Perú supera a Chile, México y Colombia y entra al top 25 de economías con mejor reputación del mundo

RepCore® Nations mide qué imagen tiene la población de las principales economías del mundo sobre Perú y otros 59 países: si los consideran confiables, atractivos para visitar, recomendables para invertir, con buena cultura, productos valorados y gente hospitalaria. Créditos: nhow Lima

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Perú avanzó al puesto 25 entre las 60 principales economías del mundo en el estudio RepCore® Nations 2026 -elaborado por Reputation Lab- y conservó el primer lugar de América Latina en la valoración de la opinión pública de los países del G7, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

Vale precisar que este ránking no evalúa directamente indicadores económicos, seguridad, nivel de pobreza o resultados de gobierno. Evalúa la reputación país, es decir, la opinión y predisposición que genera una nación entre públicos extranjeros.

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El país avanzó dos posiciones frente a la medición de 2025

La presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, Teresa Mera, señaló que el país obtuvo 53,2 puntos en la medición internacional, una cifra que supera en 3,3 puntos el promedio de las economías analizadas. De acuerdo con los resultados difundidos por la entidad, Perú mejoró 1,7 puntos respecto de 2025 y ascendió dos lugares en la clasificación.

El país quedó por encima de Chile, que ocupó el puesto 33; México, en la posición 41; y Colombia, en el lugar 50. La evaluación toma en cuenta la percepción de las audiencias de las principales economías industrializadas sobre la imagen, confianza y atractivo de los países incluidos en el análisis.

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El reporte ubicó a Perú como el país latinoamericano con mejor reputación entre el público consultado en el Grupo de los Siete, integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón.

El G7 está integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón.

La reputación internacional creció en un escenario de caídas

El avance peruano ocurrió en un año en el que 43 de las 60 economías evaluadas registraron un retroceso en sus indicadores de reputación. PROMPERÚ sostuvo que ese contexto acentúa el resultado del país, que consiguió una mejora tanto en la percepción externa como en la valoración de sus propios ciudadanos.

La entidad atribuyó parte de ese desempeño a atributos asociados con el entorno natural, la cultura, la gastronomía y la hospitalidad. El estudio indica que esos factores influyen en la disposición del público extranjero a visitar el país, recomendarlo y comprar productos de origen peruano.

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Entre los aspectos con mayor valoración figuran la oferta de ocio, la diversidad cultural y gastronómica, así como la percepción de los peruanos como personas amables y cercanas. Estos elementos, según el informe, contribuyen a reforzar el vínculo emocional con el país.

La valoración interna de Perú alcanzó 70,4 puntos y registró el mayor aumento del estudio, con una suba de 7,7 puntos entre los propios ciudadanos. REUTERS/Alessandro Cinque

El orgullo de los ciudadanos alcanzó un nivel considerado excelente

La medición interna alcanzó 70,4 puntos, una calificación que Reputation Lab considera excelente. El incremento de 7,7 puntos fue el mayor entre los países analizados y reflejó, según PROMPERÚ, un aumento en las expresiones de admiración, respeto y confianza de los ciudadanos hacia Perú.

El organismo indicó que el resultado respalda la campaña nacional “Más peruano que nunca”, promovida mediante la Marca Perú. La iniciativa busca reforzar la identificación de la población con el país y proyectar esa valoración en ámbitos vinculados con el turismo, las exportaciones y la inversión.

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Bajo el lema “El amor por el Perú no tiene fronteras”, la campaña difunde historias de extranjeros que establecieron vínculos con el país y de peruanos que llevan manifestaciones culturales, productos y experiencias gastronómicas a otros lugares del mundo.