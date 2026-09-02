Perú

Magaly Medina manda a respirar a Mario Hart tras explicación por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “¿Cómo será cuando la ampayemos?”

La conductora cuestionó la extensa explicación del piloto, bromeó sobre cómo reaccionaría si algún día su programa captara a Korina Rivadeneira junto a un supuesto galán y le recomendó hacer ejercicios de respiración antes de responder

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Magaly Medina inició la edición de este 1 de setiembre de Magaly TV La Firme comentando nuevamente las imágenes que su programa mostró sobre Korina Rivadeneira y un joven que aparece acompañándola en diferentes momentos. La conductora centró sus comentarios en la reacción de Mario Hart, quien salió públicamente a explicar quién es el muchacho y cuál es su vínculo con la modelo venezolana.

La presentadora consideró que el piloto habría reaccionado de manera exagerada frente a las imágenes emitidas en su programa, pues, según remarcó, en ningún momento se afirmó que existiera algún tipo de relación sentimental entre Korina y el joven. Por el contrario, aseguró que la intención inicial había sido descubrir quién era el hombre que aparecía junto a la también actriz.

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Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Amigos. Recién bajada de un avión, se vino para acá. Ya, bueno, tenemos eso. Oye, y Mario Hart a mí me parece o se ha arañado un poco por las imágenes que mostramos ayer, ¿no?”, comentó Magaly al inicio de su intervención.

La conductora recordó que Hart había respondido a las imágenes señalando que no existía nada extraño y que no había malicia en la situación. De acuerdo con lo que contó Medina, el piloto explicó que el joven es amigo de Korina Rivadeneira, que lo habría conocido en determinado lugar y que, además, ambos son venezolanos.

“Dice: ‘No tiene nada de malo, ahí no hay malicia, él es su amigo, que lo conoció no sé dónde, también es venezolano’”, relató Magaly Medina, antes de cuestionar la necesidad de brindar tantas explicaciones.

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Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona las explicaciones de Mario Hart por las imágenes de Korina Rivadeneira

La conductora de Magaly TV La Firme consideró llamativo que Mario Hart haya sentido la necesidad de explicar públicamente la presencia del joven junto a su esposa. Para Medina, el programa simplemente planteó una pregunta sobre la identidad del muchacho, sin afirmar que se tratara de un caso de infidelidad o de un supuesto ampay.

“Mucha explicación, nadie ha pedido explicaciones”, sostuvo la periodista. Magaly explicó que las imágenes mostradas en su programa únicamente habían generado curiosidad por saber quién era el hombre que acompañaba constantemente a Korina Rivadeneira. Según detalló, el joven aparecía cerca de ella en diferentes situaciones, incluso conduciendo el vehículo que utiliza la modelo.

“Acá nosotros no hemos dicho ampay, no hemos dicho nada, solo dijimos: ‘¿Quién será? ¿Quién será?’”, afirmó la conductora.

La periodista añadió que la pregunta surgió debido a la frecuencia con la que el joven aparecía junto a Korina. Incluso hizo un comentario sobre el aspecto físico del muchacho antes de continuar describiendo las escenas que habían llamado la atención de su equipo. “Nos hemos preguntado quién es ese chico, que no es nada feo por cierto, ¿no?”, comentó entre risas.

Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con las imágenes presentadas previamente en el programa, el joven no solamente habría aparecido acompañando a Korina Rivadeneira, sino que también habría sido visto conduciendo el vehículo de la familia y trasladándola a diferentes lugares.

“Que aparece a su lado, que le conduce el carro, que la lleva aquí, que la lleva allá, que se compra el mismo menú que ella”, enumeró Magaly Medina.

Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es el joven que acompaña a Korina Rivadeneira? Esto dijo Mario Hart

Según la explicación que Magaly Medina atribuyó a Mario Hart, el joven sería el chofer de Korina Rivadeneira y se encargaría de realizar la movilidad de la modelo. Esta versión permitiría explicar por qué aparece conduciendo el automóvil y acompañándola en diferentes desplazamientos.

“Bueno, ahora entendemos, ¿no? Que es su chofer, dice él, que le hace la movilidad”, señaló Medina. Sin embargo, la conductora aprovechó esta explicación para hacer una de sus habituales bromas durante el programa. En tono irónico, comentó que ahora comprendía por qué el joven tendría que encargarse incluso de comprar su propia comida.

“Entonces, ahora entendemos por qué ella no le compra ni el menú al pobre muchacho”, dijo entre risas. “Se lo tiene que bajar a comprar él”, agregó.

Captura de pantalla con Magaly Medina a la izquierda y dos secuencias de calle con una mujer a pie y un hombre cerca de un vehículo a la derecha.
La conductora Magaly Medina difunde imágenes de Korina Rivadeneira acompañada por un hombre en el distrito de Jesús María. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina lanza advertencia sobre un posible ampay de Korina Rivadeneira

Más adelante, la conductora llevó la situación un paso más allá y planteó cómo podría reaccionar Mario Hart si en algún momento su programa captara a Korina Rivadeneira junto a otro hombre en circunstancias que sí pudieran interpretarse como una situación sentimental.

“A mí me parece que las explicaciones a veces salen de lado, dejan de lado”, comentó inicialmente Medina.

Luego lanzó una pregunta directa, aunque planteada en tono de burla: “Imagínense ustedes si esta explicación ahora la da Hart, ¿cómo será el día en que de verdad ampayemos a la Corina con un galán, con un saliente? ¿Cómo será? ¿Qué dirá?”.

La periodista acompañó sus palabras con gestos de burla y continuó especulando, en tono jocoso, sobre la reacción que podría tener el piloto ante una eventual situación de ese tipo. “Se muere, ¿no? Yo creo que sí, ah. Oh, oh, oh”, manifestó Magaly Medina entre risas.

Mario Hart habla frente a un micrófono en un estudio con auriculares, gorra negra, gafas oscuras y un letrero de DIRECTV sobre la mesa
El piloto y conductor Mario Hart realiza declaraciones durante la transmisión del programa de entretenimiento Sin más que decir.

Magaly Medina recomienda pensar antes de responder en televisión

En otro momento de su comentario, la periodista aprovechó la reacción de Hart para hacer una reflexión sobre la manera en que las figuras públicas responden cuando están frente a cámaras o participan en programas que se emiten diariamente.

“Hay que, hay que hacer a veces un poco de ejercicios de respiración y de pensar bien qué es lo que se va a decir”, recomendó la conductora.

Medina sostuvo que este tipo de situaciones adquieren mayor relevancia cuando las respuestas se realizan en televisión o durante transmisiones en vivo, debido a que cualquier reacción puede quedar expuesta frente a los espectadores.

“Cuando uno sobre todo está al aire, está en un programa de todos los días y definitivamente en los streaming de hoy en día las cosas íntimas, las cosas personales, se notan como son las respuestas”, reflexionó.

Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde a Mario Hart tras sus explicaciones por joven que acompaña a Korina Rivadeneira: “Nadie ha pedido explicaciones”. Captura: Magaly TV La Firme.

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