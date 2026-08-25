¿Comer comida recalentada causa gastritis? Esto dice un gastroenterólogo sobre el arroz, pollo y otros alimentos

Un microondas abierto calienta un tupper con arroz y vegetales, ilustrando la necesidad de retirar cualquier etiqueta o elemento no apto antes de calentar para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En la mayoría de hogares, guardar lo que quedó del almuerzo para comerlo más tarde es una práctica habitual. Arroz, pollo, pescado, huevo o alguna preparación con salsa pueden terminar nuevamente en la mesa después de pasar varias horas en el refrigerador. Sin embargo, cuando aparecen gases, pesadez, dolor abdominal o molestias en el estómago, surge una pregunta frecuente: ¿estos síntomas tienen relación con haber consumido comida recalentada?

La preocupación no es menor, especialmente cuando se trata de alimentos que se preparan en grandes cantidades y se consumen durante varios días. ¿Qué ocurre realmente con la comida cuando se enfría, se guarda y luego vuelve a calentarse? ¿Puede este proceso afectar al estómago o existen otros factores que deben tomarse en cuenta?

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Para responder estas dudas, Infobae Perú consultó al gastroenterólogo-endoscopista Roberto Piccini Larco, quien explicó qué sucede con los alimentos recalentados y cuáles son las precauciones que se deben tener al momento de guardarlos y consumirlos nuevamente.

¿La comida recalentada causa gastritis?

Una persona adulta se sujeta el abdomen con expresión de dolor en un entorno doméstico, mientras un detalle científico muestra la bacteria Shigella al microscopio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el especialista, afirmar que comer continuamente comida recalentada causa gastritis es un mito parcial. El hecho de enfriar y posteriormente calentar un alimento no genera por sí solo esta enfermedad.

El problema puede surgir cuando una preparación cocida permanece durante demasiado tiempo a temperatura ambiente o no es refrigerada correctamente. En esas condiciones, puede contaminarse con bacterias y deteriorarse.

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Por ello, una comida que ha sido correctamente refrigerada y luego recalentada no representa, por ese solo hecho, un riesgo de desarrollar gastritis.

En cambio, consumir un alimento que estuvo mal conservado puede provocar una infección intestinal, que puede manifestarse con diferentes molestias digestivas.

¿Por qué la comida recalentada puede producir gases o pesadez?

Aunque recalentar un alimento no significa que vaya a causar gastritis, algunas personas pueden experimentar gases, pesadez o malestar abdominal después de consumir determinadas preparaciones.

Una persona levanta su camiseta para mostrar un patrón de colores que indica dolor abdominal, con el fondo difuminado de un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señala que, al enfriarse y posteriormente recalentarse, los alimentos pueden experimentar cambios en su estructura. A esto se suma la actividad bacteriana que puede producirse durante un almacenamiento inadecuado.

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Por eso, no debe confundirse una molestia digestiva después de comer con un diagnóstico de gastritis. Esta enfermedad puede tener distintas causas y no siempre produce síntomas.

Arroz, pollo y pescado: ¿qué alimentos requieren mayor cuidado?

No todos los alimentos presentan exactamente las mismas condiciones al momento de ser almacenados. Las preparaciones con arroz, pollo, pescado, huevo y salsas requieren especial atención debido a su contenido de humedad, proteínas o almidones.

Cuando se rompe la cadena de frío, estos alimentos pueden favorecer la multiplicación de microorganismos. Si posteriormente son consumidos, existe riesgo de sufrir una infección gastrointestinal.

(U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

El especialista recuerda que bacterias como Salmonella y Escherichia coli han estado relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos contaminados o preparados de manera inadecuada.

Por ello, más que evitar automáticamente toda comida recalentada, el punto fundamental es cómo fue manipulada y conservada desde el momento de su preparación.

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¿Se puede recalentar comida guardada en un táper de plástico?

El recipiente también es importante. Piccini Larco advierte que algunos recipientes de plástico pueden liberar sustancias químicas cuando son sometidos al calor si no están diseñados para ese propósito.

Por esta razón, antes de colocar un táper de plástico en el microondas, se debe comprobar que el recipiente indique expresamente que es apto para microondas.

No todos los envases de plástico tienen las mismas características ni están diseñados para soportar temperaturas elevadas.

¿Qué causa realmente la gastritis?

La comida recalentada no es considerada, por sí sola, una causa de gastritis. Según el gastroenterólogo, uno de los principales factores asociados a esta enfermedad es la infección por Helicobacter pylori (H. pylori).

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También pueden influir el consumo de determinados medicamentos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), así como algunos hábitos alimenticios y el consumo excesivo de productos irritantes.

El especialista menciona, entre otros factores, el alcohol, tabaco, café y alimentos picantes, además de periodos prolongados de ayuno.

¿Cómo saber si una persona tiene gastritis?

La gastritis no siempre genera síntomas. Cuando estos aparecen, uno de los más frecuentes es el dolor o ardor en la parte superior del abdomen, conocido comúnmente como “boca del estómago”.

También pueden presentarse:

Pesadez después de comer.

Mala digestión.

Sensación de llenura precoz.

Náuseas.

Vómitos.

Sin embargo, estos síntomas pueden tener diferentes causas. Por ello, si las molestias son frecuentes o persisten pese a realizar cambios en la alimentación, lo recomendable es acudir a un especialista para determinar su origen.

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¿Cómo prevenir la gastritis?

El gastroenterólogo recomienda evitar los excesos y cuidar los hábitos que pueden irritar la mucosa del estómago. También aconseja mantener horarios relativamente regulares para las comidas y evitar periodos prolongados de ayuno.

El manejo del estrés y la ansiedad, así como la práctica de ejercicio, también pueden formar parte de un estilo de vida saludable.

En las personas que ya presentan gastritis, modificar los hábitos alimenticios puede ayudar a mejorar las molestias. Si los síntomas continúan, es necesario consultar con un especialista, quien determinará si se requiere tratamiento o estudios adicionales, como una endoscopía.