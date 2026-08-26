Perú

Clima en Perú: la predicción para Cuzco este 26 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 26 de agosto, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Cuzco.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles 26 de agosto, se prevé que en Cuzco habrá un 2% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24.6 centígrados y una mínima de 3.1°. La nubosidad será del 18% y por la noche habrá una posibilidad del 22% de lluvias.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el clima en Perú?

La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

PUBLICIDAD

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión meteorológica del clima en Lima para este miércoles 26 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Previsión meteorológica del clima en Lima para este miércoles 26 de agosto

Pronóstico del clima en Piura este 26 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del clima en Piura este 26 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo este 26 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo este 26 de agosto

Las últimas previsiones para Iquitos: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Iquitos: temperatura, lluvias y viento

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este miércoles 26 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este miércoles 26 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Elecciones 2026: ¿qué cargos elegiremos el 4 de octubre?

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

Fenómeno El Niño: EE.UU. y Japón suman apoyo a Perú ante posible emergencia y refuerzan acciones de prevención

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Cynthia Klitbo reveló cómo una oportunidad en Perú le dio un giro a su carrera: “De repente me abre la vida una ventana preciosa: Perú”

Tepha Loza revela qué excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Ethel Pozo recuerda su etapa más rebelde con un tatuaje de calavera y el pelo guinda a los 15 años

Jordi Martin afirma que el Miss Perú le exigió a Luren Márquez 30 mil dólares para seguir con la corona: “Tienes que pagar”

Alejandra Baigorria en polémica mundial: su video es vinculado con influencers que exponen la pobreza infantil en África “para ganar clics”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Alesia García es nueva jugadora de Universitario: refuerzo estelar para el Torneo Clausura y la Copa Libertadores Femenina 2026

Ignacio Buse vs Daniel Altmaier: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem

Paola Villegas cuenta cómo llegó a la Superliga de Brasil y deja mensaje a las voleibolistas peruanas: “Ayudaría que tomen ese riesgo”

Carlos Desio describe la cualidad fundamental que le ha permitido a Christian Cueva hallarse en Sport Boys: “Eso es importantísimo”