Perú

Tacna fue el departamento cuya economía registró la mayor caída en el segundo trimestre del 2026

La economía tacneña se contrajo debido principalmente a la menor producción de aceituna, uno de sus cultivos más importantes para la exportación y la agroindustria. A ello se sumó la reducción en las cosechas de maíz choclo, naranja y cebolla, así como una menor producción de aves en el sector pecuario

El resultado se explicó principalmente por la contracción de los sectores agropecuario y minero.
El resultado se explicó principalmente por la contracción de los sectores agropecuario y minero. Foto: Fundación BBVA
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Tacna fue el departamento cuya economía registró la mayor caída en el segundo trimestre del 2026, con una contracción de 15,5% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo marcado principalmente por el retroceso de las actividades agropecuaria y minera, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La variación de Tacna fue la más negativa entre los cinco departamentos que redujeron su producción durante el periodo. Loreto presentó una disminución de 2,9%, Áncash de 2,5%, Apurímac de 0,5% y San Martín de 0,4%. En contraste, la actividad productiva nacional avanzó 2,6%.

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Tacna registró la mayor contracción

La economía tacneña se vio afectada por la menor producción de su principal cultivo destinado al mercado externo y la agroindustria: la aceituna. También disminuyeron los volúmenes de maíz choclo, naranja y cebolla, mientras que en la actividad pecuaria se redujo la producción de ave.

El comportamiento negativo también alcanzó a la minería, debido a una menor extracción de cobre asociada a la baja ley del mineral en la unidad Toquepala de Southern Peru Copper Corporation. A ello se sumaron descensos en molibdeno, oro y plata. Como contrapeso, la Construcción registró un desempeño favorable por la mayor inversión de los Gobiernos Nacional y Locales.

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La contracción de Tacna fue la más pronunciada entre los cinco departamentos que registraron resultados negativos en el periodo. En tanto, Loreto reportó una reducción de 2,9%.
La contracción de Tacna fue la más pronunciada entre los cinco departamentos que registraron resultados negativos en el periodo. En tanto, Loreto reportó una reducción de 2,9%. Foto: Andina

Loreto y Áncash también reportaron resultados negativos

En Loreto, la producción departamental disminuyó 2,9%, principalmente por el desempeño del subsector hidrocarburos. La extracción de petróleo crudo de PetroTal Perú, en el Lote 95, fue menor debido a la declinación natural de la producción en el campo Bretaña.

El Transporte tuvo un resultado desfavorable por la reducción de los servicios fluviales y por tuberías, aunque aumentaron los desplazamientos por carretera y el tráfico aéreo. En sentido contrario, el Agropecuario creció por una mayor producción de yuca, plátano, maíz amarillo duro y cacao.

En Áncash, la actividad económica cayó 2,5%, principalmente por la menor producción del sector Manufactura. La elaboración de harina y aceite de pescado retrocedió ante la menor descarga de anchoveta, relacionada con los oleajes anómalos y las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del recurso.

También descendió la fabricación de enlatados y congelados de pescado. La Pesca registró una menor descarga de anchoveta para consumo humano indirecto y una reducción en la captura de especies destinadas a congelados. No obstante, la minería avanzó por una mayor extracción de cobre.

También se registraron menores volúmenes de maíz choclo, naranja y cebolla, junto con una caída en la producción de aves.
También se registraron menores volúmenes de maíz choclo, naranja y cebolla, junto con una caída en la producción de aves. Foto: Disfruta Tacna

Lambayeque lideró el crecimiento departamental

En el otro extremo, Lambayeque tuvo el mayor crecimiento, con una expansión de 9,6%, y acumuló diez trimestres consecutivos de resultados positivos. El avance estuvo impulsado por el Agropecuario, debido a una mayor producción de arroz cáscara, limón, plátano y maíz amarillo duro, además de un incremento en leche fresca y ganado.

También contribuyeron Electricidad, Gas y Agua, por la mayor generación eléctrica y el aumento de la obtención de agua potable. Ica se ubicó después, con un crecimiento de 7,4%, explicado principalmente por una mayor extracción de hierro en Marcona y el incremento de oro en Vista Gold.

Cajamarca creció 6,2% y mantuvo una tendencia positiva durante doce trimestres consecutivos. El resultado respondió al dinamismo de la Construcción, por proyectos públicos de agua, saneamiento, educación e infraestructura vial, mientras que el Agropecuario recibió impulso de cultivos como maíz, frijol, papa y café.

Moquegua, Arequipa y La Libertad también avanzaron

La actividad productiva de Moquegua aumentó 4,7%, favorecida por la Manufactura, especialmente por la elaboración de cobre refinado, además de productos congelados de pescado y procesamiento de carnes. La Construcción y el Agropecuario también aportaron al resultado.

La economía de Tacna estuvo condicionada por la menor producción de aceituna, uno de sus principales cultivos orientados a la exportación y la agroindustria.
La economía de Tacna estuvo condicionada por la menor producción de aceituna, uno de sus principales cultivos orientados a la exportación y la agroindustria. Foto: Expedia

Arequipa creció 4,2%, con ocho trimestres consecutivos de expansión, impulsada por la Construcción, la minería y la Manufactura. La Libertad, por su parte, avanzó 2,8% debido al desempeño del Agropecuario y la Construcción, aunque la menor extracción de oro y plata moderó su resultado.

Lima registró un crecimiento de 1,6% y completó diez trimestres consecutivos de expansión. El Comercio fue uno de sus principales impulsores, con mayores ventas de vehículos, combustibles y productos en establecimientos no especializados.

A nivel regional, la actividad económica aumentó en las cuatro zonas geográficas: Norte (4,2%), Centro (1,8%), Sur (0,6%) y Oriente (0,2%). Además, ocho departamentos —Lambayeque, Ica, Cajamarca, Moquegua, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima— concentraron el 72,7% de lo producido.

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