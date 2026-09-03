Perú

Empresas de hidrocarburos contrataron S/4.010 millones con proveedores locales y generaron 53 mil empleos en 2025

La SPH presentó su primer reporte gremial de Indicadores de Sostenibilidad, que consolida datos ambientales, sociales y de gobernanza del sector

Cinco trabajadores con casco junto a tuberías en una planta de hidrocarburos rodeada por selva, un río y una torre de perforación.
El reporte de la SPH reveló que las empresas asociadas contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) presentó su primer reporte de Indicadores de Sostenibilidad del sector, un instrumento que consolida por primera vez información ambiental, social, laboral, económica y de gobernanza de sus empresas asociadas, según informó la agencia Andina. El documento reveló que las compañías del gremio contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales y generaron cerca de 53.000 empleos directos e indirectos durante 2025.

“Este es un hito para el sector, porque ahora contamos con un reporte que convierte la sostenibilidad en información medible y comparable”, señaló la directora ejecutiva de la SPH, Patricia Figueroa, según recogió Andina. La funcionaria destacó que contar con indicadores consistentes permite reconocer avances, identificar brechas y orientar decisiones con evidencia dentro de la industria.

PUBLICIDAD

La medición de estos indicadores se realiza de manera anual desde 2023, aunque es la primera vez que sus resultados se integran en un reporte gremial único. La edición presentada corresponde al ejercicio 2025, el último período anual completo disponible, y se elaboró a partir de información reportada de forma voluntaria por siete empresas de los segmentos de producción, transporte y distribución de hidrocarburos, cuya evolución se comparó frente a los datos registrados en 2024.

Una mujer con anteojos y camisa blanca habla por un micrófono mientras sostiene un informe impreso sentada en un sillón rojo
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, habla durante la presentación del reporte de sostenibilidad del sector en Perú. (Agencia Andina)

Indicadores en cinco dimensiones

El reporte agrupa la información en cinco categorías: gestión del talento, contribución al desarrollo, gobernanza, ética y derechos humanos, compromiso ambiental, y grupos de interés y cadena de valor. Cada indicador incluye su definición, método de cálculo, unidad de medida y fuente, con el objetivo de facilitar su seguimiento en futuras ediciones del informe.

PUBLICIDAD

Entre los resultados destacados figura que las empresas participantes desarrollaron 144 acciones ambientales a lo largo del año. En el ámbito del relacionamiento comunitario, el sector registró más de 2,000 interacciones con sus grupos de interés, que incluyeron mesas de trabajo, talleres, visitas guiadas, canales de atención y campañas de difusión, un dato que, según el reporte, permite dimensionar el esfuerzo de las compañías por mantener espacios de diálogo con sus públicos vinculados.

En la dimensión de gestión del talento, uno de los datos más relevantes fue el incremento de la participación femenina en la planilla de las empresas asociadas, que pasó de 28.1% en 2024 a 32.7% en 2025. La cifra refleja un avance en la incorporación de mujeres dentro de la fuerza laboral del sector hidrocarburífero, tradicionalmente concentrado en mano de obra masculina.

Un grupo de once personas alineadas en un escenario saluda con la mano levantada frente a dos pantallas de proyección
Representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos participan en la jornada Energía con Propósito durante la presentación de su primer reporte de sostenibilidad. (Agencia Andina)

Informe fortalece la sostenibilidad del sector

“Esta primera edición es un punto de partida. Contar con información transparente y comparable eleva la calidad de la conversación sobre sostenibilidad y permitirá seguir fortaleciendo los estándares del sector y su contribución al país”, agregó Figueroa, de acuerdo con Andina.

El informe fue presentado por Daniel Vargas, presidente del Comité de Sostenibilidad de la SPH, durante la jornada “Energía con Propósito”, organizada por la SPH junto con GAIA SPE Perú y Perupetro, con la colaboración del Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESAN. El encuentro convocó a representantes de los sectores público, privado y académico, e incluyó la presentación de experiencias de impacto reconocidas por los Premios GAIA SPE Perú. El informe completo puede consultarse en la sección de publicaciones del sitio web de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Dos bombas de extracción de petróleo sobre un terreno con charcos de agua que reflejan un cielo anaranjado durante el atardecer.
El reporte de la SPH reveló que las empresas asociadas contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales en 2025. (Crédito: Agencia Andina)

Temas Relacionados

Hidrocarburos PerúSPHEmpleoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

El ‘Chino’ ha asumido las riendas del conjunto tarmeño con el firme objetivo de que la escuadra ‘celeste’ salga de la zona roja

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

La Libertad: incendio forestal afectó más de nueve hectáreas y provocó el cierre temporal del circuito turístico del cerro La Botica

El fuego comenzó durante la noche del 31 de agosto y volvió a intensificarse la mañana siguiente. La municipalidad suspendió temporalmente las visitas al atractivo turístico

La Libertad: incendio forestal afectó más de nueve hectáreas y provocó el cierre temporal del circuito turístico del cerro La Botica

La vida sigue siendo maestra: la noche de Rubén Blades en Lima

El artista panameño volvió a presentarse en un escenario limeño. Al borde del mar, dejó claras su incombustible vigencia y la poderosa influencia musical e intelectual que lo convirtió en leyenda. Esta es la crónica de esa noche

La vida sigue siendo maestra: la noche de Rubén Blades en Lima

Mario Irivarren defiende a Paco Bazán y desafía a Magaly Medina al afirmar: "Jefferson Farfán no es enemigo de ATV"

En su programa de streaming, el conductor defendió la visita del presentador deportivo al espacio del exfutbolista y aseguró que la disputa judicial apunta a la conductora, no a la televisora

Mario Irivarren defiende a Paco Bazán y desafía a Magaly Medina al afirmar: "Jefferson Farfán no es enemigo de ATV"

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

La preparación familiar, las rutas de evacuación y una mochila con suministros básicos permiten reducir riesgos ante movimientos telúricos en cualquier región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de ‘La Bella Luz’, es un gran profesional y las redes explotan contra ella

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de ‘La Bella Luz’, es un gran profesional y las redes explotan contra ella

Alessia Rovegno reveló si tiene planes de ser madre tras confirmar que vio el video del parto de Isabella Ladera junto a Hugo García

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados nuevamente juntos y ella lo defiende tras las críticas: “Es un supercaballero”

Patricia Portocarrero vuelve con su unipersonal ‘Es lo que hay’: habla de ‘Chapa tu Money’ y cómo cuida su salud tras episodios complicados

Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

DEPORTES

Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”

Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026

Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”