¿Qué está pasando con los autos en el Perú? El 80% de las alertas de consumo del país corresponde a vehículos defectusos

Después de los vehículos, los medicamentos sumaron 74 alertas de consumo y los dispositivos médicos registraron 47 casos en Perú.

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El 80,16% de las alertas de consumo emitidas en Perú desde 2012 corresponde a vehículos, medios de transporte y sus partes o accesorios, según informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La entidad contabilizó 909 advertencias dentro de esa categoría, sobre un total de 1.134 alertas registradas hasta mediados de agosto.

El principal peligro asociado a estos productos es el aumento de la posibilidad de accidentes vehiculares, choques, colisiones y lesiones para los consumidores. El registro reúne llamados de atención sobre fallas o deficiencias que pueden comprometer la seguridad de quienes utilizan automóviles, motocicletas, bicicletas u otros productos vinculados con el transporte.

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Las advertencias alcanzaron a cerca de 19 millones de productos

Desde la puesta en marcha del Sistema de Alertas de Consumo, el Indecopi emitió 1.134 alertas que involucran aproximadamente 19 millones de unidades de productos en el mercado peruano. La información busca advertir a los ciudadanos sobre bienes que podrían representar riesgos para la salud o la seguridad.

Después del sector automotriz, los medicamentos y productos farmacéuticos concentran el mayor número de alertas, con 74 casos, equivalentes al 6,53% del total. Los dispositivos médicos ocupan el tercer lugar, con 47 advertencias, cifra que representa el 4,14%.

Las 909 alertas vinculadas con vehículos y accesorios superan ampliamente a las emitidas para medicamentos y dispositivos médicos. La diferencia refleja el peso que tienen los retiros, revisiones y comunicaciones preventivas de productos relacionados con el transporte.

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El Sistema de Alertas de Consumo de Indecopi alcanzó cerca de 19 millones de productos en el mercado peruano desde su creación.

Las alertas crecieron en los últimos cinco años

El registro histórico evidencia un aumento en el número anual de alertas, aunque con variaciones entre periodos. En 2021 se emitieron 71; en 2022, 105; y en 2023, 88. La cifra ascendió a 124 en 2024 y alcanzó 168 en 2025, el mayor volumen anual registrado hasta ese momento.

Durante los primeros ocho meses de 2026, la institución ya contabilizó 105 alertas de consumo. El número se acerca a los niveles anuales de 2022 y permite anticipar que el registro podría mantenerse elevado durante el resto del año.

Las advertencias se activan cuando los proveedores identifican o comunican riesgos asociados a productos que ya fueron puestos a disposición del público. El objetivo es que los consumidores puedan reconocer los bienes involucrados, conocer las medidas recomendadas y adoptar precauciones antes de utilizarlos.

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Indecopi informó que el 80,16% de las alertas de consumo emitidas en Perú desde 2012 correspondió a vehículos, medios de transporte y sus accesorios.

Un portal permite filtrar los productos según el tipo de riesgo

Para facilitar el acceso a esta información, el Indecopi habilitó el Portal de Alertas de Consumo, disponible en alertasdeconsumo.gob.pe. La plataforma permite realizar búsquedas y aplicar filtros de acuerdo con el tipo de peligro identificado.

Los usuarios pueden revisar advertencias asociadas con accidentes, incendios, quemaduras, descargas o choques eléctricos, daños a la salud y ahogamiento, entre otros. El nuevo portal busca que los consumidores identifiquen con mayor rapidez los riesgos antes de adquirir o utilizar un producto.

La herramienta también concentra la información de las alertas emitidas desde la implementación del sistema. De ese modo, los ciudadanos pueden verificar si un producto figura en los registros oficiales y conocer las recomendaciones difundidas para cada caso.

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Indecopi reportó un aumento de las alertas de consumo en los últimos años y registró 168 advertencias en 2025, el nivel anual más alto hasta ese momento.

Milagros Maraví Sumar asumió la presidencia del Consejo Directivo

Por otro lado, el Indecopi informó que Milagros Doris Maraví Sumar asumió la presidencia del Consejo Directivo de la institución, tras su designación por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante la Resolución Suprema N.° 268-2026-PCM.

Durante su presentación ante directivos, funcionarios y colaboradores, Maraví afirmó que su gestión tendrá como ejes la transparencia y la atención al ciudadano. “Para mí es un honor presidir esta institución tan importante para el país y a la cual le tengo un cariño particular personal y profesionalmente”, manifestó.

La nueva titular convocó a los trabajadores a sumar esfuerzos para fortalecer las funciones de la entidad. “Mi compromiso es respaldar el trabajo que se realiza en la institución sumando esfuerzos y ratificando nuestra vocación de servicio”, afirmó.

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Maraví Sumar es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Gerencia Pública y experiencia en derecho administrativo, regulación, simplificación administrativa y gestión pública.