Petroperú recibe los primeros 475 millones de dólares de crédito para mantener operaciones

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Lima, 8 sep (EFE).- La petrolera estatal peruana Petroperú recibió este martes un primer desembolso de 475 millones de dólares de la banca internacional como parte de una línea de crédito aprobada de hasta 2.000 millones de dólares para mantener a flote a la compañía.

Los recursos, procedente de los bancos estadounidenses JP Morgan y Citibank, serán canalizados mediante un fideicomiso bajo la administración y supervisión de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú, entidad encargada de reestructurar el patrimonio y operaciones de Petroperú para salvar a la empresa de la profunda crisis que atraviesa.

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El financiamiento permitirá atender las necesidades inmediatas de la empresa mientras avanza su reorganización, como costear la adquisición de crudo y servicios esenciales.

A mediano plazo, la estrategia busca que Petroperú opere con mayor eficiencia, aproveche mejor sus activos y reduzca su dependencia del apoyo estatal, señaló en un comunicado Proinversión, que se ha puesto el año 2032 como el horizonte para que la compañía sea financieramente autosostenible.

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El presidente ejecutivo de Pronversión, Luis De Carpio, comentó que "uno de los pasos más importantes ha sido generar confianza en el sistema".

"Este primer desembolso es resultado de un arduo trabajo para avanzar en la reorganización de Petroperú y demuestra que la banca internacional confía en el proceso que estamos llevando adelante", dijo Del Carpio, que agradeció a la Embajada de Estados Unidos "por contribuir a generar expectativa y confianza en que este trabajo es posible".

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En esa misma línea, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la importancia de este primer paso para fortalecer la confianza internacional en el país y generar mejores condiciones para la inversión.

"Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país. Con el liderazgo financiero de JP Morgan y Citibank, Proinversión ha contribuido a generar confianza y asegurarles que el Perú va a cumplir. Gracias por todo lo que han hecho; seguiremos avanzando juntos”, afirmó.

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La crisis financiera en la petrolera estatal se aceleró con la modernización de la refinería de Talara por más de 5.500 millones de dólares, lo que llevó a registrar al cierre de 2025 más de 600 millones de dólares de pérdidas acumuladas, que sobrepasan en más de la mitad su patrimonio neto. EFE