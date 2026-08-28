Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Huancayo este 28 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Huancayo para este 28 de agosto.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este viernes 28 de agosto, se prevé que en Huancayo habrá un 12% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 17.1 centígrados y una mínima de 5.2°. La nubosidad será del 24% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

PUBLICIDAD

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de agosto

Clima en Perú: el pronóstico para Piura este 28 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: el pronóstico para Piura este 28 de agosto

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Iquitos

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Iquitos

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cuzco

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cuzco

Arequipa: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Arequipa: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Supremo de Brasil declara inválidas pruebas de Odebrecht vinculadas al expresidente Alejandro Toledo: ¿puede afectar su condena en Perú?

Supremo de Brasil declara inválidas pruebas de Odebrecht vinculadas al expresidente Alejandro Toledo: ¿puede afectar su condena en Perú?

Rafael López Aliaga afirma que se “inmoló” por Keiko Fujimori y que es presidenta gracias a él

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno implementará nueva medida por 60 días, confirma ministro del Interior

Gobierno de Keiko Fujimori aprueba 66 pedidos de facultades legislativas y los enviará este viernes al Congreso

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Jefferson Farfán enciende las redes con fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford: “Gracias por el halago”

DEPORTES

Mathías Llontop y su ilusión de llegar a la selección tras su buen momento en Sport Boys: “Estoy trabajando para eso”

Mathías Llontop y su ilusión de llegar a la selección tras su buen momento en Sport Boys: “Estoy trabajando para eso”

La respuesta de Indecopi sobre la medida cautelar del Poder Judicial a favor de Gremco: ¿Se reactivará el proceso concursal de la ‘U’?

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

La postura de Agustín Lozano sobre la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana: “No pasa por el presidente de la FPF”