Perú

Sismo de magnitud 4 se siente en a Sepahua, Ucayali

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Guardar

Un sismo de magnitud 4 se registró este jueves 17 de septiembre en la ciudad de Sepahua, en la provincia de Atalaya del departamento de Ucayali, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 00:32 (hora local) y se originó a 39 kilómetros al Suroeste de Atalaya con una profundidad de 27 kilómetros y latitud y longitud de -11.37, -73.32 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emitido fue de color verde precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

PUBLICIDAD

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

Cinturón de Fuego del Pacífico

¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los movimientos telúricos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Tinka resultados miércoles 16 de septiembre: conoce los números ganadores y el nuevo pozo millonario

Revisa la combinación ganadora del último sorteo de La Tinka y conoce qué ocurrió con el Pozo Millonario, el Sí o Sí y la Boliyapa

La Tinka resultados miércoles 16 de septiembre: conoce los números ganadores y el nuevo pozo millonario

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

La conductora reaccionó luego de que la empresaria decidiera seguir con el proceso por comentarios sobre su vida sentimental y aseguró que mantendrá su postura, mientras lanzó una recomendación sobre el manejo de las emociones

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

¿Qué denunció Ale Baigorria contra Magaly Medina?: Jueza considera opinión frases ‘novios mamarrachos’, ‘sufrida’ y ‘cobarde para el dolor’

La resolución revisó calificativos sobre la vida sentimental de la empresaria y concluyó que eran valoraciones personales, no acusaciones verificables, en un caso que puso bajo lupa los límites de la crítica televisiva

¿Qué denunció Ale Baigorria contra Magaly Medina?: Jueza considera opinión frases ‘novios mamarrachos’, ‘sufrida’ y ‘cobarde para el dolor’

Magaly Medina celebró fallo que rechazó querella de Ale Baigorria: “Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate”

La conductora de Magaly TV La Firme destacó los argumentos del juez que rechazó la querella en su contra, defendió sus críticas hacia la pareja de la exchica reality y recordó las imágenes de Said Palao en un yate durante su viaje a Argentina

Magaly Medina celebró fallo que rechazó querella de Ale Baigorria: “Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate”

Magaly Medina a Katia Palma por comentario sobre candidatos de Combate: “¿No tenían a Diealis?, tienes que mirar la lista de tus guerreros”

La conductora de Magaly TV La Firme respondió a Katia Palma luego de que la conductora hiciera comentarios sobre los jóvenes que buscan convertirse en nuevos combatientes

Magaly Medina a Katia Palma por comentario sobre candidatos de Combate: “¿No tenían a Diealis?, tienes que mirar la lista de tus guerreros”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Chats revelan pedidos de diputada Catherin Palomino a trabajadores para costear la decoración de su oficina

Candidata a la alcaldía de La Victoria denuncia seguimiento y amenazas de muerte en plena campaña

Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los candidatos que disputan la alcaldía de Miraflores

López Chau sobre 53 días de gestión de Keiko Fujimori: “Es muy poco tiempo para ver algunas cosas”

Mano derecha de López Aliaga, denunciado por acoso y chantaje sexual: “Que la justicia intervenga”, pide Muñante

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

Magaly Medina aconseja a Ale Baigorria ir a terapia tras su apelación: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

¿Qué denunció Ale Baigorria contra Magaly Medina?: Jueza considera opinión frases ‘novios mamarrachos’, ‘sufrida’ y ‘cobarde para el dolor’

Magaly Medina celebró fallo que rechazó querella de Ale Baigorria: “Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate”

Magaly Medina a Katia Palma por comentario sobre candidatos de Combate: “¿No tenían a Diealis?, tienes que mirar la lista de tus guerreros”

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera

DEPORTES

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Uruguay por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Uruguay por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Marcos Martinich reveló que Cienciano practicó penales de cara a la vuelta ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

Patrick Zubczuk calienta el Universitario vs Garcilaso por la punta del Torneo Clausura 2026: “Tenemos que seguir peleando arriba”

Cienciano presenta su lista de convocados para partido contra Montevideo City por la llave de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La postura de Óscar Ibáñez sobre retirar la titularidad a Alejandro Duarte en Alianza Lima: “Tienes que darle el respaldo”