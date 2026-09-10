Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 10 de septiembre

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 3,9 soles, manteniendo el mismo nivel de cierre de la jornada anterior, con una leve variación porcentual de -0,07% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,12%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,08%.

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