Perú

Médicos piden aumento de pensiones y recálculo de CTS: Presentan proyectos al Congreso

El Colegio Médico del Perú ha presentado ante la Cámara de Diputados del nuevo Congreso varias propuestas para cambiar pagos a los profesionales médicos. Tres de estas destacan por aumentar montos de pagos de derechos laborales

personal de Salud en auditorio
Miles de trabajadores de Salud serían beneficiados con la medida: mayores montos de pensiones para su vejez. - Crédito Andina
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Siguiendo el ejemplo de los maestros del Perú, ahora los médicos buscan que sus pensiones sean equivalentes a un remuneración completa, así como el aumento del pago de su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios).

Hay una serie de proyectos de ley que el Colegio Médico del Perú ha presentado ante el Congreso, aunque unos tres de estos impactarían directamente en estos pagos.

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  • Piden que la pensión del médico cesante o jubilado en ningún régimen sea menor al 100% del total de las remuneraciones y compensaciones económicas correspondientes al primer nivel de la carrera médica (proyecto de ley 00142-2026-2031-CD)
  • Piden que el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los profesionales médicos del sector público se efectúa desde la fecha de su ingreso a la administración pública y hasta el momento de su cese efectivo (proyecto de ley 00140-2026-2031-CD)
  • Piden que se reconozca hasta cuatro años de estudios universitarios en el cómputo de su tiempo de servicios de los profesionales médicos (proyecto de ley 00146-2026-2031-CD).
Trabajadores de EsSalud
Mayor pensión para los médicos, busca el propio Colegio de Médicos del Perú. - Crédito Andina

Aumento de pensiones para médicos

El Colegio Médico del Perú ha mandado al Congreso (a la Cámara de diputados) su proyecto de ley de jubilación médica digna, la cual, justo como la Ley de pensión digna, Ley 32581, plantea subir lo que reciben de pensión a un sueldo entero.

“La presente ley tiene por objeto (...) el otorgamiento de pensiones suficientes para los médicos jubilados y cesantes que cumplan con garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y un nivel de vida decente. El financiamiento y determinación de las pensiones debe seguir el estándar internacional reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo”, aclara el texto.

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Así, se plantea que los profesionales médicos, en todos los regímenes, reciban una pensión equivalente al 100% del total de las remuneraciones y compensaciones económicas correspondientes al primer nivel de la carrera médica. Esto sería tanto para los médicos cesantes o jubilados. Sería la nueva pensión mínima.

El nuevo Congreso de la República ya sesiona y ya recibió al Ejecutivo. Ahora le toca recibir las propuestas de diputados, senadores y otros organismos.

Además de esto, se plantea que la pensión proporcional para los médicos sea del 60% del total de las remuneraciones y compensaciones económicas percibidas en el período de referencia. “Se entiende por período de referencia el último año de servicios, los últimos tres años o los últimos cinco años, según sea más favorable para el médico cesante o jubilado. La pensión de jubilación corresponde hasta el fallecimiento, genera pensiones de invalidez y sobrevivencia, y otorga cobertura de salud a cargo del Seguro Social de Salud”, se agrega.

Sin embargo, se señala que estas pensiones se financiarían con un “fondo complementario constituido por aportes adicionales que deben de seguir las reglas y principios del Convenio 102 de la OIT”.

profesor enseñando en escuela con alumnos
La propuesta replica la Ley de "pensión digna" para maestros que fue promulgada. Pero esta última no ha conseguido reglamento del Gobierno y estaría en camino a ser declarada inconstitucional. - Crédito Andina

Mayor monto de CTS

Mientras, otra de la propuestas presentadas busca reconocer el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los profesionales médicos del sector público desde la fecha de su ingreso efectivo e inicio de labores en la administración pública. Esto también se aplicaría para todos los regímenes laborales.

Pero, además otro proyecto de ley busca que este tiempo de servicios incluya hasta “cuatro años de estudios universitarios en el cálculo”, siempre que el profesional acredite un mínimo de quince años de servicios efectivos en el Sector Público, bajo cualquier modalidad contractual.

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