Empresas de hidrocarburos contrataron S/4.010 millones con proveedores locales y generaron 53 mil empleos en 2025

El reporte de la SPH reveló que las empresas asociadas contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) presentó su primer reporte de Indicadores de Sostenibilidad del sector, un instrumento que consolida por primera vez información ambiental, social, laboral, económica y de gobernanza de sus empresas asociadas, según informó la agencia Andina. El documento reveló que las compañías del gremio contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales y generaron cerca de 53.000 empleos directos e indirectos durante 2025.

“Este es un hito para el sector, porque ahora contamos con un reporte que convierte la sostenibilidad en información medible y comparable”, señaló la directora ejecutiva de la SPH, Patricia Figueroa, según recogió Andina. La funcionaria destacó que contar con indicadores consistentes permite reconocer avances, identificar brechas y orientar decisiones con evidencia dentro de la industria.

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La medición de estos indicadores se realiza de manera anual desde 2023, aunque es la primera vez que sus resultados se integran en un reporte gremial único. La edición presentada corresponde al ejercicio 2025, el último período anual completo disponible, y se elaboró a partir de información reportada de forma voluntaria por siete empresas de los segmentos de producción, transporte y distribución de hidrocarburos, cuya evolución se comparó frente a los datos registrados en 2024.

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, habla durante la presentación del reporte de sostenibilidad del sector en Perú. (Agencia Andina)

Indicadores en cinco dimensiones

El reporte agrupa la información en cinco categorías: gestión del talento, contribución al desarrollo, gobernanza, ética y derechos humanos, compromiso ambiental, y grupos de interés y cadena de valor. Cada indicador incluye su definición, método de cálculo, unidad de medida y fuente, con el objetivo de facilitar su seguimiento en futuras ediciones del informe.

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Entre los resultados destacados figura que las empresas participantes desarrollaron 144 acciones ambientales a lo largo del año. En el ámbito del relacionamiento comunitario, el sector registró más de 2,000 interacciones con sus grupos de interés, que incluyeron mesas de trabajo, talleres, visitas guiadas, canales de atención y campañas de difusión, un dato que, según el reporte, permite dimensionar el esfuerzo de las compañías por mantener espacios de diálogo con sus públicos vinculados.

En la dimensión de gestión del talento, uno de los datos más relevantes fue el incremento de la participación femenina en la planilla de las empresas asociadas, que pasó de 28.1% en 2024 a 32.7% en 2025. La cifra refleja un avance en la incorporación de mujeres dentro de la fuerza laboral del sector hidrocarburífero, tradicionalmente concentrado en mano de obra masculina.

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Representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos participan en la jornada Energía con Propósito durante la presentación de su primer reporte de sostenibilidad. (Agencia Andina)

Informe fortalece la sostenibilidad del sector

“Esta primera edición es un punto de partida. Contar con información transparente y comparable eleva la calidad de la conversación sobre sostenibilidad y permitirá seguir fortaleciendo los estándares del sector y su contribución al país”, agregó Figueroa, de acuerdo con Andina.

El informe fue presentado por Daniel Vargas, presidente del Comité de Sostenibilidad de la SPH, durante la jornada “Energía con Propósito”, organizada por la SPH junto con GAIA SPE Perú y Perupetro, con la colaboración del Instituto de Regulación y Finanzas (FRI) de ESAN. El encuentro convocó a representantes de los sectores público, privado y académico, e incluyó la presentación de experiencias de impacto reconocidas por los Premios GAIA SPE Perú. El informe completo puede consultarse en la sección de publicaciones del sitio web de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

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El reporte de la SPH reveló que las empresas asociadas contrataron más de 4.010 millones de soles con proveedores locales en 2025. (Crédito: Agencia Andina)