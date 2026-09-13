Perú

Nuevas rutas aéreas a Italia y Dubái: MTC busca conectar Lima con Roma y Milán con hasta siete vuelos semanales

La ampliación de los servicios aéreos forma parte de las gestiones del Gobierno para mejorar la conectividad internacional, atraer nuevas aerolíneas y facilitar el flujo de pasajeros y turistas entre Perú, Europa y otros destinos

El MTC gestiona nuevas opciones de conectividad aérea entre Perú e Italia, entre ellas una ruta Dubái-Milán-Lima y otra directa entre Roma y Lima.
El MTC gestiona nuevas opciones de conectividad aérea entre Perú e Italia, entre ellas una ruta Dubái-Milán-Lima y otra directa entre Roma y Lima. Foto: Expedia
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó sobre las gestiones que se vienen realizando para ampliar la conectividad aérea entre Perú e Italia, con dos alternativas que permitirían mejorar las opciones de viaje hacia Europa. Una de ellas contempla una ruta entre Dubái, Milán y Lima, mientras que la otra plantea establecer un vuelo directo entre Roma y la capital peruana.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, destacó que el Perú ya puso en vigencia el acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos, lo que abre la posibilidad de que sus aerolíneas operen en el país. “Una buena noticia es que hemos puesto en vigencia el acuerdo de servicios aéreos con nada menos que Emiratos Árabes Unidos, lo que va a permitir que sus líneas aéreas ingresen al Perú y viceversa”, dijo.

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Dos alternativas para ampliar la conexión con Italia

Las gestiones están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC y contemplan dos posibilidades. La primera corresponde a una conexión procedente de Emiratos Árabes Unidos, con una escala en Milán antes de continuar hacia Lima. La propuesta busca llegar hasta siete frecuencias semanales, aunque todavía se encuentra en evaluación para avanzar hacia su implementación.

La segunda alternativa consiste en establecer una ruta directa Roma-Lima mediante una aerolínea italiana. Esta opción permanece en una etapa de negociaciones y análisis de mercado, por lo que aún no se ha definido su puesta en operación. El objetivo es ampliar las alternativas de conexión entre el Perú y Europa y facilitar el traslado de pasajeros entre ambos destinos.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, resaltó que Perú ya tiene vigente el acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, resaltó que Perú ya tiene vigente el acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos. Foto: Cámara de Zaragoza

Acuerdo de cielos abiertos e inversiones

Durante una reunión entre el ministro Rafael Rey, el embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti, y representantes empresariales, también se abordó el Memorando de Entendimiento de cielos abiertos que ambos países vienen trabajando. El instrumento busca generar condiciones para incrementar la oferta de vuelos y promover una mayor competencia en el mercado aéreo.

De concretarse este acuerdo, se facilitaría el ingreso de nuevas aerolíneas y se ampliarían las posibilidades de conexión entre Perú e Italia. Las autoridades también resaltaron la importancia de fortalecer el acercamiento entre los sectores público y privado para impulsar la participación de empresas italianas en proyectos de infraestructura de transporte en el país.

Más vuelos hacia Cusco y medidas aeroportuarias

El ministro también resaltó la reciente puesta en marcha de la ruta internacional Cusco-São Paulo, que será operada por Latam Airlines y busca favorecer el flujo de turistas brasileños hacia la ciudadela inca de Machu Picchu. A esta conexión se sumará Sky Airlines, que incorporará siete frecuencias semanales en la misma ruta.

Con esta incorporación, se prevé alcanzar un total de 17 frecuencias semanales entre Cusco y São Paulo desde enero próximo. El incremento de vuelos forma parte de las medidas anunciadas por el sector para ampliar la conectividad internacional y facilitar el desplazamiento de visitantes hacia destinos turísticos peruanos.

El ministro también destacó la reciente inauguración de la ruta internacional Cusco-São Paulo, operada por Latam Airlines.
El ministro también destacó la reciente inauguración de la ruta internacional Cusco-São Paulo, operada por Latam Airlines. Foto: Condé Nest Traveler

Por otro lado, el MTC señaló que se vienen fortaleciendo las capacidades operativas y tecnológicas de Corpac. En ese marco, el Ejecutivo nombró a Raúl Larrea como presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial e incorporó a Dante Alva como director.

El sector también informó sobre los preparativos para atender el aumento de pasajeros asociado a la denominada “Ruta del Papa”. Las coordinaciones incluyen aspectos vinculados con la seguridad, los flujos de pasajeros y las condiciones operativas de los aeropuertos involucrados. Además, se ejecutan trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac para proteger la estructura del puente Santa Rosa ante la llegada del fenómeno El Niño.

Como parte del acercamiento entre Perú e Italia, el embajador Mazzanti invitó al titular del MTC al Business Forum Italia–Perú, programado para el 5 y 6 de octubre en Lima. El encuentro reunirá a autoridades y representantes empresariales para abordar oportunidades comerciales y de inversión.

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