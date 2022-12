A solas con Jamie Campbell Bower, Vecna en “Stranger Things”: “Mantuve en total secreto la identidad del personaje”

Entrevista a Jamie Campbell Bower

“Hola, soy Jaime”, así se presenta el carismático actor Jamie Campbell Bower, el actor que le dio vida a los personajes de 001 y Vecna en la última temporada de Stranger Things. Durante la realización de la Comic-Con en Argentina, Campbell Bower estuvo de visita en Buenos Aires y dialogó con Infobae acerca de su personaje y cómo la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se convirtió en su pasaporte a la fama mundial.

“Stranger Things” lanza la nueva antología de cómics “Tales From Hawkins” En espera de la quinta temporada ha sido creado este nuevo material VER NOTA

Su incorporación en la serie junto a la participación de Joseph Quinn como Eddie, formaron parte de una gran renovación de la serie que la convirtieron en una de las mejores temporadas. “Como fan de la serie, ciertamente sentí que en esta temporada, lo que Matt y Ross (Duffer) fueron capaces de hacer, fue expandir el universo de la serie”, afirma el actor quien deslizó que formaría parte de la nueva entrega:” Yo sé que estoy trabajando, eso es todo lo que puedo decirte”, dijo el inglés.

Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en una escena de "Stranger Things" (Netflix)

Campbell Bower es introducido en la ficción como uno de los pacientes que tienen números tatuados en sus brazos en el laboratorio que maneja el Doctor Brenner (Matthew Modine). Con el 001 en su brazo, el joven establece un vínculo con Eleven (Millie Bobby Brown) que comenzará de una manera de complicidad para luego virar hacia otro lado. Su voz y su mirada se convirtieron en un sello y su ductilidad para interpretar a diferentes corporalidades fueron la clave para recibir tantos elogios.

“Bardo”, “El novato” y “La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia” entre los estrenos del 12 al 18 de diciembre Las plataformas de entretenimiento ofrecen nuevos títulos durante la semana, algunos recién estuvieron en las salas de cine y otros son lanzamientos exclusivos en streaming como "Black Adam" o "Sonic Prime" VER NOTA

Fue justamente esta dualidad lo que provocó que el actor ocultara durante meses a su círculo cercano la verdadera identidad del paciente 001.”Tengo un amigo muy cercano en Inglaterra que era muy fan de Stranger Things y sobre las cosas que rodeaban a ese mundo y me presionaba mucho con preguntas. Y yo tenía que decirle: No puedo decirte nada”, recuerda Jamie que dice que logró mantener su boca cerrado “estando aislado y estando solo conmigo mismo”, contó el también cantante.

"Aislamiento, estando solo conmigo mismo": así logró el actor ocultar a su círculo íntimo la identidad de su personaje (IG: @bowerjamie)

La entrevista se dio en el marco de la Argentina Comic-Con , un clásico de la Capital Federal de Argentina que se organiza dos veces al año. Se llevó a cabo entre el viernes 9 de diciembre y el domingo 11 y arrojó una cantidad de visitantes de más de 80.000 personas. Esta convención de cómics, dio lugar para los cosplayers, bandas de música, talentos internacionales y todo aquello vinculado a la cultura pop donde Jamie hoy es un referente.

“Harry & Meghan”: más pistas sobre lo que vendrá en la segunda parte del documental La docuserie original de Netflix se enfoca en dos bandos: el de la familia real y el de los duques de Sussex VER NOTA

La figura más destacada de este año fue justamente la del actor británico Jamie Campbell Bower quien repasó su carrera y adelantó sus próximos desafíos y deseos de apostar a la música en una entrevista general para el público.

El temible Vecna, el nuevo villano de "Stranger Things" (Netflix)

Pero sin dudas la carrera de este actor dio un vuelco cuando el guion de Stranger Things llegó a sus manos. A pesar de que había participado de ficciones de renombre como Sweeney Todd, Crespusculo: la saga: amanecer, no fue hasta su participación en Stranger Things que su vida cambió. “Series como ésta y experiencias como éstas no aparecen muy seguido para nada”, dijo emocionado el actor y agregó “Entonces cuando hablo de todo esto, lo que siento, es gratitud y amor por haberme tenido en cuenta para este proyecto y tengo mucho respeto por la gente que lo creó”, detalló.

El actor estuvo en Buenos Aires por primera vez y enumeró también todo lo que le llamó la atención de la capital argentina. Resaltó el clima que lo describió como “hermoso” y afirmó que ama el calor. “Tuve la oportunidad de conocer La Boca, fui a un mercado de antigüedades en San Telmo. La ciudad es muy verde y ves esas flores violetas por todos lados con una arquitectura hermosa. Y la gente es muy dulce. En La Boca una señora se me acercó y me dijo: “¡Tú estuviste en Sweeney Tood! Y yo dije ¿Qué? ¿Cómo sabes eso?”, contó sorprendido el actor.

La Argentina Comic-Con alcanzó reunir a más de 80.000 personas durante su emisión entre el 9 y el 11 de diciembre en Buenos Aires

Distendido, vestido de negro y con muchos anillos en sus dedos, Jamie se animó a contar una anécdota de su juventud en Inglaterra con su amigo Gabriel: “Cuando era muy joven ambos tomamos clases de español en la escuela y nos asignaron una tarea, que consistía en hacer una canción y decía así: “Escribe tu nombre, escucha la tierra, ¿Dónde vives? Vivo en Inglaterra”, contó entre risas.

La llegada de su personaje a la historia le dio una vuelta de tuerca a los clásicos monstruos que ya habían atacado a Hawkins. Vecna contaba con una especie de humanidad que tenía una historia detrás. Todas estas aristas hicieron que la serie se expandiera más de allá de un público adolescente o juvenil.

El actor estuvo de visita en Buenos Aires y participó de la Argentina Cómic-Con

Pero el proceso del casting no fue para nada sencillo. Según relata Jamie las audiciones tuvieron dos instancias: “La primera que me enviaron para leer era Primal Fear (La verdad desnuda, film con Richard Gere y Edward Norton) con ello también me enviaron Hellraiser (saga de películas de terror).”, recuerda Campbell Bower. “Yo conocía las películas pero no volví a verlas. Yo quería hacer lo que yo pensaba que estaba bien. Con Primal Fear particularmente tuve que leer la última escena del film, cuando el personaje deja de actuar y se muestra no como lo veías sino como él es realmente y fue muy divertido hacerlo.”, explica el actor. Esa escena remite un poco a ese cambio de actitud que tiene 001 cuando revela su verdadera identidad. “Y luego cuando me dieron las líneas de la serie intenté poner en conjunto estas dos personajes juntos y cree este personaje de gran carácter y maldad.”, concluyó.

Stranger things fue y es (se aguarda el estreno de la última entrega) una serie que logró conquistar a diferentes audiencias de edades diversas y distintas nacionalidades. “Las referencias sobre los años 80, y la gente de mi generación y la generación de mis padres pueden identificarse y decir “Oh, me acuerdo de eso, se parece a aquello”, analiza Jamie.

Jamie Campbell Bower recordó con risas la canción que creó con su amigo en las clases de español

Por ahora resta esperar a que se estrenen la nueva tanda de episodios de Stranger Things que serán ocho en total (los últimos de la serie) y se comenzarán a grabar en 2023.

SEGUIR LEYENDO