Perú

Petroperú avanza restructuración y buscará operador privado para Lote 192

Desde Proinversión detallan que la reorganización de Petroperú, la empresa estatal, no significa privatizarla. Pero sí buscar activos para atraer inversión y gestión privada

Lote 192 de Loreto. Créditos: Petroperú
Lote 192 de Loreto podría pasar a mano de privados. - Créditos Petroperú
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Petroperú finalmente liberó los primeros US$ 500 millones del rescate financiero avalado por el Gobierno peruano y avanza con la restructuración de la empresa, la cual involucra separa activos en bloqueos y buscar inversión y gestores privados. Pero para Proinversión no se trata de una ‘privatización’ de la empresa, sino una reorganización.

Esta reorganización patrimonial de Petroperú permitiría atraer inversión para recuperar el valor de los activos de la empresa, sin que el Estado pierda su propiedad sobre ella. Así lo afirmó Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración Petroperú de Proinversión durante su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) realizada el martes último.

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Durante esta exposición, Delgado explicó que el proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú busca cambiar el modelo bajo el cual la petrolera ha operado en los últimos años, el mismo al que adjudican el deterioro de la situación financiera de la empresa estatal que cerró el 2025 con pérdidas superiores a US$ 468 millones y una deuda financiera de más de US$ 6.300 millones (a la fecha la empresa ya cuenta con ganancias). Y dentro de este plan está adjudicar el Lote 192.

El presidente de Petroperú indicó que todavía no han definido la participación de la empresa canadiense Altamesa en esa operación conjunta.
Petroperú: TC dejó al voto las demandas presentadas contra el decreto que reorganiza a Petroperú. Para Proinversión esto afectará los montos destinados para 'levantar' a la empresa. - Crédito Difusión

Buscan ‘privados’ para el lote 192

En ese contexto, el representante de Proinversión explicó que el Decreto de Urgencia 010-2025 plantea reorganizar determinados activos mediante bloques patrimoniales, con el objetivo de atraer inversión y gestión privada para recuperar su valor.

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Así, Delgado puso como ejemplo el Lote 192, que permanece inoperativo desde 2019. El funcionario señaló que Petroperú no cuenta actualmente con los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias para recuperar este activo, por lo que se busca la participación de un operador privado.

En ese sentido, sostuvo que los bloques patrimoniales permitirían incorporar capital y gestión privada para poner nuevamente en funcionamiento activos de Petroperú, manteniendo su propiedad en manos del Estado.

Ángel Delgado expone gráficos sobre la autorización de un respaldo estatal de hasta 2 mil millones de dólares para las operaciones de Petroperú. Imágenes de un tanque industrial de Petroperú se intercalan. Ángel Delgado comenta la gestión del respaldo por Proinversión y la creación de una nueva empresa subsidiaria de Petroperú.

Como se recuerda, recientemente se nombró a un nuevo directorio de la empresa, con Oliver Stark a la cabeza. Para el exviceministro de Energía y Minas Pedro Gamio, eso ha sido “una decisión acertada” . “[Oliver Stark] tiene experiencia y [su nombramiento] es un esfuerzo sincero en plan de reestructuración. (...) Pero es muy importante cumplir con el plan de reestructuración que está diseñando el reestructurador internacional. La problemática de Petroperú es difícil, es sumamente compleja y requiere máximo esfuerzo. Porque todavía la empresa está en cuidados intensivos”, agregó.

Situación financiera y financiamiento

Además, el director del proceso de reestructuración precisó que el Decreto de Urgencia 003-2026 habilita hasta US$ 2.000 millones de financiamiento de la banca internacional, sin garantía soberana, para asegurar la continuidad operativa de Petroperú. Además, dicha norma, designa a la misma Proinversión como única entidad autorizada para instruir la utilización de estos recursos a través de un esquema de fideicomisos y cuentas separadas.

Oliver Stark ya había sido presidente de Petroperú.
Oliver Stark es el actual presidente de Petroperú. - Crédito Petroperú

En ese sentido, en caso el DU 010-2025 que establece medidas extraordinarias para la reorganización de Petroperú fuera declarado inconstitucional, los recursos habilitados por el DU 003-2026 no podrían utilizarse, lo que impediría la recuperación del capital de trabajo de Petroperú y el colapso de la cadena de pagos.

Así, tras escuchar los alegatos de las partes involucradas, el pleno del Tribunal Constitucional dejó la causa al voto, por lo que queda pendiente la emisión de su fallo definitivo sobre las demandas presentadas contra la norma.

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