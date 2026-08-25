Un impuesto podría estar frenando el crecimiento de la industria microcervecera en Perú

Los empresarios afirman que el 47% del precio de la cerveza en Perú termina en tributos, con un impacto mayor sobre las empresas pequeñas.

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Uno de los principales frenos regulatorios para la industria cervecera en Perú podría quedar atrás, luego de que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) anunciara la revisión del reglamento de la Ley N° 29632 para simplificar trámites y eliminar cargas administrativas.

Sin embargo, los problemas de fondo que impiden el desarrollo y la expansión del sector van mucho más allá de la burocracia. Trabas normativas y una presión fiscal “asfixiante” continúan restando competitividad y dificultando el crecimiento de las cervecerías peruanas, sobre todo, las artesanales y de nicho.

Cervecerías en Perú: una industria con freno de mano

Hugo Castañeda, director general de Políticas y Análisis Regulatorio del PRODUCE, dijo durante el primer Foro por el Día Internacional de la Cerveza que la revisión del reglamento buscará evitar que los productores de bebidas que no utilizan alcohol etílico sigan obligados a inscribirse en registros diseñados solo para quienes sí emplean ese insumo.

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“La mejor regulación no es la que tiene más controles, sino la que logra el objetivo público con las menores cargas posibles para quienes producen, invierten y generan empleo”, afirmó Castañeda en el evento organizadi por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

La industria cervecera de Perú sostiene que el alivio regulatorio es insuficiente mientras persistan trabas normativas y una presión tributaria centrada en el ISC.

El representante del ministerio también señaló que el nuevo reglamento evaluará la eliminación de trámites que ya no resultan necesarios, como algunos procedimientos de actualización o cancelación en los registros.

“Simplificar no significa bajar los controles; significa precisar mejor las competencias de fiscalización y sanción, e incorporar criterios de gradualidad y proporcionalidad para las multas”, puntualizó.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la subgerente regional de Desarrollo Económico, Marlene Cárdenas, subrayó la urgencia de estandarizar los criterios de fiscalización entre las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana.

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El Ministerio de la Producción de Perú anunció la revisión del reglamento de la Ley N° 29632 para simplificar trámites en la industria cervecera.

“Las normas no deben ser concebidas para asfixiar a las empresas, sino para armonizar el desarrollo de las actividades económicas con la protección de la salud y la seguridad pública, sin dañar la productividad”, sostuvo Cárdenas.

Explicó que la diversidad de criterios genera obstáculos para las empresas que operan en distintos distritos, por lo que el trabajo conjunto apunta a uniformizar procedimientos y así facilitar la formalización en el sector.

El ISC: el gran tema pendiente para la industria cervecera

Sin embargo, desde la industria reclaman cambios estructurales que permitan el despegue real del sector, en especial para las microcervecerías. Para Andrés Horams, gerente general de Cervecería Candelaria, la presión fiscal y las trabas regulatorias siguen siendo un obstáculo central.

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“El 96% de las empresas cerveceras en Perú son microcervecerías y muy pocas logran crecer. El ISC se paga en 15 o 20 días, pero muchas veces cobramos en 90. Eso nos obliga a financiar no solo la producción, sino también el pago adelantado de impuestos”, advirtió.

MEF. El ISC es un tributo que grava la venta o importación de productos considerados dañinos para la salud o el medio ambiente, como bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles.

Horams planteó la necesidad de un ISC diferenciado por tamaño de empresa y la eliminación de barreras regulatorias para permitir que las microcervecerías compitan en igualdad de condiciones.

Por su parte, Alan Zeballos, gerente legal de Heineken, advirtió que la carga impositiva nacional está entre las más altas de América Latina y que esto afecta la inversión y el crecimiento de la industria.

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“En Perú, el 47% de cada sol del precio de la cerveza se destina a impuestos. Además, la variabilidad del ISC, que puede ser modificada por el Ministerio de Economía y Finanzas, le resta previsibilidad al sector y pone en desventaja a las cervecerías peruanas frente a sus pares de la región”, enfatizó.

Con todo, la industria espera que con el nuevo gobierno se pueda avanzar hacia un esquema tributario más justo, como un ISC diferenciado por tamaño de empresa o mecanismos que permitan destinar parte del impuesto a la reinversión en el sector. Solo el tiempo dirá si estas demandas se traducen en cambios concretos para la industria cervecera peruana.

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