Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann viajan juntos a Hawái tras ocho años y recrean tierna foto con su hija Kailani

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a Hawái junto a su hija Kailani ocho años después de una de sus postales familiares y reavivan las versiones sobre una reconciliación. La actriz compartió imágenes del viaje y comparó una foto de 2026 con otra de 2018: “Hawái es nuestro lugar feliz”.

La publicación muestra a la expareja en distintos momentos de sus vacaciones, acompañados por Kailani. Aislinn pidió a sus seguidores deslizar a la siguiente imagen para observar el contraste entre ambas visitas a la isla, separadas por ocho años.

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El nuevo viaje ocurre después de que los actores protagonizaran una película romántica tras varios años de estar divorciados y que, durante las entrevistas promocionales del filme, dejaran sembrada la duda de si estarían dispuestos a tener nuevamente una relación.

Aislinn Derbez compara una postal de 2018 con el nuevo viaje a Hawái

Las fotografías dejan ver que Hawái conserva un lugar especial para Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y su hija. La actriz eligió una imagen familiar para hacer la comparación entre la visita de 2018 y la que realizaron en 2026.

“Hawái es nuestro lugar feliz”, escribió Aislinn en Instagram. Después añadió: “2026 vs. 2018. Desliza a la siguiente foto”, en alusión a la imagen que recrea la postal de hace ocho años.

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La publicación no incluye una confirmación sobre el estado actual de su relación. Aun así, el hecho de que aparezcan nuevamente juntos en un viaje familiar provocó una ola de interpretaciones entre sus seguidores.

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En las imágenes, la cercanía entre los actores y Kailani ocupa el centro de la publicación. Ambos han mantenido una relación pública como padres desde que anunciaron su separación en 2020.

Los seguidores piden una boda tras verlos juntos otra vez

Los comentarios se llenaron de peticiones para que Mauricio Ochmann y Aislinn retomen su relación. Varios usuarios tomaron la serie de fotos como una señal de que podrían estar cerca de darse otra oportunidad.

“Eso, sigan aumentando mi esquizofrenia”, escribió una seguidora. Otro comentario señaló: “Vuelvan, ámense mucho y ya no graben Viajes con los Derbez”.

También aparecieron mensajes sobre la posibilidad de que la familia vuelva a estar unida. “Entonces ya somos una familia feliz y junta de nuevo?”, cuestionó una usuaria entre emojis de sorpresa y llanto.

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Otros seguidores repararon en un detalle que, según ellos, aparece en las imágenes. “Cuando veo que ambos tienen su anillo de casado colgadito al cuello”, comentó una internauta. Otra persona escribió: “Esperando con ansias el post de la boda”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

Las reacciones no prueban que exista una reconciliación. Los comentarios reflejan las expectativas que han surgido alrededor de la expareja desde sus apariciones conjuntas en las últimas semanas.

El viaje a Italia alimenta las versiones de una posible reconciliación

Los rumores aumentaron a finales de junio, cuando Aislinn y Mauricio compartieron por separado imágenes desde Italia. Ella publicó fotografías de una cena, mientras él difundió postales desde la Costa Amalfitana, Amalfi y Roma.

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Las coincidencias de fechas y destinos hicieron que usuarios de redes sociales concluyeran que viajaban juntos. Ninguno mostró entonces una fotografía en pareja ni confirmó que se tratara de unas vacaciones sentimentales.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reencuentran en la pantalla con la película ‘Hasta el Fin del Mundo’, anunciada oficialmente en redes sociales. - (Instagram)

A su regreso a México, reporteros preguntaron a los actores si habían decidido retomar su relación. Aislinn respondió con una frase que mantuvo abiertas las especulaciones: “¿Y si sí?”.

Los dos anunciaron su divorcio en 2020, aunque han conservado una convivencia cercana por Kailani. También volvieron a compartir créditos en Hasta el Fin del Mundo, película que los reunió frente a las cámaras después de su separación.

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La visita a Hawái suma una nueva postal a la conversación que sigue a la expareja desde Italia. Hasta ahora, ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann han confirmado que hayan retomado su relación sentimental.