Perú

Receta de pollo a la naranja

Receta fácil de preparar con una salsa agridulce de jugo de naranja, sillao, miel, ajo y kion.

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El pollo a la naranja es una receta deliciosa que combina la suavidad del pollo con una salsa de naranja ligeramente dulce, cítrica y aromática. Es una preparación sencilla que puedes disfrutar con arroz blanco, arroz chaufa o verduras salteadas.

Esta versión es ideal para un almuerzo familiar porque utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede prepararse en poco tiempo.

Ingredientes

Para 4 personas:

Para el pollo

  • 600 g de pechuga de pollo
  • ½ taza de harina de trigo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta negra
  • ½ cucharadita de ajo en polvo

Para la salsa de naranja

  • 1 taza de jugo de naranja natural
  • Ralladura de 1 naranja
  • 3 cucharadas de salsa de soya (sillao)
  • 2 cucharadas de miel o azúcar rubia
  • 1 cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de kion (jengibre) rallado
  • 1 cucharada de maicena
  • 3 cucharadas de agua
  • ½ cucharadita de ají amarillo molido, opcional
  • 1 cucharadita de aceite de ajonjolí, opcional

Para decorar

  • Ajonjolí tostado
  • Cebolla china picada
  • Ralladura de naranja

Cómo preparar pollo a la naranja

1. Cortar y sazonar el pollo

Corta la pechuga de pollo en trozos medianos y colócalos en un recipiente.

Añade sal, pimienta y ajo en polvo. Mezcla bien para que todos los trozos queden sazonados.

2. Cubrir el pollo con harina

Agrega la harina y mezcla hasta que los trozos de pollo queden ligeramente cubiertos.

Sacude el exceso de harina para evitar que la preparación quede demasiado pesada.

3. Dorar el pollo

Calienta el aceite vegetal en una sartén amplia a fuego medio-alto.

Coloca los trozos de pollo sin amontonarlos y cocínalos durante aproximadamente 5 a 7 minutos, girándolos para que se doren por todos sus lados.

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Cuando estén completamente cocidos, retíralos de la sartén y reserva.

4. Preparar la salsa de naranja

En la misma sartén agrega el ajo y el kion. Saltea durante unos 30 segundos.

Añade el jugo de naranja, la ralladura, el sillao, la miel y el vinagre.

Si deseas un toque ligeramente picante, incorpora ají amarillo molido.

Mezcla y cocina a fuego medio durante unos 3 minutos.

5. Espesar la salsa

Disuelve la maicena en las 3 cucharadas de agua fría hasta que no queden grumos.

Agrega esta mezcla poco a poco a la salsa de naranja mientras remueves constantemente.

Cocina durante 1 a 2 minutos hasta que la salsa espese ligeramente.

6. Incorporar el pollo

Regresa los trozos de pollo a la sartén.

Mezcla bien para que todos los trozos queden cubiertos con la salsa de naranja.

Cocina durante 2 a 3 minutos más para que el pollo absorba los sabores.

Si utilizas aceite de ajonjolí, añádelo al final.

7. Servir

Sirve el pollo a la naranja caliente y decora con ajonjolí tostado, cebolla china y un poco de ralladura de naranja.

¿Con qué acompañar el pollo a la naranja?

El pollo a la naranja combina muy bien con:

  • Arroz blanco
  • Arroz chaufa
  • Arroz con verduras
  • Verduras salteadas
  • Brócoli al vapor
  • Papas fritas
  • Ensalada fresca

Para una presentación más completa, puedes servirlo sobre una porción de arroz blanco y terminar con ajonjolí y cebolla china.

Tiempo de preparación y cocción

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos
  • Porciones: 4 personas

Consejos para preparar un buen pollo a la naranja

  • Utiliza jugo de naranja natural para conseguir un sabor más fresco.
  • No agregues demasiada ralladura porque la parte blanca de la cáscara puede aportar amargor.
  • No sobrecargues la sartén al dorar el pollo para conseguir una mejor textura.
  • Prueba la salsa antes de añadir más azúcar: algunas naranjas son naturalmente más dulces que otras.
  • Si la salsa queda demasiado dulce, agrega unas gotas adicionales de vinagre.
  • Si queda demasiado ácida, puedes equilibrarla con un poco más de miel o azúcar.
  • La maicena debe disolverse primero en agua fría para evitar que se formen grumos.

Variante peruana de pollo a la naranja

Para darle un toque más peruano, puedes incorporar ají amarillo molido a la salsa. El picante combina muy bien con el sabor cítrico de la naranja.

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También puedes añadir unas gotas de limón al final o acompañar el plato con una ensalada criolla.

Preguntas frecuentes

¿Qué parte del pollo es mejor para esta receta?

La pechuga es práctica porque se puede cortar fácilmente en cubos, pero también puedes utilizar muslos deshuesados. Los muslos suelen quedar más jugosos.

¿Se puede preparar pollo a la naranja sin harina?

Sí. Puedes cocinar directamente el pollo en la sartén y después incorporarlo a la salsa. La harina ayuda principalmente a conseguir una superficie ligeramente dorada y a que la salsa se adhiera mejor.

¿Cómo hacer que la salsa de naranja quede espesa?

La maicena es una forma sencilla de espesarla. Debes disolverla previamente en agua fría y añadirla mientras remueves la salsa.

¿Se puede utilizar jugo de naranja envasado?

Sí, aunque el jugo natural suele ofrecer un sabor más fresco y aromático. Si utilizas jugo envasado, revisa que no sea excesivamente dulce.

¿El pollo a la naranja es picante?

La receta base no tiene que ser picante. Puedes agregar ají amarillo, rocoto o chile si deseas darle un toque picante.

Información nutricional aproximada

Por porción, sin incluir el arroz ni otros acompañamientos:

  • Calorías: 430 kcal
  • Proteínas: 39 g
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 37 g

Los valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.

Pollo a la naranja fácil y casero

El pollo a la naranja es una excelente opción cuando buscas una receta rápida, sabrosa y diferente. La combinación del pollo dorado con la salsa de naranja, sillao, miel, ajo y kion crea un equilibrio entre sabores dulces, cítricos y salados.

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