllón para interpretar el bolero ‘Si tú me quisieras’, mientras que Daniela Darcourt se sumó en el tema ‘Vas a llorar’. El espectáculo incluyó también la intervención del rapero ACO, quien aportó una sección de rap al set list, y una demostración de zapateo tap a cargo de Antonio Vílchez. La velada cerró con la interpretación conjunta de ‘Last dance’ entre Bello, Darcourt y Shantall, en lo que la producción describió como el cierre más emotivo de la noche.

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Adrián Bello en traje de vestir sostiene un micrófono mientras Daniela Darcourt, con vestido estampado, canta en un escenario iluminado
Eva Ayllón interpretó con Adrián Bello el bolero Si tú me quisieras y Daniela Darcourt se sumó en Vas a llorar durante el concierto en el Gran Teatro Nacional. (@aribaltaa)

De la composición autodidacta a un debut en el escenario más importante del país

Adrián Bello nació el 13 de enero de 1991 en Lima. Comenzó a escribir canciones desde los 10 años y debutó oficialmente en la industria musical en 2018 con ‘Apprentice’, un álbum de once canciones influenciado por el soul en inglés, con referencias a artistas como Ray Charles, Nina Simone y Amy Winehouse. Es sobrino de la cantautora Cecilia Bello Angosto y tataranieto de Claudio Rebagliati, compositor responsable de armonizar y orquestar la versión actual de la Marcha Nacional del Perú.

Su segundo disco, ‘Bailemos en la sala’ (2022), incorporó sonidos más electrónicos y letras en español, con colaboraciones de artistas como la mexicana Ximena Sariñana y el colombiano Esteman. En 2024 publicó ‘Multicolor’, álbum que aborda temas de identidad, amor y diversidad, y que la revista Billboard en español destacó como parte de los talentos emergentes del panorama musical latinoamericano, calificándolo como “diamante en bruto”.

Antes de su concierto en el Gran Teatro Nacional, Bello había explorado también el género del bolero con el proyecto ‘Bellos boleros’, publicado en dos volúmenes.

Un hombre vestido con un traje blanco canta frente a un micrófono en un escenario, acompañado por músicos en el fondo
Adrián Bello agotó las entradas de su debut en el Gran Teatro Nacional y presentó un concierto de 120 minutos con 22 canciones en formato gospel sinfónico. (@aribaltaa)

El cantautor mantiene una relación con el cineasta Bruno Ascenzo desde 2020, y en enero de 2025 la pareja anunció su intención de casarse y se casó el 25 de abril de 2026, en una ceremonia simbólica realizada en el Valle Sagrado del Cusco.

Bello ha descrito su carrera como un proceso construido de manera independiente, sin el respaldo de un sello discográfico. “Finalmente, soy un músico independiente; no tengo sello discográfico y todo lo que he logrado ha sido de esa forma, junto a un equipo pequeño pero muy comprometido”, declaró el artista en una entrevista con Diario Correo en octubre de 2025.

Dos invitadas con trayectorias consolidadas en la música peruana

Eva Ayllón, considerada una de las principales exponentes de la música criolla y afroperuana, aportó al concierto la interpretación de un bolero clásico junto a Bello, en un cruce generacional entre dos estilos distintos de la canción peruana.

Adrián Bello sostiene un micrófono junto a Eva Ayllón, quien canta con un vestido azul con brillos en un escenario
El concierto de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional reunió a cerca de 60 talentos en escena e incluyó a Eva Ayllón, Daniela Darcourt, ACO y Antonio Vílchez como invitados. (@aribaltaa)

Daniela Alejandra Darcourt Escurra, nacida el 20 de abril de 1996 en el distrito de La Victoria, es una de las voces más reconocidas de la salsa contemporánea en el país. Inició su carrera en la orquesta Son Tentación y se lanzó como solista en 2018, año en que ganó la segunda temporada de ‘El Artista del Año’. Su álbum ‘Catarsis’ (2023) recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa, y en 2025 publicó ‘Soy’, su quinto disco de estudio, producido en Cali, Colombia.

El debut de Bello en el Gran Teatro Nacional marca un nuevo punto en su trayectoria como artista independiente, luego de casi una década dedicada a la composición y la producción musical fuera de los circuitos de las grandes disqueras.

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