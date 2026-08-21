Samahara Lobatón habla de su nuevo reality en EE. UU., de Youna, de sus hijos y el premio de US$100 mil: “Les comparé una casa”

La influencer explicó que dejó organizada la atención de sus tres hijos con apoyo de su familia y aseguró que su principal objetivo es sacarlos adelante y cumplir también sus sueños personales. Captura: Magaly TV La Firme.

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Samahara Lobatón está a punto de asumir un nuevo reto televisivo fuera del Perú. La influencer conversó con Magaly Medina durante la edición del 20 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’ y contó detalles de su próxima participación en un reality de Estados Unidos llamado ‘La prisión del destino’, una competencia que, según explicó, tendrá una dinámica muy diferente a otros formatos en los que ha participado.

La conversación comenzó cuando Magaly presentó a Samahara y anunció que al día siguiente ingresaría al nuevo programa. La conductora quiso saber si realmente estaría encerrada en una celda, a lo que la influencer respondió que sí. “Sí, es como una prisión. ¿Cómo estás, Magaly? Buenas noches”, comentó Samahara al iniciar la comunicación.

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La influencer explicó que los participantes deberán asumir una dinámica similar a la de personas privadas de su libertad, pues permanecerán encerrados y tendrán horarios determinados para diferentes actividades. “Es como una prisión. Llevamos todos de reos y hay que sobrevivir así”, explicó.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly quiso conocer más detalles y preguntó si los participantes efectivamente vivirían en celdas, tendrían horarios para salir al patio, comer y dormir, además de puertas y rejas que se cerrarían durante la noche. Samahara confirmó que la dinámica será bastante estricta y reveló incluso que existe un espacio destinado a castigar a quienes no cumplan las reglas. “Sí, hasta hay un cuarto de pozo oscuro, que es para los que no cumplen las reglas del reality”, contó.

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Sin embargo, aclaró que, como cualquier otro programa de competencia, ‘La prisión del destino’ también tendrá pruebas que permitirán a los participantes obtener beneficios.

“Igual como todo reality, tiene competencias. Uno lleva inmunidad una semana. Hay actividades dentro del reality donde puedes llevarte adicionales para que no la pases tan mal. Es la manera de que te ganas un premio o algo así”, explicó.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón competirá por un premio de US$100 mil

Uno de los principales atractivos del programa es el premio final. Durante la conversación, Magaly Medina le preguntó si se trataba de US$100 mil, cifra que Samahara confirmó. “El premio es cien mil dólares”, señaló. El reality tendrá una duración de un mes, por lo que la influencer deberá permanecer encerrada durante aproximadamente cuatro semanas para intentar llegar hasta el final de la competencia.

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“El reality dura un mes”, explicó Samahara. Magaly incluso bromeó con la posibilidad de que la presencia de Youna hiciera más llevadero el encierro, pues también participará en el programa. Sin embargo, Samahara dejó entrever que la situación sentimental entre ambos no es tan sencilla como podría parecer.

“Bueno, no, no estoy tan segura de eso, porque no estamos en las mejores condiciones, pero sí”, respondió. Aun así, la influencer quiso dejar claro que Jonah sigue siendo una persona importante para ella. “Youna sabe que yo lo quiero mucho y que es una persona importante en mi vida. Nunca lo he dejado de decir”, afirmó.

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Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

La conversación provocó inmediatamente la intervención de Pati Lorena, quien se encontraba junto a Magaly y reaccionó al escuchar el nombre de Jonah. La productora fue tajante al señalar que esa historia ya habría quedado atrás. “Magaly, ya esa historia está… olvídate. Ya no, ya Jonah ya no”, comentó.

Magaly respondió recordando el pasado sentimental de Samahara y lanzó una broma relacionada con su historia con Bryan y su posterior cercanía con Jonah. Pati Lorena, sin embargo, aclaró que no se trataba de un tema relacionado con los acontecimientos recientes, sino de que cada uno habría tomado su propio camino.

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“No, pero tampoco metas candela, pues. No es por eso, es porque ya cada uno ha decidido. Jonah tiene novia, está con una cubana”, aseguró Pati. Ante la revelación, Magaly preguntó sorprendida si era cierto. Pati le respondió que Samahara probablemente conocía menos detalles de la vida de Jonah que ella. “Samahara, tú sabes más”, dijo Pati. Samahara respondió entre risas: “Mira, la Pati sabe más de su vida que yo”.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Pati Lorena advierte que Samahara se encontrará con participantes “pleitistas”

La conversación también permitió conocer el perfil de los participantes que acompañarán a Samahara Lobatón en este nuevo desafío. La influencer contó que sabe que habrá concursantes de diferentes nacionalidades. “Bueno, sé que hay dominicanos, hay cubanos”, señaló.

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Magaly quiso saber qué tipo de personalidad tendrían los participantes y le pidió a Pati Lorena que explicara el perfil de quienes estarán en el programa. “Como ella, pues, pleitistas”, respondió Pati.

Samahara agregó: “Hay varios que son pleitistas. Todos”. Pati continuó describiendo el carácter de los concursantes y bromeó con la personalidad de Samahara. “Oh, picoduros, todas son picoduros, olvídate. Para eso la han llamado a ella”, afirmó.

Magaly siguió la broma y sostuvo que precisamente por ser una persona “bochinchera” habría sido convocada. Samahara no lo negó y respondió con una frase que provocó risas en el set. “Porque soy rápida con la lengua, Magaly”, dijo. Magaly replicó: “Ajá, solo con la lengua”.

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Pati Lorena, además, contó una anécdota relacionada con el propietario del reality. Según relató, el propio dueño del programa quedó sorprendido al conocer a Samahara. “¿Sabes lo que le dijo? Escúchame, el dueño, el dueño le dijo: ‘¿Dónde estabas perdida? ¿Cómo no te he conocido antes?’, le dijo el dueño del reality”, contó.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara explica cómo organizará el cuidado de sus tres hijos

Uno de los temas más importantes para Samahara antes de ingresar al reality es la organización de su familia. La influencer tiene tres hijos y sabe que permanecer alejada de ellos durante un mes supone un reto personal. Magaly le preguntó cómo había organizado la situación con Bryan, especialmente porque ambos atraviesan un momento complicado y porque anteriormente habían tenido una dinámica relacionada con las visitas de los hijos.

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Samahara rechazó que Bryan se hubiera quedado “de enano” en su casa, como lo planteó la conductora. “Él nunca se quedó de enano, Magaly, por favor”, respondió. Luego explicó que Bryan cuenta con un régimen de visitas abierto debido a su trabajo. “Sí, claro, pero él tiene su régimen. Él tiene régimen de visitas igual abierto por su tema de trabajo. Y de igual manera, o sea, igual tiene su régimen de visitas abierto. Él puede ir cuando él quiera”, precisó.

Cuando Magaly preguntó con quién se quedarían los niños mientras ella esté fuera del país, Samahara contó que tiene una red de apoyo familiar y personas encargadas de ayudarla. “Bueno, en mi casa, como ya varios me han funado por eso, tengo tres nanas maravillosas”, dijo.

La respuesta sorprendió a Magaly, quien preguntó: “¿Tres? Oye, qué bien pagan los realities”. Samahara aclaró que, además del apoyo de las personas que trabajan con ella, también estarán presentes su mamá y sus hermanas. “Mi mamá, mis hermanas”, explicó.

La conductora bromeó nuevamente con la cantidad de personas que estarán involucradas en el cuidado de los menores, mientras Samahara justificó la organización. “No, pero en verdad tengo tres, porque como yo no voy a estar neces…”, comenzó a explicar, antes de que Pati Lorena aclarara: “Son tres niños”. Samahara insistió en que se trata de una necesidad debido a que tiene tres hijos.

“Pero tengo tres hijos, Magaly. Si tuviera una, no tendría ninguna”, afirmó. La influencer también explicó que sus familiares estarán pendientes de los menores y que cuenta con cámaras y supervisión dentro de su vivienda. “Las cámaras, donde no cabe la luz en mi casa, mis hermanas, mi mamá, mi abuela, que está ahí durmiendo en mi casa”, explicó. Posteriormente añadió a otra integrante de su familia: “Mi tía. Mi tía también que se ha añadido al team”.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mis hijos son mi prioridad”: Samahara revela por qué aceptó el reality

Más allá de las bromas por la cantidad de personas que la ayudarán con sus hijos, Samahara Lobatón dejó claro que su participación en el reality tiene un propósito mucho más profundo que simplemente ganar dinero o aparecer nuevamente en televisión.

Cuando Magaly le preguntó si terminaría gastando el premio en pagar a las personas que la ayudan, Samahara respondió con una reflexión sobre su rol como madre y sus aspiraciones personales. “Todo mi sueldo se va pagando todas las cosas de mi casa. Pero no, Dios bendiga la edad de trabajar y que a mis hijos no les falte nada, ellos son mi prioridad”, afirmó.

Luego explicó que decidió aceptar el desafío porque quiere sacar adelante a sus hijos, pero también porque siente que ha llegado el momento de pensar en sus propios sueños. “Y si ir a otro país y estar mucho más lejos de ellos que lo que fue la granja, es por ellos, es por sacarlos adelante a ellos, cumplir mis sueños, realizarme también. Como persona, como mujer, no solamente como madre”, sostuvo.

Samahara recordó que durante una etapa de su vida se dedicó principalmente a su hogar y a su rol como madre, pero ahora considera que también tiene derecho a buscar actividades que la hagan feliz. “Creo… ama de casa y ahora ya me toca también ver lo que me hace feliz y en verdad trabajar en realities me hace feliz”, manifestó.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara y su intención de mantener la paz con Bryan

Otro de los momentos más comentados de la conversación ocurrió cuando Pati Lorena habló sobre la personalidad de Samahara y aseguró que existe una diferencia entre cómo se comporta en su hogar y cómo actúa dentro de un reality.

“Una cosa es la Samara, pues, en su casa con sus hijos y otra cosa es la Samara en el reality. Yo me quedo sorprendida. De verdad, son dos personas distintas”, afirmó Pati.

Magaly recordó entonces las declaraciones que Samahara había hecho anteriormente sobre haber madurado y sobre llevar una relación más civilizada con Bryan. La influencer respondió que, pese a los problemas que han tenido, intenta mantener una actitud pacífica por el bienestar de sus hijos.

“Bryan se pelea solo, Magaly”, dijo inicialmente. Luego añadió:“No, Bryan se pelea solo, pues Magaly, ¿qué podemos hacer?”. Sin embargo, Samahara aclaró que, más allá de las diferencias entre adultos, su prioridad son sus hijos. “No, no, yo me llevo mal, ¿para qué? Mira, y pese a todo lo que ha pasado con Bryan, todavía yo sigo… bandera blanca, sigo queriendo llevar todo por la paz, por mis hijos. Siento que mis hijos no tienen que llevarse la peor parte de esto”, aseguró.

También explicó que anteriormente el aporte de Bryan se encontraba sujeto a sus posibilidades, pero que ahora buscaban establecer una fecha y un monto definidos.

“Sí, claro, porque antes él tenía bandera abierta de dar lo que estaba dentro de sus posibilidades y que aún se sigue ajustando a lo que él puede dar, pero ya con una fecha exacta, ¿no? O sea, no a una fecha exacta para que mis hijos puedan recibir también lo que le corresponde por ley”, señaló.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara quiere comprarles una casa a sus hijos si gana los US$100 mil

Cuando Magaly le preguntó cuánto podría ganar si es eliminada antes de llegar a la final, Samahara explicó que no todos los participantes tendrían necesariamente las mismas condiciones económicas.

“Mira, a mí me llamaron dos veces y tengo entendido que no tienen el mismo presupuesto para todos, como todo en esta vida, como la casa de Magaly, la granja, como todos los realities que hay. Pero sí, está pagando”, comentó.

Pati Lorena aseguró que el programa le estaría pagando bien a Samahara. “Sí, le está pagando capricho, le está pagando capricho”, afirmó. Pati también pidió apoyo del público peruano para que Samahara pueda avanzar en la competencia. Finalmente, Samahara reveló cuál sería su principal objetivo si logra ganar los US$100 mil. “Si yo gano, le voy a comprar una casa a mis hijos. Esa es mi meta con ese premio”, afirmó.

Samahara Lobatón competirá por US$100 mil en reality de prisión: esto dijo sobre sus hijos y Youna. Captura: Magaly TV La Firme.