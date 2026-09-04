Dengue: EsSalud refuerza vigilancia ante lluvias y aumento de temperatura por Fenómeno El Niño 2026

EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina)

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Ante el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026, el Seguro Social de Salud (EsSalud) intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el territorio nacional. La entidad fortalece la preparación de sus redes asistenciales, con especial atención en las zonas identificadas como de mayor riesgo para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad, según informó Andina.

La combinación de precipitaciones, acumulación de agua y temperaturas elevadas genera condiciones favorables para el desarrollo del vector. El doctor Edwin Neciosup Orrego, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, explicó que el monitoreo constante permite anticipar escenarios de riesgo. “La información que generamos nos permite prepararnos en la parte preventiva para que no existan casos y, en la parte recuperativa, para que una vez identificados los casos estos sean tratados adecuadamente”, señaló el especialista.

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EsSalud concentra su preparación asistencial en las zonas de mayor riesgo para la transmisión del dengue por el mosquito Aedes aegypti. (Crédito: Agencia Andina)

27 establecimientos concentran el 80% de casos

El sistema de vigilancia de EsSalud permite identificar con precisión los puntos críticos de transmisión. De acuerdo con el reporte institucional, 27 establecimientos de salud concentran cerca del 80% de los casos notificados de dengue a nivel nacional. Este dato resulta clave para orientar la distribución de recursos.

La focalización geográfica permite a la institución priorizar medicamentos, insumos médicos, personal especializado e infraestructura en los centros con mayor demanda. De esta manera, la estrategia sanitaria busca optimizar la respuesta asistencial en momentos de posible incremento de contagios asociados al fenómeno climático.

La focalización geográfica permite a EsSalud priorizar medicamentos, insumos médicos, personal especializado e infraestructura ante un posible aumento de contagios de dengue. (Crédito: Andina Noticias)

Recomendaciones para eliminar criaderos del mosquito

Durante la temporada de lluvias, cualquier recipiente capaz de acumular agua se convierte en un potencial criadero del Aedes aegypti. El riesgo se incrementa cuando las familias almacenan agua ante posibles cortes del servicio, una práctica que, sumada al aumento de temperatura, favorece el desarrollo del insecto. “Si eliminamos las fuentes potenciales de crecimiento del zancudo, disminuimos el riesgo de dengue”, indicó Neciosup.

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EsSalud recomienda mantener tapados los recipientes destinados al almacenamiento de agua, lavarlos con regularidad con escobilla y eliminar el agua acumulada en objetos en desuso. Entre los principales focos de riesgo, la institución identificó tanques, cilindros, floreros, bebederos de animales, juguetes, botellas, llantas, chapas y piscinas plásticas.

Investigación advierte que mosquito transmisor del dengue mutó genéticamente y desarrolló resistencia a fumigaciones. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

Casos graves y fallecimientos

El reporte epidemiológico de EsSalud da cuenta de un panorama que exige atención médica oportuna. Hasta la Semana Epidemiológica 33 de 2026, la institución registró casos de dengue grave y fallecimientos asociados a la enfermedad en el país, lo que refuerza la necesidad de identificar los síntomas de forma temprana.

Según explicó el especialista, las manifestaciones clínicas suelen aparecer entre cuatro y diez días después del contagio. Los signos más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Ante la presencia de estos síntomas, Neciosup recomendó acudir de inmediato a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

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Frente a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y su posible impacto en la propagación del dengue, EsSalud mantiene activo el monitoreo epidemiológico y la preparación de sus redes prestacionales y asistenciales en todo el país.