Alejandra Baigorria rompió en llanto al hablar sobre su hermano Sergio: “Me enseñó el verdadero amor”

Alejandra Baigorria rompe en llanto por su hermano Sergio Baigorria | Estás en Todas - América TV

Alejandra Baigorria se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre la estrecha relación que comparte con su hermano menor. Durante la última edición de ‘Estás en Todas’, la empresaria rubia expresó su profundo amor y admiración por Sergio Baigorria, quien se desempeña como gerente de su marca de ropa.

“Es el hombre más importante de mi vida, ni siquiera mi papá, ni mi mamá, él porque él me enseñó con sus errores, el verdadero amor. Me enseñó a ser mamá, a no rendirme con una persona y, hoy por hoy, es un hombre perfecto, espectacular, hecho y derecho, es el gerente de mi empresa. Le enseñé todo, desde cortar una tela y ahora manejar una empresa tan grande como la nuestra. Sin su ayuda no podría hacer muchas cosas”, expresó entre lágrimas.

La excompetidora de ‘Esto es Guerra’ aprovechó las cámaras para recordarle a su hermana que confía plenamente en él. “Que no me falle nunca, puede fallarme el mundo entero, pero él no porque es lo que más me dolería, porque él es la persona que más amo, el hombre que más amo, por él que daría mi vida entera, la he dado y la seguiría dando”, indicó Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria junto a su hermano menor. Instagram/@baigorria33

Finalmente, la exchica reality indicó que, sin su hermano, no habría podido afrontar los duros momentos que le tocó vivir hace unos años. “Si no lo tuviera a él, hubiera caído en depresión o en otras cosas más, algún tipo de vicio. Para mí, nada es imposible”, complementó.

Alejandra Baigorria aclara polémica de su madre

Alejandra Baigorria también se refirió a su madre, Verónica Alcalá, en la entrevista que concedió al programa ‘Estás en Todas’. Hace unas semanas, su progenitora captó la atención de los medios por un controvertido comentario que hizo en sus redes sociales, en el que se quejaba públicamente de sus hijos por solo preocuparse por su padre, Sergio Baigorria. Al respecto, la prometida de Said Palao señaló:

Alejandra Baigorria y su madre Verónica Alcalá ya limaron asperezas.

“Es duro sí, pero a veces es lo que toca. Sí me dolió bastante. Hay cosas por las cuales voy a entender a mi mamá y no la voy a juzgar nunca. Además, me dolió los ataques hacia ella (…) Mi mamá fue una buena madre, hizo muchas cosas por mí que de repente no se vieron, me enseñó muchas cosas, pero ella también tuvo sus cambios, tuvo otras parejas que de repente influyeron. Son cosas internas”.

En otro momento, Alejandra Baigrorria aclaró que conversó en privado con su madre y ambas solucionaron sus diferencias. “Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nadie es perfecto. Al final, Alejandra Baigorria Alcalá por los dos. Ella (Verónica Alcalá) es una mujer maravillosa y sé que lo volverá a ser”, destacó la empresaria.

¿Por qué perdonó a Said Palao?

Ahora que están comprometidos, Alejandra Baigorria habló por primera vez sobre las controversiales imágenes de Said Palao en una situación comprometedora con otra mujer en un evento de música electrónica. La ‘Rubia de Gamarra’ respaldó a su pareja, argumentando que confió en su versión debido a la solidez de su relación y la confianza mutua que comparten.

“Acá hay muchas cosas que se pueden ver de una forma, y cuando tú conoces a la persona y sabes cómo es, está la confianza. Él no es un chico de salir, es súper casero. Nosotros, es más, ni salimos nunca”, fueron las palabras de Alejandra Baigorria, no dando más importancia al tema.

Alejandra Baigorria habla acerca del abrazo que Said le dio a una modelo en una fiesta electrónica. Video: Estás en Todas / América Televisión

Más adelante, Alejandra Baigorria expresó su firme convicción de que Said Palao es el hombre adecuado para ella, destacando el amor que él le ha demostrado y la buena convivencia que mantienen. A lo largo de sus cuatro años de relación, afirmó que han tenido pocas discusiones. “Siento que es el hombre correcto, con el que sí me gustaría pasar el resto de mi vida”, dijo la empresaria.