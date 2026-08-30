¿Cómo ayudan los árboles ante desastres como el de Nepal? Este es el distrito de Lima con menos posibilidades de “sobrevivir”

El experto en gestión de riesgos Fernando Neyra explica por qué Huaraz y Urubamba están expuestos a posibles aluviones provocados por desprendimientos glaciares y recuerda que el desastre de Yungay de 1970 ya había sido precedido por advertencias científicas | Willax

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El reciente desastre en Nepal ha puesto en primer plano la importancia de la infraestructura verde y el papel de los árboles, que si bien no previenen los desastres, han demostrado poder mitigar sus efectos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En Lima, una metrópoli enclavada en el desierto, la falta de áreas verdes ha sido históricamente un desafío. Ahora, la pregunta toma fuerza: ¿qué distrito de la ciudad estaría realmente mejor preparado para enfrentar una emergencia natural de gran magnitud?

Más árboles, menos desastres

De acuerdo con la ONU, los árboles estabilizan suelos e impiden deslizamientos, regulan el ciclo hídrico y disminuyen la fuerza de las inundaciones, además de proteger las costas frente a tormentas y marejadas.

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Ecosistemas como los manglares, por ejemplo, funcionan como escudos naturales contra tsunamis y la erosión marina, señala el organismo multilateral.

Bomberos realizan operaciones de búsqueda y rescate a lo largo de un río, tras un deslizamiento de tierra en el condado de Gyirong, Shigatse, Región Autónoma del Tíbet, China. 29 agosto 2026. cnsphoto vía Reuters

Además, los bosques urbanos y rurales también contribuyen a recargar acuíferos y moderar microclimas, lo que ayuda a amortiguar períodos de sequía y extremos climáticos. Aquí otros impactos relevantes de su mitigación:

Un árbol maduro puede interceptar miles de litros de agua al año, disminuyendo el volumen y la velocidad de escorrentía superficial.

Los árboles fomentan la biodiversidad urbana al ofrecer hábitat y alimento a plantas y animales.

Un ejemplar maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año, mejorando la calidad del aire.

Las copas de árboles bajan la temperatura ambiente entre 2 y 8 grados centígrados, reduciendo necesidades energéticas.

El acceso a espacios verdes mejora la salud física y mental de la población.

La planificación urbana con vegetación puede incrementar el valor de la propiedad hasta un 20% y dinamizar la economía local.

Los árboles regulan el flujo de agua y ayudan a prevenir inundaciones y desastres asociados.

Lima promedia 2,84 m² de áreas verdes por habitante, una cifra por debajo de los 9 m² recomendados por la OMS. (Foto: Municipalidad de Santiago de Surco)

Distritos con mayor área verde por habitante

Sin embargo, la realidad de las grandes urbes muestra diferencias marcadas en el acceso y calidad de áreas verdes, según estimaciones a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Servicio de Parques de Lima (SERPAR)

Lima Metropolitana cuenta en promedio con 2,84 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, muy por debajo de los 9 m² recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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La brecha es evidente: distritos como San Isidro (19,31 m²), San Borja (11,85 m²) y La Molina (20,12 m²) superan ampliamente la sugerencia internacional, mientras que zonas populosas como San Juan de Lurigancho, El Agustino o Villa María del Triunfo no alcanzan siquiera 2 m² por habitante.

San Isidro : 19,31 m² por habitante (supera ampliamente la recomendación de la OMS)

La Molina : 20,12 m² por habitante (supera ampliamente la recomendación de la OMS)

San Borja : 11,85 m² por habitante

Miraflores : 9,45 m² por habitante

Santiago de Surco : 8,92 m² por habitante

Santa María del Mar : 52,87 m² por habitante (distrito de baja densidad)

Punta Hermosa : 21,30 m² por habitante (distrito de baja densidad)

San Bartolo : 18,10 m² por habitante (distrito de baja densidad)

Punta Negra : 14,40 m² por habitante (distrito de baja densidad)

Chorrillos: 9,82 m² por habitante

La brecha de árboles y áreas verdes en Lima marca diferencias entre distritos frente a una emergencia natural de gran magnitud. Foto: Nexo Inmobiliario

Distritos con menor área verde por habitante

Al otro extremo, tenemos distritos en Lima Metropolitana cuyos desafíos en arborización todavía suponen un riesgo elevado ante desastres naturales, ya que cuentan con menos de 2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y una cobertura vegetal insuficiente para ofrecer protección o mitigar los impactos de una emergencia:

San Juan de Lurigancho : 1,21 m² por habitante (distrito más poblado de Lima)

El Agustino : 0,92 m² por habitante

Cieneguilla : 0,80 m² por habitante (áreas urbanas)

Villa María del Triunfo : 0,54 m² por habitante

Pucusana : 0,74 m² por habitante

Villa El Salvador : 1,45 m² por habitante

Pachacámac : 1,80 m² por habitante (áreas urbanas)

San Juan de Miraflores : 1,92 m² por habitante

Comas : 1,90 m² por habitante

Puente Piedra: 1,05 m² por habitante

Esta clasificación evidencia las marcadas desigualdades en el acceso y distribución de espacios verdes en Lima Metropolitana. Los valores presentados corresponden a estimaciones sujetas a actualizaciones oficiales y relevamientos municipales.

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