Perú

Este superfood peruano esconde hasta 51% de proteína, pero su consumo es casi desconocido en el mundo

Perú produjo 24.208 toneladas de tarwi en 2025 sobre 13.900 hectáreas y Midagri busca ampliar el consumo interno del grano andino. ¿La exportación? Todavía un reto

Investigaciones recientes avalan los múltiples beneficios del tarwi, una leguminosa andina rica en proteínas, hierro y ácidos grasos esenciales. Foto: Shutterstock
La exportación de tarwi superó USD 1,025 millones en 2025 y Ecuador se consolidó como el principal destino del cultivo peruano. Foto: Shutterstock
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El tarwi reunió una producción de 24.208 toneladas en Perú durante 2025, en una superficie de 13.900 hectáreas de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El cultivo, que representa una fuente de ingresos para más de 30 mil familias de la agricultura familiar, será promovido en el marco del Día Nacional del Tarwi, que se celebra cada 3 de septiembre.

La iniciativa apunta a aumentar el consumo local y fortalecer la comercialización de este grano andino, cuya exportación superó el millón de dólares el año pasado.

La Libertad, Cusco y Apurímac concentran casi siete de cada 10 toneladas

La producción de tarwi se concentra en siete regiones, con La Libertad como principal zona productora, al aportar el 26% del total nacional. Le siguen Cusco, con 25%; Apurímac, con 17%; Junín, con 9%; Huánuco y Puno, ambos con 6%; y Áncash, con 3%.

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El cultivo, conocido científicamente como Lupinus mutabilis, forma parte de la alimentación andina desde hace generaciones. Tras un proceso de desamargado, puede consumirse en ensaladas, guisos, sopas y cremas, además de utilizarse para la elaboración de harinas y otros productos procesados.

Para Midagri, el desafío es ampliar el mercado de un alimento que conserva presencia en la cocina de zonas altoandinas, pero que todavía tiene espacio para aumentar su demanda en las ciudades. En Huaraz, por ejemplo, el tarwi mantiene una tradición gastronómica y se incorpora a distintas preparaciones locales.

Con un perfil nutricional impresionante, el Lupinus mutabilis ha sido fundamental en la dieta de varias culturas andinas. Conoce sus beneficios para la salud y cómo integrarlo en tu alimentación diaria. Foto: CampUCSS
Midagri planteó que la cadena del tarwi necesita fortalecer los canales de venta para los agricultores y diversificar los usos comerciales del grano. Foto: CampUCSS

Ecuador concentró la demanda externa del grano peruano

Las exportaciones de tarwi alcanzaron US$1.025.000 durante 2025, con Ecuador como principal destino. El resultado refleja una demanda externa todavía limitada frente al volumen de producción nacional, aunque abre oportunidades para ampliar la oferta con mayor valor agregado.

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La cadena productiva enfrenta el reto de consolidar canales de venta para los agricultores y de diversificar los usos comerciales del grano. El sector busca posicionarlo en alimentos procesados, productos de panadería, bebidas y otras presentaciones que permitan incrementar su presencia fuera de las zonas productoras.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sostiene que el impulso del consumo puede tener efectos directos en las familias dedicadas al cultivo. “Promover su consumo significa dinamizar una cadena productiva”, indicó la entidad al presentar las actividades previstas por la fecha conmemorativa.

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La Libertad, Cusco y Apurímac concentraron casi siete de cada 10 toneladas de tarwi producidas en Perú durante 2025.

El tarwi aporta proteínas y puede mejorar la fertilidad de los suelos

De acuerdo con Midagri, el tarwi contiene entre 41% y 51% de proteínas, además de 9,6% de fibra, calcio, hierro y ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9. Estas características lo ubican entre los productos con mayor contenido proteico dentro de los cultivos andinos.

Su importancia también se relaciona con la actividad agrícola. Como leguminosa, contribuye a la fertilidad de los suelos y puede formar parte de esquemas de rotación de cultivos. Esta práctica permite recuperar nutrientes y reducir la dependencia de insumos externos en algunas zonas de producción.

En 2025, Midagri, la Universidad San Ignacio de Loyola, Danper y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) obtuvieron el Récord Guinness por la ensalada de tarwi más grande, preparada en Trujillo con 1.425,45 kilos del producto.

Conocido desde hace más de 1500 años, el tarwi destaca por sus propiedades nutricionales y beneficios para combatir diversas enfermedades. Foto: Andina
El tarwi, o Lupinus mutabilis, forma parte de la alimentación andina y puede consumirse tras el desamargado en ensaladas, guisos, sopas, cremas y harinas.

Huaraz recibirá talleres y un festival por el Día Nacional del Tarwi

Las actividades por la conmemoración incluirán el taller “Del Tarwi al Pan”, previsto para el 2 de septiembre en el Centro Cultural de Huaraz y la Panadería Rafelli. La programación continuará el 3 de septiembre con el Festival del Tarwi, desde las 9:00 horas, en la Dirección Regional de Agricultura de Áncash.

Las jornadas buscarán mostrar alternativas de preparación y comercialización del grano, en una región donde el cultivo mantiene presencia en la agricultura familiar y en la alimentación local.

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